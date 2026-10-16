Z tego artykułu dowiesz się: Ile wynosi premia za przejęcie kontroli nad spółką z GPW.

Jakie są wartości dla USA.

Ile wezwań ogłoszono w ostatnich latach.

Dlaczego 2026 r. jest wyjątkowy.

Ponad 30 proc. wynosi średnio premia za przejęcie kontroli nad spółką w Stanach Zjednoczonych oraz na rozwiniętych rynkach Azji. W Polsce te wartości są znacząco niższe, ale zarazem nieznacznie wyższe niż na rynkach wschodzących – wynika z najnowszego raportu KPMG. Z publikowanych danych płynie jasny wniosek, że wraz ze stopniem rozwoju rynku finansowego rośnie również poziom premii oferowanej za przejęcie kontroli nad aktywami.

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Jakie są premie w wezwaniach na GPW

W latach 2016-2025 w Polsce przeprowadzono 222 udane wezwania, z wyłączeniem skupu akcji własnych. W 75 przypadkach inwestor dążył do przejęcia kontroli nad spółką. KPMG oszacowało premię za kontrolę w przypadku spółek notowanych na GPW na średnim poziomie 15,6 proc. W stosunku do poprzedniego badania obejmującego okres 2020-2024 premia spadła o 1,4 pkt proc. (z 17 proc.). Jednocześnie mediana premii obliczona względem ceny akcji z miesiąca przed ogłoszeniem wezwania obniżyła się o 2,4 pkt proc. z 19,6 proc. do 17,2 proc.

W samym 2025 r. przeprowadzono dziewięć udanych wezwań (z wyłączeniem skupu akcji własnych), jednak aż 89 proc. transakcji stanowiły takie, w których dominujący akcjonariusz chciał skupić pozostałe akcje i wycofać spółkę z giełdy.

– Wyniki najnowszej analizy potwierdzają utrzymujący się spadek liczby wezwań dotyczących przejęć spółek notowanych na GPW. W latach 2024-2025 ogłoszono tylko jedno nowe wezwanie, w którym inwestor nieposiadający wcześniej faktycznej kontroli zamierzał ją przejąć – komentuje Tomasz Wiśniewski, szef zespołu wycen w Europie Środkowo-Wschodniej KPMG w Polsce. Dodaje, że tendencja ta wpisuje się w szersze zmiany zachodzące na polskim rynku kapitałowym. W 2025 r. z rynku głównego GPW wycofano 15 spółek, podczas gdy przeprowadzono jedynie trzy debiuty.

– Co ciekawe, rok 2026 wygląda już zupełnie inaczej – podkreśla Wiśniewski. I zwraca uwagę na wezwania, które w tym roku zostały już ogłoszone.

Czas pokaże, jak wypadną całoroczne statystyki. Na razie „bilans” jest dodatni: od początku roku na rynku głównym GPW zadebiutowało dziesięć spółek, a wycofano siedem.

Czy warto sprzedać w wezwaniu akcje Żabki

Tak jak niedawno pisaliśmy na łamach „Parkietu”, w ostatnich miesiącach na GPW rzeczywiście widać wzmożoną aktywność przejmujących. I choć nadal dominują wezwania ogłaszane przez największych akcjonariuszy, to nie są one już normą. Symbolicznie pokazuje to przykład Żabki, na akcje której właśnie trwa wezwanie. Alimentation Couche-Tard, kanadyjski właściciel sieci Circle K chce kupić wszystkie akcje. Za jedną oferuje 32 zł Kurs rynkowy jest zbliżony do tego poziomu (w czwartek wynosił 31,7 zł). Zapisy do sprzedaży akcji trwają do 26 października.

Czytaj więcej Handel i konsumpcja Kurs Żabki przyspawany do ceny z wezwania Jeśli Kanadyjczycy przejmą Żabkę, w WIG20 zastąpi ją Benefit. - Byłoby to potwierdzeniem rosnącej atrakcyjności spółki dla inwestorów - mówi "Parki...

Cena w wezwaniu zawiera symboliczną, niespełna 1-proc. premię wobec aktualnego kursu, ale warto mieć na uwadze, że w ostatnich miesiącach notowania mocno poszły w górę.

Żabka zadebiutowała na GPW w 2024 r., sprzedając akcje w IPO po 21,5 zł. Przez niemal dwa lata kurs tkwił w trendzie bocznym. O Żabce zrobiło się głośno dopiero latem 2026 r. w kontekście planowanego przejęcia polskiej sieci przez japońskiego właściciela 7-Eleven. Ta informacja podbiła notowania Żabki o około 10 proc. Jednak do transakcji nie doszło, a zamiast tego pod koniec lipca na rynek trafiła informacja o ustaleniu warunków przejęcia z Kanadyjczykami. W reakcji na zapowiedź ogłoszenia wezwania po 32 zł, kurs rynkowy 31 lipca wzrósł o prawie 9 proc. do 31,8 zł. Od tego czasu utrzymuje się na stabilnym poziomie. W stosunku do ceny z początku lipca propozycja Kanadyjczyków implikuje niespełna 20-proc. premię. A jeśli cofniemy się o trzy miesiące od daty zapowiedzi (to właśnie wtedy podawana jest cena), premia rośnie do całkiem solidnych 33 proc.

W ostatnich miesiącach – biorąc pod uwagę zarówno rynek główny, jak i NewConnect - ogłoszono wezwania na akcje kilkunastu spółek. Oprócz wspomnianej już Żabki są to takie podmioty jak Telestrada, ZE PAK, Echo Investment, Remak, Erste Bank Polska czy ZUK Stąporków. Z naszych szacunków wynika, że łączna wartość zaplanowanych wezwań przekracza 70 mld zł. Zdaniem ekspertów część tych pieniędzy wróci na rynek. Czas pokaże, czy będą wsparciem dla dalszych wzrostów. Te trwają już od ponad czterech lat. Gdy zaczynała się obecna hossa WIG oscylował w okolicach 45 tys. pkt. W czwartek po południu notował lekki spadek, ale utrzymywał się ponad poziomem 158 tys. pkt. Natomiast WIG20 był tuż poniżej 4200 pkt.