Szara strefa w branży gospodarowania odpadami w Polsce ma się dobrze i jak na razie niewiele wskazuje na to, aby ten stan miał się szybko zmienić. Zdaniem wielu przedstawicieli branży głównym problemem są nadmierne regulacje prawne oraz wysokie koszty legalnego zagospodarowania odpadów, wynikające m.in. z braku odpowiedniej infrastruktury do ich przetwarzania.

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– Szara strefa nie dotyczy wyłącznie odpadów poddawanych recyklingowi i związanej z nimi dokumentacji, ale całej gospodarki odpadami – od odpadów łatwych do zagospodarowania po odpady trudne, w tym niebezpieczne. Biurokracja, niewystarczający nadzór oraz wydłużające się procesy inwestycyjne sprzyjają i de facto prowokują rozwój nielegalnych działań – twierdzi Hanna Zajączkowska, wiceprezes FBSerwis, firmy z grupy Budimex zajmującej się m.in. odbiorem, transportem, przetwarzaniem i zagospodarowaniem odpadów.

Największym problemem pozostają jednak kwestie środowiskowe. Wciąż znaczna część odpadów trafia do miejsc do tego nieprzeznaczonych, takich jak żwirownie czy nielegalne magazyny. Ponadto regularnie pojawiają się informacje o kolejnych przypadkach nielegalnego deponowania odpadów, których późniejsze usunięcie i legalne zagospodarowanie skutkuje ogromnymi kosztami finansowymi, środowiskowymi i społecznymi.

Nowe ograniczenia i zakazy nie rozwiążą problemu odpadów

– Niedostateczna kontrola oraz braki infrastrukturalne sprzyjają rozwojowi nielegalnych praktyk. Nie ma dziś w Polsce jednej instytucji, która byłaby w stanie jednoznacznie określić, ile odpadów faktycznie powstaje i w jaki sposób są one zagospodarowywane – zauważa Zajączkowska. Jej zdaniem wprowadzanie kolejnych ograniczeń i zakazów nie rozwiąże problemu, jeśli nie będzie szło w parze z rozbudową infrastruktury. Tymczasem procesy inwestycyjne trwające nawet 7–10 lat skutecznie hamują poprawę sytuacji.

FBSerwis pytany o straty, jakie ponosi w związku z dużą aktywnością szarej strefy w branży, informuje, że nie chodzi o interes pojedynczych firm, lecz o środowisko, bezpieczeństwo mieszkańców i koszty, które ostatecznie ponosi całe społeczeństwo. Tymczasem w zamówieniach publicznych dotyczących gospodarki odpadami nadal głównym kryterium pozostaje cena. – W efekcie firmy inwestujące w instalacje i działające zgodnie z przepisami muszą konkurować z podmiotami, które nie posiadają własnej infrastruktury, a mimo to oferują stawki nawet o połowę niższe. Nikt nie zadaje sobie pytania, z czego wynika tak znacząca różnica w kosztach – twierdzi Zajączkowska.

W jej ocenie kluczowym działaniem, które powinno być podjęte w obecnej sytuacji, jest dalszy rozwój cyfrowego monitorowania odpadów poprzez integrację danych dotyczących ich wytwarzania, transportu i zagospodarowania oraz wykorzystanie ich do identyfikowania nieprawidłowości. Pozwoliłoby to rzetelnie określić skalę problemu i wskazać obszary, w których brakuje infrastruktury do bezpiecznego i legalnego zagospodarowania odpadów. Równolegle konieczne jest wsparcie inwestycji dotyczących rozbudowy niezbędnych instalacji. – Smutne w tym wszystkim jest to, że o problemach, o których dziś rozmawiamy, branża mówi już od 20 lat – podsumowuje Zajączkowska.

Według Henryka Siodmoka, prezesa Mo-Bruku, szara strefa w gospodarce odpadowej ciągle funkcjonuje, ale w znacznie węższym zakresie, niż było to przed wdrożeniem obowiązku rejestracji w BDO (baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami). Dziś za największy problem w branży uważa to, że w poszczególnych województwach te same przepisy prawa są odmiennie interpretowane i stosowane, co sprawia, że przedsiębiorstwa prowadzące podobną działalność funkcjonują w odmiennych warunkach konkurencji.

– Najbardziej negatywne skutki istnienia szarej strefy dotykają bezpośrednio środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa publicznego. Przejawiają się one w postaci stałego ryzyka powstawania pożarów nielegalnych magazynów i składowisk, niekontrolowanych emisji toksycznych związków do atmosfery oraz trwałego skażenia gleby i wód gruntowych substancjami niebezpiecznymi – uważa Siodmok. Zauważa, że koszty likwidacji tak powstałych bomb ekologicznych ostatecznie spadają na samorządy oraz Skarb Państwa, a w efekcie na wszystkich podatników.

Według Mo-Bruku istotny udział szarej strefy widoczny jest m.in. w obszarze odpadów przemysłowych i niebezpiecznych, gdzie pokusa obniżenia kosztów poprzez fikcyjną zmianę klasyfikacji odpadu na mniej groźny jest najwyższa. Nieuczciwe praktyki prowadzą z kolei do tego, że wysoce specjalistyczne i nowatorskie zakłady odzysku i unieszkodliwiania odpadów nie wykorzystują w pełni swoich mocy przerobowych.

