Unimot objął 34,2 proc. akcji w PZL Sędziszów, firmie specjalizującej się w produkcji filtrów dla samochodów osobowych i ciężarówek, maszyn rolniczych, traktorów, odkurzaczy przemysłowych, a także lotnictwa i pojazdów wojskowych. Nabył je w zamian za 100 proc. udziałów w PZL Defence, podmiocie, który z kolei zajmuje się projektowaniem, produkcją i wdrażaniem bezzałogowych systemów latających (dronów) oraz rozwiązań antydronowych. Wartość tej transakcji określono na blisko 50 mln zł.
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Adam Sikorski, prezes Unimotu, przypomina, że kierowana przez niego spółka stoi na czele niezależnej polskiej grupy multienergetycznej nieustannie poszukującej nowych obszarów działalności, w których może odegrać istotną rolę i zbudować swoją pozycję rynkową. – Sektor obronny jest jednym z obszarów, w których w najbliższych latach spodziewamy się rosnącego zapotrzebowania na technologie, moce produkcyjne i produkty. Jestem przekonany, że połączenie zdolności produkcyjnych PZL Sędziszów, kompetencji PZL Defence, doświadczenia oraz kontaktów biznesowych Unimotu pozwoli na stworzenie zintegrowanej platformy wspierającej krajowy przemysł obronny – mówi Sikorski.
W ubiegłym roku grupa PZL Sędziszów wypracowała około 70 mln zł przychodów i ponad 5 mln zł zysku EBITDA. W prognozie na ten rok założono je odpowiednio na poziomie 71 mln zł i 11 mln zł, a w szacunkach na 2027 r. w wysokości 100 mln zł i 25 mln zł.
Systematyczny wzrost wyników finansowych mają zapewnić m.in. nowe projekty rozwijane na bazie istniejących kompetencji produkcyjnych i jakościowych firmy PZL Sędziszów. Podmiot ten posiada koncesję na wytwarzanie i handel sprzętem o przeznaczeniu wojskowym. Chodzi zwłaszcza o produkcję filtrów dla Rosomaka (kołowego transportera opancerzonego) i Jelcza (wojskowy samochód ciężarowy) oraz filtrów dla śmigłowców produkowanych przez PZL Świdnik z grupy Leonardo.
Z kolei PZL Defence będzie budował krajowe zdolności wytwórcze w zakresie bezzałogowych statków powietrznych, bezzałogowych pojazdów naziemnych, silników odrzutowych do dronów i systemów antydronowych.
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PZL Sędziszów jest również 69-proc. udziałowcem czeskiej firmy Böhm Plast-Technik, produkującej elementy z tworzyw sztucznych na rzecz odbiorców z branż motoryzacyjnej i elektrotechnicznej. Również ten podmiot ma przyczyniać się do rozwoju kompetencji grupy w sektorze obronnym.
– Chcemy połączyć wieloletnie doświadczenie fabryki w Sędziszowie Małopolskim z nowoczesnymi technologiami, na przykład w obszarze projektowania cyfrowego. Równolegle, w ramach PZL Defence konsekwentnie stawiamy na działania badawczo-rozwojowe, budujemy zespół ekspertów i nawiązujemy współpracę z partnerami technologicznymi z Polski i zagranicy – informuje Sikorski. Chce, aby działania grupy obejmowały zarówno projekty znajdujące się już w fazie rozwoju, jak i nowe przedsięwzięcia uruchamiane wraz z pozyskiwaniem kolejnych projektów i zamówień.
PZL Sędziszów docelowo zmieni nazwę na PZL Defence Holding. Plany jej rozwoju zostały już dość precyzyjnie rozpisane na kilkanaście najbliższych miesięcy. Jeszcze w 2026 r. planowana jest integracja aktywów grupy, dalszy rozwój projektów badawczych i partnerstw technologicznych oraz przygotowanie kolejnych przedsięwzięć. W połowie przyszłego roku PZL Sędziszów zamierza wprowadzić swoje akcje do obrotu na NewConnect. Przed debiutem prawdopodobnie przeprowadzona zostanie emisja nowych walorów. W 2027 r. spółka chce też postawić na dalszy rozwój produkcji i zwiększenie mocy wytwórczych.
Z kolei na przełomie 2027 i 2028 r. akcje PZL Sędziszów powinny zadebiutować na rynku głównym GPW. Jednocześnie planowana jest współpraca z zagranicznymi partnerami i równoległe notowania walorów spółki na jednej z zachodnioeuropejskich giełd.
– Kluczowe jest dla nas połączenie krajowej bazy przemysłowej z nowoczesnymi technologiami, międzynarodowymi partnerstwami oraz doświadczeniem biznesowym i kapitałowym grupy Unimot. Wierzymy, że dzięki temu zbudujemy dobre podstawy do dalszego rozwoju działalności w sektorze obronnym – podkreśla Sikorski.
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