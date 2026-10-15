Z tego artykułu dowiesz się: Ile przejęć ogłoszono w III kwartale.

Która transakcja była największa.

Które branże są najciekawsze dla inwestorów.

Jak zmienia się podejście funduszy PE.

W III kwartale bieżącego roku odnotowano 86 transakcji fuzji i przejęć na polskim rynku. Oznacza to wzrost zarówno względem poprzedniego kwartału (73), jak i analogicznego okresu 2025 r. (76) – wynika z najnowszego raportu firm Fordata i Navigator Capital. Narastająco, w trakcie 9 miesięcy 2026 r. ogłoszono w Polsce 244 transakcje. To nieznacznie więcej niż w ciągu trzech kwartałów 2025 r. (241), ale mniej niż w analogicznym okresie w trzech wcześniejszych latach (249 w 2022 r., 285 w 2023 r. i 261 w 2024 r.).

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Czas pokaże, jak wypadnie cały 2026 r. Wiele wskazuje, że w IV kwartale przybędzie jeszcze sporo transakcji.

Żabka kupowana, a Kęty kupują

Największą transakcją III kwartału było ogłoszone przejęcie Żabki przez Alimentation Couche-Tard, kanadyjskiego właściciela sieci Circle K. Wezwanie jest w trakcie. Obejmuje wszystkie akcje po cenie 32 zł za sztukę (obecnie kurs Żabki na giełdzie wynosi 31,7 zł). Wartość transakcji sięga 33 mld zł.

Na razie trudno przesądzać, czy wezwanie się powiedzie, ale stabilizacja kursu rynkowego w okolicach ceny w wezwaniu oraz fakt, że przejmujący ma już zapewniony pakiet kontrolny (fundusze CVC Capital Partners i Partners Group oraz kluczowi menedżerowie zobowiązali się do sprzedaży swoich pakietów) są argumentami za powodzeniem transakcji. Choć zdaniem analityków oferta Kanadyjczyków nie zawiera premii za przejęcie kontroli nad spółką, najwyraźniej rynek to zaakceptował, o czym świadczy wspomniana już stabilizacja notowań w okolicach ceny z wezwania.

Z kolei przykładem spółki giełdowej, która w III kwartale była stroną przejmującą, są Kęty. We wrześniu podpisały warunkową umowę zakupu 100 proc. udziałów Fengari Holdings I B.V., właściciela spółek z grupy Metra. Cena nabycia, uwzględniająca zadłużenie netto Metra, może wynieść do 450 mln euro. Transakcja zostanie sfinalizowana najwcześniej na początku 2027 r. Zarząd Kęt liczy, że przejęcie pozwoli polskiej spółce na dalszy rozwój na rynku europejskim, umożliwi dostęp do specjalistycznego know-how w perspektywicznym segmencie produktów dla kolejnictwa, a także do nowych kanałów dystrybucji na rynku włoskim i pozwoli wykorzystać międzynarodową pozycję grupy Metra na rynku architektonicznym. Kęty liczą również na dostęp do perspektywicznego rynku Ameryki Północnej, na którym grupa Metra realizuje ponad 45 proc. przychodów.

Branże pod lupą

Sektor medyczny i farmaceutyczny okazał się liderem zeszłego kwartału, odpowiadając za 18 transakcji wobec 12 w poprzednim kwartale i wobec 8 przed rokiem. To wyraźne odbicie po okresie słabszej aktywności w drugiej połowie 2025 r.

– Konsolidacja rynku usług zdrowotnych pozostaje jednym z najbardziej trwałych trendów na polskim rynku M&A – potwierdza Marcin Rajewicz, ekspert ds. rynków finansowych Fordaty.

Jakie konkretnie transakcje ogłoszono? Lux Med kontynuował ekspansję poprzez przejęcia Endomedu w Radomiu, Psychokliniki oraz Dolnośląskiego Instytutu Zdrowia Psychicznego. Penta powiększyła portfel m.in. o Medfeminę, a CenterMed nabył NZOZ Medyk-Poznań i holsäMED. Warto także odnotować przejęcie firmy AidPort zrealizowane przez giełdową Diagnostykę. AidPort to podmiot wyspecjalizowany w prowadzeniu badań klinicznych. Wejście w ten nowy obszar ma pozwolić Diagnostyce wykorzystać doświadczenie i infrastrukturę w nowych obszarach ochrony zdrowia, a jednocześnie tworzy potencjał do dalszego rozwoju badań laboratoryjnych, genetycznych, histopatologicznych i obrazowych.

– Inwestycja Diagnostyki to nie tylko większe możliwości finansowe, ale przede wszystkim kamień milowy dla dostępności badań klinicznych. Skala działania Diagnostyki sprawia, że poszerzy się dostęp do wiedzy o badaniach klinicznych jako opcji terapeutycznej dla pacjentów, którzy do tej pory go nie mieli – tak z kolei transakcję komentował Michał Kwiatek, prezes AidPort. Od początku 2026 r. Diagnostyka kupiła już udziały w kilkunastu podmiotach i zapowiada dalsze zakupy.

Dużo dzieje się również w innych branżach. Kamil Moczulski, ekspert w Navigator Capital wskazuje na utrzymującą się aktywność inwestorów strategicznych w sektorze TMT (technologie, media, telekomunikacja). Transakcje realizowane w III kwartale 2026 r. koncentrowały się na wzmacnianiu kompetencji technologicznych, poszerzaniu oferty produktowej oraz umacnianiu pozycji rynkowej.

– Przykładami tego trendu są przejęcia firm Mc Comp przez Asseco i No Fluff Jobs przez Grupę Pracuj, a także ogłoszona akwizycja Fiberhost i Inei przez Deutsche Telekom – wymienia ekspert. Dodaje, że istotnym kierunkiem pozostaje również ekspansja zagraniczna polskich firm technologicznych, czego przykładami są przejęcia rumuńskiej spółki Setrio Soft przez Symfonię oraz austriackiej Margelo przez Callstack.

Z kolei w sektorze usług przemysłowych odnotowano w III kwartale 9 transakcji, wobec 6 kwartał wcześniej. Po uwzględnieniu branż pokrewnych (motoryzacja, produkcja, elektronika przemysłowa i obronność), szeroko rozumiany sektor przemysłowy odpowiadał za niemal jedną czwartą całego rynku M&A.

Widać natomiast spadek aktywności funduszy PE i VC. Dysponują one znaczącym kapitałem, ale coraz ostrożniej podejmują decyzje inwestycyjne i twardo negocjują w sprawie wycen.