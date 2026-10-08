Z tego artykułu dowiesz się: Jak wynik wyborów w USA może wpłynąć na strategię inwestycyjną opartą na rozwoju sztucznej inteligencji.

Dlaczego technologiczni giganci stają się konkurencją dla państw w globalnym wyścigu o kapitał.

Jakie kluczowe ryzyka, takie jak wzrost inflacji i stóp procentowych, zmaterializowały się na rynkach.

Które polskie sektory, w tym bankowy i odzieżowy, analitycy oceniają teraz z większą ostrożnością.

2 października Dom Maklerski Trigon opublikował strategię portfelową na październik. Warto wiedzieć, co zawiera.

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Trigon: nadal wskazana ostrożność na rynku akcji

W proponowanej inwestorom strategii inwestycyjnej DM Trigon nadal zaleca ostrożne podejście do inwestycji na rynku akcji przyjęte we wrześniu tego roku. – Utrzymujemy ostrożne podejście przyjęte w poprzednim miesiącu, mimo trwającego silnego cyklu inwestycyjnego oraz wycen, które – biorąc pod uwagę obecną dynamikę wzrostu zysków – wciąż nie wydają się wygórowane – napisali specjaliści z domu maklerskiego, Maciej Marcinkowski i Łukasz Rudnik.

Jak tłumaczą, wrzesień przyniósł mieszane wyniki na rynkach akcji. Podczas gdy w Stanach Zjednoczonych indeksy zachowywały się neutralnie, w Europie sytuacja była dużo gorsza.

– Zmaterializowało się jedno z kluczowych ryzyk, na które zwracaliśmy uwagę w tym roku, a mianowicie ponowny wzrost inflacji i podwyżki stóp procentowych. Czynniki te powodują wzrost rentowności obligacji – tendencję dodatkowo potęgowaną przez napięcia w relacjach z Iranem oraz ograniczenie płynności na rynku. Uważamy, że korekta, z jaką mieliśmy do czynienia, jest wciąż zbyt płytka, dlatego zalecamy zachowanie ostrożności – przynajmniej do czasu wyborów do Kongresu USA, w których Republikanie obecnie tracą przewagę w obu izbach – radzą inwestorom specjaliści.

– Na rodzimym rynku polskie indeksy we wrześniu ponownie osiągnęły lepsze wyniki niż rynki zachodnie. Polska gospodarka nadal pozytywnie zaskakuje, wspierana zarówno przez krajowy cykl inwestycyjny, jak i ożywienie w Niemczech. Mimo presji na kurs waluty i rentowność obligacji, polski rynek akcji jak dotąd uniknął korekty obserwowanej w Europie Zachodniej – zauważają przy tym.

Uwaga na wybory połówkowe w Stanach Zjednoczonych. Możliwa zmiana układu sił

Zdaniem biura, wyniki wyborów w Stanach Zjednoczonych (3 listopada – red.) mogą stanowić przeszkodę dla strategii inwestycyjnej opartej na rozwoju sztucznej inteligencji (tzw. AI trade), ponieważ rekordowo niskie poparcie dla Donalda Trumpa, wynikające ze wzrostu cen paliw i kosztów kredytów hipotecznych, osłabia szanse Republikanów na przejęcie kontroli nad Senatem.

Eksperci przytaczają oczekiwania rynkowe co do wyników wyborów. Trzeba pamiętać, że to dane z początku października.

– Według rynków predykcyjnych (platformy, na których inwestorzy obstawiają wyniki przyszłych zdarzeń – red.), prawdopodobieństwo przejęcia kontroli przez Demokratów nad Izbą Reprezentantów wynosi obecnie około 93 proc., a nad Senatem – 63 proc. Biorąc pod uwagę odmienne podejście Demokratów do kwestii regulacji oraz chęć sprawowania większej kontroli nad rozwojem centrów danych, sytuacja ta wiąże się z pewnym ryzykiem dla obecnych inwestycji związanych z AI – oceniają analitycy.

