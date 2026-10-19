Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego analitycy obniżają ceny docelowe.

Czy hossa zbliża się do końca.

Jak kształtują się wyceny na GPW.

Jakie są scenariusze na 2027 r.

Stopa zwrotu notowana przez krajowe indeksy w tym roku bije na głowę zagraniczne rynki. A od początku hossy, czyli od jesieni 2022 r., WIG zyskał już prawie 250 proc. Przybywa głosów o nieuchronnej korekcie. Niepokojące wnioski płyną też z analizy najnowszych rekomendacji. Widać większy niż zazwyczaj odsetek zaleceń negatywnych i obniżonych wycen.

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Czy hossa na GPW już się kończy?

Ta sytuacja nie oznacza jednak, że należy uciekać z GPW.

– Po kilku latach hossy część pozytywnych scenariuszy mogła już zostać uwzględniona w cenach akcji. W takiej sytuacji rynek może zacząć bardziej selektywnie podchodzić do wycen poszczególnych spółek – mówi Piotr Poddębniak, makler papierów wartościowych z DM Navigator. Dodaje, że kluczowe jest rozróżnienie pomiędzy obniżeniem ceny docelowej a obniżeniem samej rekomendacji. Cena docelowa może spaść na skutek rewizji prognoz wyników, zmiany założeń wyceny czy wzrostu stóp procentowych lub premii za ryzyko. Z kolei rekomendacja może zostać obniżona również dlatego, że w wyniku wzrostu kursu zmniejszył się potencjał dalszej zwyżki wyceny. Wtóruje mu Dominik Osowski, analityk z BM BNP Paribas BP. W jego ocenie wyceny polskich spółek wciąż prezentują się atrakcyjnie na tle rynków rozwiniętych. Jednak faktem jest, że na przestrzeni ostatnich lat wyraźnie wzrosły i obecnie przekraczają już swoje historyczne średnie. Z jednej strony wsparciem dla rynku pozostają solidne wyniki spółek oraz relatywna odporność krajowej gospodarki na zawirowania w geopolityce. Z drugiej, po silnych wzrostach na światowym i krajowym rynku akcji, przestrzeń do szerokiej hossy może być już ograniczona. – W tej sytuacji większego znaczenia nabiera selektywne podejście do inwestycji – podsumowuje Osowski.

Eksperci zgodnie twierdzą, że przyszły rok będzie bardziej wymagający m.in. ze względu na otoczenie gospodarcze. Wolniejszy wzrost gospodarczy, uporczywa inflacja i wyższe rentowności obligacji mogą osłabić popyt na akcje. Jeśli bezpieczniejsze instrumenty zaczną oferować atrakcyjniejsze stopy zwrotu, część kapitału może odpłynąć z giełdy.

– W takich warunkach trudniej będzie o wzrosty na szerokim rynku, a więcej zależeć będzie od wyników poszczególnych firm. Oczywiście nie zakładam końca hossy, ale nie spodziewam się powtórki stóp zwrotu z ostatnich lat. Coraz większe znaczenie będzie miało to, które spółki potrafią obronić swoje wyceny wynikami – mówi Mikołaj Sobierajski, analityk XTB.

Umiarkowanie optymistyczny jeśli chodzi o 2027 r. pozostaje DM BOŚ. Nadal preferuje USA kosztem Europy. W swoim najnowszym raporcie przedstawił siedem scenariuszy. W bazowym (jego prawdopodobieństwo oszacowano na 40 proc.) zakłada średnią cenę ropy Brent w 2027 r. na poziomie 80-95 USD/bar., stabilizację rentowności amerykańskich obligacji skarbowych, rentowne wdrażanie AI oraz wiarygodną realizację europejskiej polityki fiskalnej. Natomiast najbardziej prawdopodobną alternatywą jest scenariusz stagflacji, w którym utrzymujące się szoki energetyczne, celne lub fiskalne podnoszą premie za ryzyko przy jednoczesnym osłabieniu wzrostu gospodarczego, prowadząc do spadków na wszystkich rynkach (najbardziej narażona pozostaje Europa).

