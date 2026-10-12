- Dzwony giełdowe odmierzają debiuty, początki i końce sesji, są z nami w czasie wielu uroczystości. Poprzedni dzwon był z nami 10 lat, towarzyszył przy ponad 100 debiutach, przy ponad 2,6 tys. sesjach giełdowych. Nie idzie na emeryturę, zostanie przekazany Szkole Głównej Handlowej w Warszawie - poinformwał prezes GPW Tomasz Bardziłowski po odsłonięciu nowego dzwonu.

Reklama Reklama

Foto: materiały prasowe

Nowy dzwon na 35-lecie GPW

Bardziłowski zwrócił uwagę, że nowy dzwon ma w sobie również nową symbolikę. - Jest to dzwon z okazji 35-lecia giełdy, ale pozwoliliśmy sobie również, żeby pokazać na nim coś więcej. To jest indeks WIG od początku giełdy 1991 roku do dzisiaj. Można zobaczyć, że te ostatnie dwa lata na tym indeksie wyglądają naprawdę imponująco, te wzrosty. Giełda podwoiła się, jeżeli chodzi o dwa lata i mam nadzieję, że przed nami kolejny dobry okres - stwierdził prezes giełdy.

- Dzwon, który nam odmierza tę nową erę (...) giełda przez wiele lat była symbolem transformacji gospodarczej i teraz chcemy, żeby była symbolem innowacji, innowacyjnych spółek - powiedział Bardziłowski.

Prezes rady nadzorczej GPW Iwona Sroka podkreśliła, że dzwon jest najważniejszym symbolem parkietu. - To nie tylko debiuty, nie tylko szczególne uroczystości, - codziennie rano i po południu przewodniczący sesji, nawet jak tu nikogo nie ma, przychodzi oddzwonić początek i koniec dnia giełdowego - zauważyła.

Wiesław Rozłucki, wieloletni prezes GPW, zwrócił uwagę, że to czwarty dzwon w historii warszawskiego parkietu. - Pierwszy został nam podarowany przez giełdę paryską i to od tego czasu stał się symbolem giełdy - wskazał.

- Oczywiście były różne przygody. Jeden, ten pierwszy dzwon w pewnym momencie zamilkł, więc w ukryciu, w nocy trzeba było go wymienić, żeby inwestorzy nie uznali tego za jakiś zły omen - dodał Rozłucki

Nowy system WATS na giełdzie

Prezes GPW Tomasz Bardziłowski zwrócił też uwagę, że nowy dzwon zbiega się terminem z wprowadzeniem przez giełdę nowego systemu transakcyjnego - GPW WATS, który zaczął funkcjonować od 5 października.

GPW WATS to pierwszy system transakcyjny opracowany przez samą giełdę. Zastąpił Universal Trading Platform (UTP) dostarczany przez NYSE Technologies, który obsługiwał rynki GPW przez ponad dziesięć lat. Prace nad nowym systemem trwały kilka lat.

GPW WATS będzie mógł docelowo przeprocesować 100 tys. zleceń/sekundę wobec 20 tys. zleceń/sekundę, realizowanych przez UTP. WATS zmniejszyć ma opóźnienia (tzw. full roundtrip latency - czas między złożeniem zlecenia a otrzymaniem potwierdzenia jego obsługi przez giełdę) do 50 mikrosekund wobec 650 mikrosekund w UTP.

W piątek Bardziłowski informował, że nowy system w ciągu czterech dni obsłużył ponad 1 mln transakcji, czyli ponad 9 mld zł obrotu i to „bez ani minuty nieplanowanych przerw”. Podczas jednej sesji giełdowej GPW WATS ma móc obsłużyć do 300 mln operacji, z możliwością ich zwiększenia do 1 mld dziennie.

Grupa Kapitałowa GPW obejmuje najważniejsze instytucje rynku kapitałowego i towarowego w Polsce, i jest największą giełdą w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.