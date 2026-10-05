Z tego artykułu dowiesz się: Kto chce przejąć spółkę Remak.

Jaką cenę zaoferuje w wezwaniu.

Jak reaguje kurs.

Jak radzi sobie biznes Remaka.

Remak jest liderem wzrostów podczas dzisiejszej sesji na warszawskiej giełdzie. Po godz. 12 akcje spółki zyskują aż 95 proc.. i są obecnie wyceniane na 19,55 zł. To skutek zapowiedzianych roszad właścicielskich.

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Kto ogłosi wezwanie na Remak

Zarmen ma zamiar ogłosić wezwanie do sprzedaży 1 451 406 akcji spółki Remak-Energomontaż, po 20,05 zł za sztukę – poinformowało Pekao Investment Banking w komunikacie. Na razie żadnych innych szczegółów nie podano.

Zapowiedziana cena jest znacząco wyższa od kursu, po którym wyceniano akcje Remaka przed pojawieniem się komunikatu o wezwaniu (piątek rano). Kurs Remaka od 2024 r. poruszał się w trendzie bocznym, oscylując w okolicach 10-11 zł. W czwartek na finiszu sesji akcje wyceniono na 10,05 zł. W piątek notowania nie ruszyły. Dziś już na otwarciu widać było potężny wzrost. Zwyżce towarzyszy stosunkowo duży – jak na tę spółkę – wolumen. Jego wartość od rana przekroczyła już 1 mln zł. Jest wyższa niż obrót notowany na takich dużych spółkach jak Grupa Azoty, Bogdanka, ZE PAK czy Agora.

Kapitał zakładowy Remaka dzieli się na 3 mln akcji. Zarmen to wiodący akcjonariusz. Na koniec czerwca miał 1 548 594 akcje, dające 51,62 proc. głosów (i stanowiące tyle samo kapitału). 401 896 akcji (13,4 proc.) miał PTE PZU, a 236 784 walorów (7,89 proc.) Allianz OFE. Zapytaliśmy oba fundusze, czy zamierzają sprzedać akcje w wezwaniu. Do czasu publikacji tego artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Analiza warunków wezwania wskazuje na fakt, że Zarmen chce skupić wszystkie brakujące walory, czyli chce mieć 100 proc.. Na razie nie podano, czy w planach jest delisting, ale w przypadku powodzenia wezwania raczej trudno sobie wyobrazić inny scenariusz.

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Czym zajmuje się Remak

Remak ma zakład w Niemczech. Spółka realizuje projekty dla energetyki, przemysłu chemicznego i petrochemicznego. Podstawowym przedmiotem jej działalności są usługi montażowe, remontowe i modernizacyjne w zakresie turbin, kotłów parowych oraz wodnych, a także montaż urządzeń energetycznych, instalacji odazotowania i odsiarczania spalin, instalacji przemysłowych i rurociągów.

Na koniec 30 czerwca 2026 r. Remak zatrudniał 429 osób. Spółka zakończyła pierwsze półrocze stratą netto w wysokości 11 679 tys. zł. Przychody spadły o 35,3 proc..

Największym problemem Remaka jest realizowany na zlecenie Konsorcjum Hyundai Engineering Poland i Tecnicas Reunidas projekt rozbudowy instalacji Olefin.

„Założenia przyjęte do realizacji kontraktu uległy niestety znaczącej zmianie, ze względu na wydłużenie się realizacji całego projektu, za które spółka nie ponosi odpowiedzialności. Pierwotnie planowany termin zakończenia projektu przypadał na początek 2025 r., a według aktualnej wiedzy prace pozostałe do wykonania możliwe do realizacji będą dopiero w 2027 r.” – czytamy w raporcie.

Plany inwestycyjne spółki w najbliższych latach przewidują rozbudowę zaplecza technicznego, kontynuację budowy hali magazynowej, wymianę posiadanego taboru samochodowego oraz zakupy sprzętu i wyposażenia technicznego najnowszych generacji wspomagających realizację podstawowych projektów.