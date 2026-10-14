W połowie wtorkowej sesji kurs akcji Mo-Bruku zwyżkował do 418 zł. Wprawdzie był to wzrost o zaledwie 1 proc., ale jednocześnie wyznaczona przez rynek cena okazała się najwyższa od lutego 2022 r. Co więcej, kurs akcji spółki zbliża się do historycznego maksimum. Jej walory na GPW były najwyżej notowane 16 lutego 2021 r. Wówczas chwilami handlowano nimi nawet po 440 zł.

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Mo-Bruk dużo zarabia na utylizacji bomb ekologicznych

Czy i kiedy na akcjach Mo-Bruku może zostać wyznaczony nowy rekord cenowy? – W mojej ocenie są na to szanse do czasu publikacji przez spółkę wyników finansowych za III kwartał, czyli do 19 listopada. Będą one bardzo dobre, co część inwestorów może uznać za dobrą okazję do sprzedaży posiadanych walorów, zwłaszcza że kolejne kwartały już tak dobrze się nie zapowiadają – mówi Jakub Szkopek, analityk Erste Securities Polska.

Szacuje, że w III kwartale Mo-Bruk wypracował 105 mln zł przychodów, 47 mln zł zysku EBITDA i 28 mln zł zysku netto. Dla porównania w tym samym czasie 2025 r. zanotował 83 mln zł sprzedaży, 38 mln zł straty EBITDA i 39 mln zł straty netto. Według analityka Erste Securities Polska, spółka szczególnie dobre wyniki osiąga ostatnio w biznesie spalania odpadów, co wynika z kumulacji przychodów z utylizacji tzw. bomb ekologicznych. Do końca września firma miała zakończyć prace przy kluczowym kontrakcie dotyczącym utylizacji odpadów na składowisku w Nowym Mieszewie.

– Powód do niepokoju stanowi natomiast fakt, że w oparciu o obecny portfel zamówień można szacować skokowy spadek przychodów z tytułu utylizacji bomb ekologicznych w kolejnych okresach. O ile w całym tym roku wyniesie około 120 mln zł, o tyle na 2027 r. można go dziś szacować na zaledwie 13 mln zł – wylicza Szkopek.

Zauważa też, że o ile w biznesie spalania opadów w III kwartale były w pełni wykorzystane moce przetwórcze, o tyle w zakresie zestalania i stabilizacji odpadów w około 60 proc., a w produkcji paliwa alternatywnego RDF w 45 proc. W tym ostatnim przypadku problemem jest ograniczony popyt w Polsce. W naszym kraju RDF spalają w zasadzie tylko cementownie, podczas gdy na rynkach zagranicznych w dużej mierze odbiorcą jest również energetyka.

Dotychczas Szkopek prognozował, że w 2026 r. Mo-Bruk wypracuje 378 mln zł przychodów, 141 mln zł zysku EBITDA i 89 mln zł zysku netto. Ze względu na wyjątkowo dobry III kwartał całoroczne rezultaty mogą być jednak jeszcze lepsze. Chodzi zwłaszcza o zysk EBITDA, który może sięgnąć nawet 160 mln zł, podczas gdy w 2025 r. wyniósł 134 mln zł.

Mo-Bruk zabiega o kolejne kontrakty

Michał Kozak, analityk Trigon DM, w analizie z 22 lipca wycenił akcje Mo-Bruk na 387,7 zł i wydał dla nich rekomendację „trzymaj”. Obecnie szacuje, że w III kwartale spółka osiągnęła 58 mln zł zysku EBITDA. Widzi też możliwość wypracowania przez firmę 175 mln zł EBITDA w całym roku. – Istotnym czynnikiem na kolejne miesiące pozostaje przetarg na likwidację bomby ekologicznej w Wołominie (do 22 tys. ton), którego pełna realizacja mogłaby oznaczać ponad 100 mln zł przychodów i 50 mln zł EBITDA w perspektywie 2-3 lat, czyli skalę porównywalną z całym segmentem bomb ekologicznych w Mo-Bruku w 2026 r. Zakres podstawowy przetargu obejmuje 1,5-4,2 tys. ton (około 15 mln zł przychodu), z opcją rozszerzenia do 22 tys. ton (termin składania ofert 6 listopada) – informuje Kozak.

Wzrostu kursu akcji Mo-Bruku spodziewają się analitycy Noble Securities DM. W rekomendacji z 31 sierpnia zalecają akumulowanie walorów spółki i wyceniają je na 462 zł. W chwili publikacji analizy ich kurs wynosił 388 zł. Autorzy raportu zwrócili uwagę m.in. na solidne wyniki finansowe Mo-Bruku osiągnięte w II kwartale i dobre perspektywy firmy na II połowę tego roku. „Kluczowym czynnikiem wzrostu pozostają projekty związane z likwidacją tzw. bomb ekologicznych, których łączna wartość sięga 190 mln zł (projekty pozyskane i spodziewane do pozyskania w najbliższej przyszłości), przy czym w samym I półroczu 2026 r. zrealizowano prace o wartości 42 mln zł. Według zarządu II połowa roku powinna przynieść około 70 mln zł dodatkowych przychodów z już podpisanych kontraktów” – podają analitycy Noble Securities DM.

Ich zdaniem istotnym elementem strategii Mo-Bruku pozostaje rozwój przez akwizycje. Zarząd prowadzi rozmowy w sprawie przejęcia kilku podmiotów i liczy na finalizację co najmniej jednej transakcji jeszcze w tym roku.