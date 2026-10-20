Celem konkursu, którego partnerem strategicznym jest GPW, jest promowanie najlepszych raportów rocznych z punktu widzenia wartości użytkowej dla interesariuszy, w tym głównie akcjonariuszy i inwestorów. Biorą w nim udział spółki z rynku regulowanego, które sporządzają skonsolidowane sprawozdania finansowe wg MSSF-ów oraz spółki z rynku alternatywnego, raportujące wg Ustawy o Rachunkowości lub MSSF-ów.

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Jakość raportów podniosła się bardzo istotnie

Patrząc na raportowanie finansowe i zrównoważonego rozwoju spółek publicznych z perspektywy 21 lat zauważamy, że zmieniło się bardzo dużo w jakości i ilości prezentowanych informacji, formie albo może bardziej formacie, który oceniamy nie tylko przez pryzmat odbiorców instytucjonalnych, wyposażonych w narzędzia do profesjonalnej analizy danych, ale też indywidualnych, dla których Excel jest cały czas podstawowym narzędziem analitycznym, czyli przyjazność przekazu jest bardzo ważna. Niezmiennie jednak podstawą każdej analizy są wiarygodne i rzetelne informacje finansowe. Wiarygodność i rzetelność to słowa-klucze dla wszystkich uczestników procesu przygotowania, badania i weryfikacji raportów rocznych.

W grupie banków i instytucji finansowych na podium stanęły: Kruk, XTB i Bank Handlowy. Foto: GG Parkiet

W ciągu tych ponad 20 lat historii konkursu liczba uczestników tego procesu znacznie wzrosła, zaczynając od emitentów, którzy muszą raportować znacznie więcej informacji poprzez komitety audytu, audytora, KNF, GPW i PANA, czyli komórki i instytucje weryfikujące poprawność raportowania spółek publicznych, a także procesy badania i atestacji różnych obszarów raportowania, realizowane przez firmy audytorskie. Świadczy to o złożoności tych procesów, ale też trosce o bezpieczeństwo rynku kapitałowego.

Weryfikując raporty roczne zawsze bierzemy pod uwagę zgodność z obowiązującym prawem, dobre praktyki krajowe i międzynarodowe, a także innowacyjność i stałą chęć podnoszenia jakości przekazu, mając na uwadze użyteczność dla interesariuszy, w tym szczególnie tych, podejmujących decyzje inwestycyjne. W tegorocznej edycji konkursu, jakość raportów za 2025 r. podniosła się bardzo istotnie we wszystkich ocenianych kategoriach.

W tym roku przyznane zostały nagrody „Diamond The Best of The Best”. Otrzymały je dwie spółki: KGHM Polska Miedź i PZU, czyli liderzy raportowania finansowego i zrówno ważonego rozwoju w tej grupie Foto: materiały prasowe

To, co szczególnie ucieszyło jurorów, to drugi rok z rzędu bardzo duży progres w poprawie sprawozdań z działalności, co jest konsekwencją zmiany kryteriów i położenia większego nacisku na „storytelling” i raportowanie zintegrowane. Poprawie uległy też sprawozdania finansowe, raporty zrównoważonego rozwoju i oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego, i to w sposób bardzo istotny. Progres jakości raportów zrównoważonego rozwoju cieszy nas szczególnie, ponieważ to drugi rok obowiązku raportowania wg pierwotnej (pełnej wersji standardów ESRS-ów), czyli spółki miały czas na uzupełnienie ujawnień, których nie udało się przygotować rok wcześniej i zrobiły to mimo Omnibusa, dającego możliwość uproszczeń.

Nagrodzone i wyróżnione spółki

Weryfikując raporty roczne inwestorzy najpierw oceniają przeszłość zaprezentowaną w sprawozdaniach finansowych, którą najlepiej w konkursie przedstawiły: Żabka Group, w kategorii przedsiębiorstwa oraz Bank Polska Kasa Opieki i XTB w kategorii banki i instytucje finansowe. Dodatkowo MLP Group otrzymała wyróżnienie za najlepszy debiut, a Bank Gospodarstwa Krajowego – za najlepszy debiut jako nieemitent.

Przyszłość zaś najlepiej została przedstawiona w sprawozdaniach z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna oraz PZU (w kategorii banki i instytucje finansowe), które najlepiej zastosowały filozofię raportowania zintegrowanego oraz „storytelling”.

Kolejnym obligatoryjnym składnikiem raportów rocznych jest Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego. W tej edycji najbardziej wyróżniło się oświadczenie KGHM Polska Miedź oraz Erste Bank Polska i Kruk. Dodatkowo kapituła przyznała wyróżnienie dla Grupy Kęty za progres.

Po raz czwarty ocenialiśmy w tym roku raporty zrównoważonego rozwoju. W tej grupie najlepszy raport wśród przedsiębiorstw miał Tauron Polska Energia, a w gronie banków Erste Bank Polska. Dodatkowe wyróżnienia trafiły do LPP i PZU.

Po raz szósty weryfikowane były sprawozdania o wynagrodzeniach. W tej kategorii zwracaliśmy szczególną uwagę na progres w stosunku do roku poprzedniego. Niekwestionowanym liderem wśród przedsiębiorstw okazała się MLP Group, a wśród banków i instytucji finansowych – ING Bank Śląski.

W bieżącej edycji konkursu nagrody główne wśród przedsiębiorstw otrzymały: Unimot, Grupa Kęty i Żabka Group. W grupie banków i instytucji finansowych na podium stanęły: Kruk, XTB i Bank Handlowy.

15 lat temu Kapituła Konkursu zdecydowała o przyznaniu nagród specjalnych „The Best of The Best” dla najlepszego przedsiębiorstwa i banku, które 3 razy zdobyły I nagrodę główną w naszym konkursie. W tym roku zdecydowaliśmy o przyznaniu nagród „Diamond The Best of The Best” dla KGHM Polska Miedź i PZU, czyli absolutnie najlepszych liderów raportowania finansowego i zrównoważonego rozwoju w tej grupie.

Miło jest nam również poinformować, że prawo do tytułu modelowego raportu rocznego utrzymały: Grupa Tauron Polska Energia, PGE Polska Grupa Energetyczna oraz Erste Bank Polska, PKO Bank Polski, mBank, ING Bank Śląski i BNP Paribas Bank Polska, tworząc „Klub The Best of The Best”.

W grupie spółek z NewConnect niekwestionowanym liderem została firma Organic Farma Zdrowia, która w tym roku otrzymała tytuł „The Best of The Best” rynku NewConnect.

Laureatom serdecznie gratulujemy i zapraszamy wszystkie spółki z rynku regulowanego i alternatywnego do udziału w kolejnej edycji konkursu „The Best Annual Report 2026”. Szczegółowe informacje na stronie: www.irip.pl. Patronatem medialnym konkursu jest„Parkiet”.

Małgorzata Gula, prezes zarządu Instytutu Rachunkowości i Podatków