Edukacja i współpraca z organami ścigania mogą ograniczyć szarą strefę

– Nasza spółka ponosi straty przede wszystkim w postaci utraconych korzyści, ponieważ znaczne wolumeny odpadów, które ze względu na swój skład powinny trafiać do naszych zakładów, są kierowane do podmiotów oferujących nielegalne, bezkosztowe rozwiązania. Branża może działać skutecznie głównie poprzez edukację rynku, promowanie odpowiedzialności wytwórców odpadów oraz ścisłą współpracę z organami ścigania w charakterze ekspertów i doradców technicznych – przekonuje Siodmok. Jednocześnie postuluje ujednolicenie interpretacji przepisów w całej Polsce oraz szybsze wydawanie koniecznych decyzji, co pozwoli na rozwijanie mocy przetwarzania odpadów. W efekcie zwiększona dostępność mocy zredukuje szarą strefę w sposób naturalny.

Szara strefa ma istotny udział m.in. w krajowym rynku gospodarowania zużytymi oponami. Grupa Recykl, czołowy podmiot działający w tym biznesie, zauważa, że to przede wszystkim skutek nieco przestarzałego systemu dotyczącego rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Od prawie 20 lat nie zmieniono w nim limitów odzysku i recyklingu oraz nie uszczelniono luk w ewidencji.

Grupa Recykl przytacza dane Polskiego Stowarzyszenia Recyklerów Opon, według którego co roku z oficjalnego obiegu „znika” około 25 proc. masy opon pneumatycznych wprowadzonych na rynek, czyli ponad 2 mln sztuk. W rezultacie Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc w UE pod względem efektywnego recyklingu i odzysku oraz odpowiada za około 60 proc. masy niezagospodarowanych opon w UE, mimo posiadania jedynie 8-proc. udziału w europejskim rynku opon.

– Negatywne skutki istnienia szarej strefy w branży zagospodarowania zużytych opon są wielorakie. Najmocniej uderzają w środowisko i w legalny rynek recyklingu; finanse publiczne tracą głównie pośrednio, przez koszty likwidacji składowisk i brak pobieranych opłat – ocenia Maciej Jasiewicz, prezes Grupy Recykl. Zauważa, że szara strefa przynosi legalnym recyklerom realne straty głównie w postaci utraconych dostaw i stosunkowo wysokiej ceny surowca. To zmusza ich do poszukiwania zużytych opon za granicą.

Michał Stachyra, wiceprezes Orła, firmy również działającej na rynku zagospodarowywania zużytych opon, zauważa, że system rozszerzonej odpowiedzialności producenta umożliwia tzw. papierowy recykling, gdyż brak w nim praktycznych narzędzi weryfikacji rzeczywistego obiegu surowca. To prowadzi do spadku ceny usługi zagospodarowania odpadów poniżej rzeczywistych kosztów. – Cierpią na tym rzetelni recyklerzy. Jednocześnie odpady zagospodarowane „na papierze” nie są w rzeczywistości poddane recyklingowi i trafiają do środowiska – przekonuje Stachyra. Jego zdaniem nadpodaż usług oferowanych przez szarą strefę w istotny sposób pogarsza warunki prowadzenia działalności uczciwych przedsiębiorstw. Ponadto brak dostatecznego finansowania systemu podnosi koszty produkcji surowców wtórnych, które są podstawowym źródłem przychodu branży recyklingu. To z kolei powoduje spadek konkurencyjności polskich zakładów na rynku europejskim.

Polska potrzebuje infrastruktury do przetwarzania odpadów

Z perspektywy Geotransu, firmy specjalizującej się w odbiorze, transporcie i zagospodarowywaniu odpadów poprocesowych, dużym problemem jest nielegalny obrót odpadami oraz przekazywanie odpadów podmiotom nieposiadającym odpowiednich uprawnień lub możliwości prawidłowego ich zagospodarowania. To zaburza uczciwą konkurencję. – Przedsiębiorcy działający zgodnie z prawem ponoszą koszty związane z ewidencją odpadów, inwestowaniem w instalacje oraz ich legalnym zagospodarowaniem. Natomiast podmioty funkcjonujące poza systemem tych kosztów nie ponoszą, dzięki czemu mogą oferować niższe ceny i zyskują nieuczciwą przewagę konkurencyjną – twierdzi Dominika Smolikowska, członek zarządu Geotransu.

Jej zdaniem państwo powinno dążyć do uproszczenia istniejącego systemu, a nie tworzenia kolejnych obowiązków administracyjnych. Jednym z kluczowych działań powinno być stworzenie warunków do rozwoju legalnej infrastruktury do przetwarzania odpadów. Należałoby też przyspieszyć postępowania administracyjne. – Proces uzyskiwania decyzji środowiskowych oraz zezwoleń związanych z gospodarowaniem odpadami potrafi trwać latami. W efekcie nowe instalacje powstają wolniej niż zapotrzebowanie na nie – przekonuje Smolikowska.

W branży zagospodarowywania odpadów działają dwie firmy należące do grupy KGHM. Centrozłom Wrocław, zajmujący się m.in. skupem złomu i obrotem metalami kolorowymi, ocenia, że przepisów jest dużo, są niespójne, a ich egzekwowanie bywa niewystarczające. W działalności spółki największym problemem jest skup prowadzony bez należytej weryfikacji pochodzenia materiału oraz obrót bez pełnej dokumentacji. Centrozłom zauważa, że podmioty działające poza systemem mogą oferować wyższe ceny zakupu, co ogranicza dostępność surowca i obniża marże podmiotów działających legalnie. W związku z tym postuluje, aby wprowadzić szczelniejsze i spójniejsze przepisy, skuteczniejszą kontrolę (inspekcje, służby skarbowe) oraz cyfryzację i wzajemną weryfikację danych.

Z kolei Metraco, którego działalność związana jest z odzyskiem odpadów (złomy metali), informuje, że aktywność szarej strefy powoduje m.in. spadek wykorzystania mocy zakładów przetwarzających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Może to być związane z prowadzeniem recyklingu przez mniejsze podmioty, przekazywaniem odpadów za granicę w ramach transgranicznego przemieszczania odpadów oraz stosowaniem papierowego obiegu dokumentów.