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Rzut oka na spółki

„Parkiet” przeanalizował rekomendacje, które trafiły na rynek w ostatnich tygodniach. W przypadku niektórych firm w dół poszły zarówno cena docelowa, jak i treść zalecenia. Przykładem jest Votum. Dla akcji tej spółki analitycy DM BOŚ obniżyli 12-miesięczną wycenę do 48,8 zł za walor z wcześniejszych 53,1 zł, a zalecenie spadło do „trzymaj” z „kupuj”. Zdaniem ekspertów obecna wycena rynkowa w znacznym stopniu odzwierciedla już zarówno wysoką bieżącą rentowność segmentu frankowego, dywidendowy charakter spółki, jak i oczekiwane pogorszenie wyników w kolejnych latach.

Z kolei Noble Securities obniżyło ceny docelowe Sonelu i Creepy Jaru. W przypadku tej pierwszej spółki poprzeczka poszła w dół do 13,64 zł z 14,84 zł, ale treść zalecenia podniesiono z „trzymaj” do „akumuluj”. Kurs rynkowy Sonelu to teraz niespełna 13 zł. Natomiast wycena dla akcji Creepy Jaru została ścięta do 448 zł z 616 zł, a treść zalecenia nadal brzmi „trzymaj”.

Z kolei BM Banku Pekao wzięło pod lupę akcje ZE PAK. Obniżyło zalecenie do „trzymaj” z „kupuj”, a cenę docelową do 20,5 zł z 21,8 zł. Analitycy ścięli prognozy dla spółki na lata 2026-2028 ze względu na wyższe koszty działalności węglowej, wyższe koszty gazu oraz opóźnienie projektu gazowego.

Pesymizm wybrzmiewa też w raporcie dotyczącym Eurocashu. Erste Group obniżyła zalecenie dla tej handlowej spółki do „sprzedaj” z „trzymaj” i wyznaczyło nową cenę docelową na 4,6 zł. Obecnie kurs rynkowy nieznacznie przekracza 5 zł. Od 2024 r. porusza się w mocnym trendzie spadkowym. Zupełnie inaczej niż notowania Digital Network, które mają za sobą świetną passę – obecnie oscylują w okolicach 350 zł, a 12 miesięcy temu były poniżej 100 zł. Tak mocna zwyżka doprowadziła – w ocenie analityków – do przewartościowania. W niedawnym raporcie DM BOŚ obniżył zalecenie do „sprzedaj” z „trzymaj” i podwyższył wycenę akcji w horyzoncie 12-miesięcznym do 326 zł z wcześniejszych 200 zł.

Dobrą passę mają za sobą również ostatnio notowania Allegro. Na początku stycznia kurs był w okolicach 30 zł, a teraz sięga 57 zł. W najnowszym zaleceniu dla tej spółki analitycy Citi obniżyli zalecenie do „neutralnie” z „kupuj”, a cenę docelową wyznaczyli na 52 zł. Rynkowa jest od niej o prawie 10 proc. wyższa.

W ostatnim czasie w dół poszły ceny docelowe z Trigon DM dla takich spółek jak Bloober Team czy Dom Development, ale zalecenia dla nich nie są negatywne. W przypadku Blooberu cena poszła w dół do 38 zł z 40 zł, a zalecenie nadal brzmi „kupuj”. Kurs wynosi obecnie 21 zł, co oznacza ponad 80-proc. przestrzeń do zwyżki. W przypadku Domu Development sytuacja wygląda nieco inaczej, ale jej wydźwięk również jest pozytywny. Wprawdzie cena docelowa poszła w dół do 285 zł z 300 zł, ale zalecenie podniesiono do „kupuj” z „trzymaj”. Obniżona przez Trigona cena docelowa implikuje niemal 20-proc. przestrzeń do zwyżki.