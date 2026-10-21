Zarząd Protektora, producenta obuwia ochronnego i dla służb mundurowych, poinformował, że przydzielił wszystkie nowe walory sprzedawane przez spółkę, czyli 19,1 mln sztuk. "Emisja akcji doszła do skutku w pełnym zakresie" - podał zarząd.

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Spółka sprzedawała walory po 0,5 zł za sztukę, ale to, ile ostatecznie pozyskała, a ile wydała na przeprowadzenie oferty – nie zostało jeszcze wyliczone. Ogółem emisja miała wartość 9,5 mln zł.

Z komunikatu zarządu Protektora wynika przy tym, że było to możliwe za sprawą zainteresowania walorami głównego akcjonariusza – spółki inwestycyjnej Luma Holding.

To bowiem właśnie Luma, na zaproszenie zarządu, w trybie jednego z paragrafów artykułu 436 Kodeksu spółek handlowych, objęła około 6,3 mln akcji Protektora, na które nie zapisał się nikt w ramach wykonywania prawa poboru. Paragraf ten przewiduje, że nieobjęte akcje emitowane w ramach prawa poboru zarząd przyznaje według własnego uznania.

Czy to wszystkie walory tej emisji, które nabyła Luma – na razie nie wiadomo. Jest to o tyle ważne, że akcjonariusz ten posiadał przed emisją 40,5 proc. wszystkich akcji i głosów na walnym zgromadzeniu, a przekroczenie progu 50 proc. rodzi obowiązek wezwania na wszystkie pozostałe walory.

Na akcje w ramach zapisów podstawowych złożono 813 zapisów, a w ramach dodatkowych – 122 – podał zarząd Protektora. Nie sprecyzowano, jak duże pakiety akcji obejmowały te zapisy.

Emisja była potrzebna, aby – jak mówił prezes – móc spłacić pożyczki zaciągnięte na zakup surowców, wzmocnić sytuację kapitałową grupy i unormować jej relacje z dostawcami.

Już po starcie oferty zarząd poinformował, że zamierza sprzedać spółki zagraniczne, w których produkowane są buty marki Abeba. To ważna część grupy. W I połowie br. Abeba przyniosła prawie 33 przychodu (wzrost o 11 proc. rok do roku), a cała grupa wykazała w tym czasie 38,4 mln zł wpływów ze sprzedaży (spadek o 3,9 proc. rok do roku). Wyniki grupy były w tym czasie ujemne. Miała 1,8 mln zł straty operacyjnej i 3,9 mln zł straty netto przypadającej akcjonariuszom spółki matki. EBITDA spadła do 1,3 mln zł (z 2,8 mln zł), ale znormalizowany wynik zarząd szacował na 1,9 mln zł.

We wtorek kurs akcji Protektora na GPW wynosił 0,9 zł. Po uwzględnieniu nowych akcji (kapitał spółki dzielić będzie się na około 51 mln sztuk) daje to kapitalizację rzędu 50 mln zł.