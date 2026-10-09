Co konkretnie znalazło się w danych? W III kwartale 2026 roku spłaty z portfeli nabytych przez grupę Kruk wyniosły 960 mln zł, mniej o 5 proc. r/r i o 8 proc. mniej w porównaniu do spłat z II kwartału 2026. Odchylenia wpłat rzeczywistych od planowanych w trzecim kwartale 2026 roku wyniosły 8 mln zł. Spłaty od stycznia do września 2026 wyniosły łącznie 2,97 mld zł, więcej o 2 proc. r/r.

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Kruk: wyniki są poniżej naszych oczekiwań

- Łącznie na wszystkich rynkach spłaty w III kwartale wyniosły 960 mln zł i choć były wyższe o 1 proc. od naszych księgowych założeń na ten okres, to jednak poniżej naszych operacyjnych oczekiwań. W Hiszpanii jest trend poprawiających się spłat, ale sierpień wykazał się wyższą od zakładanej przez nas sezonowości przedłużającej się częściowo na wrzesień. W Rumunii otoczenie makroekonomiczne pogarsza się i widzimy kontynuację osłabienia leja rumuńskiego, co nam nie pomaga. Spłaty w Polsce odpowiadały za blisko 40 proc. spłat ogółem i były zbliżone do naszych operacyjnych oczekiwań, podobnie jak spłaty we Włoszech – mówi Piotr Krupa, prezes Kruka. – W Polsce pod koniec lipca uruchomiliśmy MVP nowego systemu operacyjnego i pierwsze odczyty dla spraw procesowanych w nowym środowisku są obiecujące. Intensywne prace nad transformacją kontynuujemy na każdym z rynków – to dla nas ważny projekt, a jednocześnie mocno absorbujący. Musimy uzbroić się w cierpliwość, ponieważ największe efekty szeroko zakrojonej transformacji będą widoczne za kilka lat – podkreśla szef windykacyjnej firmy.

Grupa Kruk w III kwartale 2026 roku zainwestowała 347 mln zł w portfele wierzytelności o nominale 1,4 mld zł, w porównaniu do 622 mln zł inwestycji w wierzytelności o wartości nominalnej 2,8 mld zł w III kwartale 2025 roku. 93 proc. inwestycji dotyczyło zakupu wierzytelności detalicznych niezabezpieczonych. Łącznie od stycznia do września 2026 grupa Kruk zainwestowała 1,2 mld zł w portfele wierzytelności o nominale 4,2 mld zł.

– Inwestycje z trzeciego kwartału 2026 realizowaliśmy głównie poza Polską – stanowiły 80 proc. wszystkich nakładów. Byliśmy aktywni na każdym z rynków, również w Hiszpanii, która odpowiada za 38 proc. inwestycji z tego okresu. Poziom inwestycji Kruka jest odzwierciedleniem zarówno silnej konkurencji, jak i utrzymania przez nas reżimu polityki inwestycyjnej i oczekiwanych zwrotów z inwestycji. Nasze podejście w tym zakresie nie zmieniło się. W czwartym kwartale roku zazwyczaj jest najwięcej transakcji i będziemy w nich aktywnie uczestniczyć. - podsumował Piotr Krupa.

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Analityk negatywnie o wynikach Kruka

Jak dane oceniają analitycy? - Przedstawione wstępne dane operacyjne oceniamy negatywnie. Miniony kwartał okazał się słabszy od naszych wcześniejszych oczekiwań. Zwracamy uwagę na historycznie niski poziom indeksu spłat (relacja spłat rzeczywistych do planowanych), który wyniósł 101 wobec 104,5 w II kw. 2026 i 103,6 w I kw. 2026. W raporcie bieżącym spółka sygnalizuje niekorzystne warunki prowadzenia działalności w Rumunii, wskazując m.in. na osłabienie leja rumuńskiego. Przypominamy, że również w II kw. 2026 wyniki spółki były obciążone negatywnym wpływem deprecjacji rumuńskiej waluty – wskazuje Maciej Bobrowski, analityk DM BDM. Zauważa on także, że miniony kwartał nadal charakteryzował się relatywnie niskim poziomem nakładów na nowe portfele. - Spółka w dalszym ciągu podkreśla wysoki poziom konkurencji na rynku zakupu pakietów wierzytelności. Podsumowując, w naszym ostatnim raporcie analitycznym z 2026-06-24 zakładaliśmy wzrost wyniku brutto w całym 2026 roku o 8,3 proc. r/r, co odzwierciedlało bardziej konserwatywne podejście, niż wynikałoby to z parametrów programu motywacyjnego. Po publikacji dzisiejszego komunikatu dotyczącego wstępnych danych operacyjnych za Q3 2026 nasze dotychczasowe założenie może wymagać rewizji w dół - podkreśla Bobrowski.