Analitycy Noble Securities w analizie z 16 października podtrzymali dla akcji Toyi rekomendację „kupuj”. Jednocześnie podnieśli ich 12-miesięczną wycenę do 17 zł z 15,5 zł szacowanych 27 marca 2026 r. W dniu wydania obecnej rekomendacji walory spółki kosztowały 10,3 zł, a dziś na otwarciu sesji 11 zł.

Dariusz Nawrot, dyrektor departamentu analiz i doradztwa Noble Securities i autor analizy, zauważa, że w II kwartale grupa Toya wypracowała rekordowe wyniki finansowe. „Spodziewamy się kontynuacji pozytywnych tendencji w III kwartale oraz w 2027 r. Grupa posiada duży zapas towarów oraz umiejętnie operuje polityką cenową, co umożliwia osiąganie wysokich marż” – napisał w rekomendacji Nawrot.

W III kwartale analityk prognozuje wzrost skonsolidowanych przychodów Toyi o 19 proc. rok do roku oraz zwyżkę zysku EBIT i zysku netto o około 35 proc. W efekcie cały 2026 r. grupa powinna zamknąć 1,04 mld zł przychodów, 125 mln zł EBIT i 97 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. Dla porównania w 2025 r. wyniki te wynosiły odpowiednio: 908 mln zł, 110 mln zł oraz 87 mln zł.

Toya zaoszczędzi miliony na wynajmie magazynów

Zdaniem Nawrota zakup przez spółkę magazynu o powierzchni 57,7 tys. mkw., położonego w miejscowości Oddział w gminie Żabia Wola (woj. mazowieckie), pozwoli znacząco obniżyć koszty magazynowania towarów w Polsce. Przypomina, że 1 października podpisana została umowa przyrzeczona nabycia tej nieruchomości. W efekcie pod koniec tego roku powinno rozpocząć się zapełnianie magazynu towarami.

Nawrot szacuje dotychczasowe wydatki Toyi związane z wynajmem powierzchni magazynowych w Polsce na 15-16 mln zł w skali roku. Dzięki nabyciu magazynu koszty te, po uwzględnieniu kosztów finansowania zakupu nieruchomości oraz kosztów jej funkcjonowania, powinny spaść o 5-7 mln zł w skali roku.

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Według Noble Securities, latem przyszłego roku walne zgromadzenie akcjonariuszy Toyi może zdecydować o umorzeniu akcji własnych spółki. W czerwcu tego roku wrocławska firma skupiła 11,7 proc. walorów własnych po 10 zł za sztukę. W rezultacie łącznie z już umorzonymi niedawno papierami (1,3 proc. kapitału zakładowego), liczba akcji spadłaby o 13 proc., a zysk na akcję wzrósłby z tego powodu o 15 proc.

Zagrożeniem dla Toyi jest pogorszenie nastrojów konsumenckich

Noble Securities dostrzega też zagrożenia w działalności Toyi. „W średnim terminie największym ryzykiem dla spółki jest pogorszenie nastrojów konsumenckich związanych m.in. z dalszym wzrostem inflacji i możliwymi podwyżkami stóp procentowych. Potencjalnym ryzykiem w pierwszych miesiącach 2027 r. może być też realokacja zapasów z magazynu w Nadarzynie do magazynu w Żabiej Woli, która może spowodować zakłócenia w realizacji zleceń klientów” – ostrzega Nawrot. Na dziś zakłada, że proces ten przebiegnie sprawnie.

Z ostatnich danych wynika, że specjalizująca się w handlu narzędziami i elektronarzędziami grupa wypracowała w II kwartale 276,8 mln zł przychodów ze sprzedaży i 29 mln zł zysku netto. W porównaniu z II kwartałem 2025 r. oznaczało to wzrost odpowiednio o 19,7 proc. oraz 16,6 proc. Dobre wyniki Toya osiągnęła również w całej I połowie 2026 r. W tym czasie przychody sięgnęły 522,1 mln zł (+12,7 proc.), a zysk netto 51,6 mln zł (+4,3 proc.). To m.in. konsekwencja wzrostu wolumenu sprzedaży produktów oferowanych na rynku.

Poprawę sprzedaży odnotowano głównie w eksporcie (+23,2 proc.), hurcie (+11,6 proc.) i kanale dystrybucyjnym e-commerce (+14,3 proc.). Z kolei sprzedaż do sieci handlowych zmalała o 10,2 proc.