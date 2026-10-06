Polska pozostaje dla Ferro kluczowym rynkiem, na którym zarząd spółki widzi przestrzeń do dalszego wzrostu. Natomiast kluczowym elementem strategii jest dalsza ekspansja zagraniczna. – Szczególnie ważne pozostają dla nas rynki Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej, gdzie grupa już ma wiodącą pozycję lub konsekwentnie ją buduje. Zerkamy również coraz śmielej na rynki pozaeuropejskie, w których również dostrzegamy potencjał – informuje Rafał Michalski, prezes Ferro. Dodaje, że rozwój zagraniczny wspierany jest z jednej strony poprzez poszerzanie kanałów dystrybucji, a z drugiej poprzez rozwój oferty i cross-selling (technika polegająca na proponowaniu klientowi dodatkowego, powiązanego lub uzupełniającego produktu lub usługi).

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Ferro nadal chce aktywnie rozwijać ofertę produktową

Do końca tego roku najważniejszym zadaniem zarządu jest kontynuacja działań, które mają przynieść grupie sukces rynkowy, nawet w tak zmiennym i wymagającym otoczeniu jak obecne. W efekcie koncentruje się on przede wszystkim na czterech obszarach: dalszym wzroście sprzedaży i udziałów rynkowych, rozwoju oraz uzupełnianiu portfela produktowego, poprawie efektywności operacyjnej oraz budowie silnej organizacji.

– Do końca roku chcemy przede wszystkim kontynuować bardzo aktywne działania w obszarze naszej oferty: stawiamy na rozwój nowych kategorii produktowych, postępującą kompleksowość portfolio i wykorzystanie naszej bardzo dobrej sieci sprzedaży. Nie zapominamy przy tym o dalszym rozwoju nowych rynków, poprawie efektywności zakupów, logistyki i produkcji – przekonuje Michalski. Zauważa, że w I półroczu grupa pokazała, że umie generować gotówkę, co jest niezbędne do zapewnienia szerokiej dostępności oferowanych produktów.

Foto: GG Parkiet

Obecnie zarząd Ferro zakłada, że od strony popytowej rynek będzie stopniowo się stabilizował. O wyraźnym przełomie na razie nie ma jednak mowy. Natomiast istotnym czynnikiem, który w dalszym ciągu będzie wpływał na poziom wyników finansowych grupy, będą koszty działalności i kursy walut obcych. W tej sytuacji konieczne staje się dalsze kompensowanie rosnących kosztów działalności dodatkowymi przychodami lub oszczędnościami.

– W naszej ocenie warto patrzeć na Ferro nie tylko przez pryzmat wiodącej pozycji rynkowej grupy i dynamiki osiąganych wyników, ale przede wszystkim przez zdolność grupy do jednoczesnego zwiększania skali działalności, poprawy rentowności i konsekwentnej redystrybucji zysków do akcjonariuszy w postaci corocznie wypłacanej dywidendy – nawet w wymagających warunkach otoczenia rynkowego. Drugim ważnym obszarem jest realizacja naszej strategii – zarówno w zakresie wzrostu organicznego, jak i możliwości wykorzystania potencjalnych transakcji M&A (fuzje i przejęcia – red.), które mogą skokowo zwiększyć skalę działalności grupy – twierdzi Michalski.

Ferro działa obecnie w otoczeniu wysokich i stale rosnących kosztów

Z ostatnich danych wynika, że w I połowie tego roku grupa kapitałowa wypracowała 373,2 mln zł przychodów i 34,9 mln zł zysku netto. Oba wyniki wzrosły odpowiednio o 1 proc. oraz 13,3 proc. Sytuacja na poszczególnych rynkach geograficznych była jednak zróżnicowana i wymagająca. Istotny wzrost zysków udało się osiągnąć m.in. dzięki optymalnemu zarządzaniu cenami i strukturą oferty, dyscyplinie kosztowej oraz działaniom podejmowanym w zakresie optymalizacji zakupów, zapasów, logistyki i procesów operacyjnych.

Zarząd Ferro, odnosząc się do sytuacji w III kwartale, podkreśla, że w ostatnich miesiącach nadal obserwował zróżnicowanie pomiędzy poszczególnymi rynkami i kategoriami produktowymi. – Po stronie pozytywów należy wskazać m.in. poprawę sprzedaży w Polsce, Czechach i na Węgrzech. Z drugiej strony popyt w branży pozostaje nierównomierny, a część rynków, w tym Rumunia, pozostaje pod presją – podaje Michalski. Jednocześnie zauważa, że grupa działa obecnie w otoczeniu wysokich i stale rosnących kosztów działalności, co wywiera presję na marże.

Zmienne otoczenie wpływa nie tylko na wyniki finansowe największego w naszym regionie sprzedawcy armatury sanitarnej i instalacyjnej oraz źródeł ciepła, ale także na notowania jego akcji. Ostatniego dnia sierpnia kurs walorów Ferro osiągnął poziom 37 zł, czyli najwyższą wartość od roku. Od ponad miesiąca papiery spółki przeważnie jednak taniały. W poniedziałek tuż po otwarciu notowań, cena akcji Ferro zniżkowała nawet do 28,2 zł, czyli o 6,9 proc.