Z drugiej strony przyznają oni, że dynamika wyników finansowych spółek notowanych w Stanach Zjednoczonych i atrakcyjne wyceny nadal mogą kusić. Szacowany wzrost zysku na akcję (EPS) dla indeksu S&P 500 w trzecim kwartale 2026 roku wynosi 30 proc. rok do roku – wskazują. Liderami wzrostu mają być sektory energetyczny (plus 112 proc.) i technologiczny (plus 65 proc.).

– Warto odnotować, że obecny wskaźnik ceny do zysku (P/E) dla indeksu S&P 500, oparty na prognozowanych zyskach na kolejne 12 miesięcy, wynosi 19x, co jest wartością zbliżoną do średniej z ostatnich 10 lat – zauważają specjaliści.

Specjaliści zwracają też uwagę na zmiany w alokacji przepływów pieniężnych firm.

– Inwestycje w sztuczną inteligencję (AI) wymuszają istotną zmianę w alokacji przepływów pieniężnych przedsiębiorstw. Dostawcy usług chmurowych na wielką skalę (tzw. hiperscalerzy) przechodzą od generowania strukturalnie wysokich wolnych przepływów pieniężnych (FCF) do fazy inwestycji o niespotykanej dotąd intensywności, w której wskaźnik nakładów inwestycyjnych do EBITDA zbliża się do poziomu 90 proc. lub go przekracza. Analogiczne zjawisko obserwuje się u dostawców półprzewodników. Obecny konsensus rynkowy dotyczący nakładów inwestycyjnych hiperscalerów zakłada kwotę 870 mld dol. w 2026 r. oraz 1220 mld dol. w 2027 r., co oznacza wzrosty odpowiednio o 9 proc. i 25 proc. w porównaniu z prognozami sprzed trzech miesięcy – zauważają specjaliści Trigonu.

Analitycy: hiperscalerzy konkurują z państwami o kapitał

Rosnące potrzeby inwestycyjne hiperscalerów mogą wywołać globalny wyścig o kapitał – wynika z treści strategii DM Trigon.

– Biorąc pod uwagę skalę planowanego na przyszły rok wzrostu nakładów inwestycyjnych hiperscalerów (+40 proc. rok do roku), ich zapotrzebowanie na kapitał (pozyskiwany z emisji obligacji i akcji) będzie nadal rosło. Stworzy to dodatkową konkurencję o kapitał – zarówno wobec pożyczek zaciąganych przez rządy, jak i wobec przedsiębiorstw dążących do refinansowania zadłużenia zaciągniętego przy znacznie niższym koszcie pieniądza w okresie po pandemii – prognozują eksperci z Trigonu.

– W obliczu problemów fiskalnych niektórych państw i utrzymujących się w nich strukturalnie wysokich deficytów budżetowych (powyżej 5 proc. PKB), rentowność obligacji może pozostać na podwyższonym poziomie przez dłuższy czas (co wiąże się z wyższymi premiami za ryzyko) – oceniają.

Nie bez znaczenia będzie polityka pieniężna państw. – Globalny cykl podwyżek stóp procentowych nabiera tempa. W ciągu ostatniego miesiąca decyzje o podwyżkach podjęły: Fed, EBC, BoJ, Norges Bank oraz RBA – zauważają specjaliści.

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Jak podwyżki stóp procentowych wpłyną na rynki kapitałowe? Które akcje wybierać?

– Rynek uwzględnia obecnie w wycenach kolejne podwyżki stóp procentowych w głównych gospodarkach – łącznie o ponad 100 punktów bazowych w ciągu najbliższych 12 miesięcy – przy czym tempo tych podwyżek ma znacząco przyspieszyć w przyszłym roku – oceniają specjaliści.

Podwyżki stóp procentowych to wyższe koszty kredytów dla firm i konsumentów, a więc, co do zasady, negatywny czynnik dla rynku akcji.

Mimo globalnych i makroekonomicznych wyzwań, zdaniem specjalistów DM Trigon, na warszawskiej giełdzie nadal są spółki, których akcje mogą być atrakcyjną lokatą dla inwestorów.

Do najbardziej polecanych przez DM Trigon spółek z GPW i na giełdach zagranicznych w październikowej strategii dołączyły: InterCars, Bogdanka i Vigo Photonics. Kursy wszystkich trzech firm po publikacji strategii na początku października wyraźnie poszły w górę.

Lista spółek o największej kapitalizacji (blue chips), które poleca biuro nie zmieniła się. Są na niej CD Projekt, Allegro, Budimex, Rheinmetall. Na liście spółek średnich, obok nowego InterCars mamy natomiast nadal Benefit Systems, Cyber_Folks, Cyfrowy Polsat i Polimex Mostostal. Wśród najmniejszych (Small Caps) zaś są obok Bogdanki i Vigo: Archicom, Atal, Oponeo i PlayWay.

Wśród spółek zagranicznych zdaniem Trigonu warto obserwować teraz szwedzkiego producenta gier komputerowych Embracer, a odpuścić sobie Bravidę i Ubisoft.

Banki zaskoczyły analityków. Co dalej z ich wycenami?

– We wrześniu indeks WIG-banki osiągnął wyniki lepsze od szerokiego indeksu WIG o 5 pkt. proc. Było to dla nas sporym zaskoczeniem, dlatego obniżamy naszą ocenę polskiego sektora bankowego z neutralnej na lekko negatywną – napisali specjaliści.

– Obecnie sektor jest wyceniany na poziomie około 13-krotności prognozowanego zysku na akcję (P/E) na rok 2026, co oznacza premię w wysokości blisko 20 proc. względem banków zachodnioeuropejskich. Na pierwszy rzut oka można by to uzasadnić, biorąc pod uwagę nasze oczekiwania dotyczące wzrostu zysku na akcję (EPS) o 20 proc. w 2027 roku, podczas gdy dla banków europejskich prognozujemy wzrost na poziomie około 10 proc. Czynnik ten jest jednak w coraz większym stopniu niwelowany przez rosnące ryzyko polityczne (wyższy podatek CIT i/lub podatek od nadzwyczajnych zysków) – oceniają analitycy Trigonu.

– Jedynym istotnym impulsem do osiągnięcia przez sektor lepszych wyników mogłyby być niewielkie podwyżki stóp procentowych, które nie zaszkodziłyby dynamice wzrostu wolumenu kredytów. Uważamy jednak, że każda podwyżka stóp może zostać wykorzystana przez polityków jako pretekst do nałożenia na banki dodatkowych obciążeń – dodają.

Pod względem fundamentalnym faworytem biura wśród banków pozostaje Alior. Negatywnie oceniają oni zaś mBank, ING oraz Millennium. W przypadku PKO BP, Pekao, BNP Paribas, Handlowego i Erste zajęli stanowisko neutralne.

W krótkim terminie Trigon proponuje zamiast banków akcje PZU. Zdaniem specjalistów, przemawiają za tym niższe wskaźniki wyceny oraz wyższa stopa dywidendy, a także znacznie mniejsze ryzyko polityczne. Eksperci przypominają też, że Minister Aktywów Państwowych zapowiedział powrót do kwestii przekształcenia spółki w holding, co jest korzystne dla wskaźników kapitałowych.

Zmiana nastawienia także do LPP, PGE i Kęt

Do akcji, które chętnie kupują inwestorzy na GPW, należą walory LPP. Trigon w październiku zmienił nastawienie do sektora sprzedaży detalicznej odzieży na ostrożniejsze, a zalecenie dla akcji gdańskiej grupy obniżył z „przeważaj” do „neutralnie”. Jak tłumaczą specjaliści, czynniki sprzyjające marży brutto w 2026 roku – w tym kursy walutowe, koszty zakupu towarów oraz koszty transportu – w 2027 roku powinny mieć już mniejszy pozytywny wpływ.

Choć pozytywnie oceniają dane firmy po półroczu i zapowiedzi dotyczące trzeciego kwartału, to zdaniem biura, zaktualizowane prognozy na rok 2026 wydają się już w dużej mierze uwzględnione w wycenie rynkowej, a prognozy na rok 2027 są zasadniczo zgodne z jego oczekiwaniami.

Biuro zmieniło nastawienie do akcji PGE. W związku z silnym wzrostem kursu akcji analitycy rekomendowali zamknięcie pozycji dominującej w PGE i zmianę nastawienia na neutralne.

Lepiej oceniają natomiast perspektywy dla Kęt. To zasługa ekspansji zagranicznej.