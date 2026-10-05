Jednak w ostatnich miesiącach inwestorzy chętniej realizowali zyski, co częściowo skorygowało wypracowane wcześniej zwyżki. Wyceny w dalszym ciągu utrzymują się na dużo wyższych poziomach niż przed wybuchem zbrojeniowej hossy. W obliczu przeciągających się konfliktów zbrojnych w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie, które wzmacniają trend dozbrajania i perspektywy wysypu kontraktów w ramach programu SAFE, zainteresowanie spółkami jest zrozumiałe, ale warto zdawać sobie sprawę z tego, że w cenach ich akcji są już zawarte niemałe oczekiwania.

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Nadzieja na kontrakty

Mając na uwadze długoletnią współpracę z rodzimym przemysłem zbrojeniowym, przetartą ścieżkę ma już Cognor. Z blach hutniczej grupy produkowane są pojazdy dla wojska, m.in. Rosomaki. W planach są także dostawy blachy zbrojeniowej do produkcji Krabów i Borsuków. Stal używana jest też do produkcji amunicji. Spółka jest jedynym w Polsce dostawcą stali specjalnej do amunicji 155 mm i jednym z kilku w Europie dostawców blach na potrzeby opancerzenia. Zarząd nie ukrywa, że mocno liczy na zamówienia zarówno od polskich, jak i zagranicznych producentów amunicji. – Najbardziej liczymy na wzrost zamówień od podmiotów z Polskiej Grupy Zbrojeniowej, w której trwają zaawansowane prace związane rozbudową mocy produkcyjnych i już wkrótce można spodziewać się wzrostów wolumenu sprzedaży pocisków 155 mm, co znacząco zwiększy zapotrzebowanie na stal. W grze są także prywatni producenci, jak Niewiadów PGM czy WB Electronics – wskazuje Przemysław Sztuczkowski, prezes Cognor Holdingu.

Kilka giełdowych firm już poinformowało o podpisanych umowach w ramach SAFE. Lubawa, dostarczająca różnego rodzaju sprzęt dla służb mundurowych, pochwaliła się kontraktem na prawie 600 mln zł, w ramach którego dostarczy polskiej armii produkty do maskowania i pozoracji w ramach systemu Wisła II. Do tego doszło kilka mniejszych umów. Mniej powodów do optymizmu dały inwestorom tegoroczne wyniki Lubawy, które cechują się dużą zmiennością i są uzależnione od liczby i wielkości realizowanych kontraktów. W wyniku ich kumulacji poprzedni rok pod względem wyników wypada znacznie lepiej, co jednak nie przekreśla szans na kolejne udane lata.

Mniejszymi zleceniami może pochwalić się Zremb-Chojnice. W minionym tygodniu spółka, specjalizująca się w produkcji specjalistycznych kontenerów platform transportowych, pochwaliła się kolejnymi zamówieniami z Polskiej Grupy Zbrojeniowej, tym razem o łącznej wartości blisko 25 mln zł, m.in. na dostawę kontenerowych kabin łączności dla Polskich Sił Zbrojnych, przeznaczonych do zadań związanych z obroną wschodniej flanki NATO. Prezes Zrembu wyjaśnia, że spółka prowadzi działania zmierzające do pozyskania kolejnych tego typu zamówień w sektorze obronnym zarówno na rynku krajowym, jak i za granicą. – Widzimy duży potencjał również za granicą, szczególnie w państwach zwiększających obecnie nakłady na bezpieczeństwo i obronność. Złożyliśmy kilka ofert na rynkach skandynawskich i oczekujemy na ich rozstrzygnięcie. Chcemy dalej wykorzystywać nasze doświadczenie produkcyjne i kompetencje inżynieryjne do zwiększania udziału sektora obronnego w portfelu zamówień spółki – komentuje Krzysztof Kosiorek-Sobolewski, prezes Zrembu-Chojnice.

Co ciekawe, beneficjentami konfliktów i napięć geopolitycznych są nie tylko spółki, które już mają kontrakty i realizują dostawy, ale także te, które dopiero przymierzają się do działalności w sektorze obronnym, w przypadku których perspektywa kontraktów jest nieco bardziej odległa. Na dobrej drodze do ich pozyskania wydaje się być Niewiadów PGM, jedyny producent uzbrojenia notowany na GPW. Jak na razie grupa nie zachwyca wynikami, notując niemałe straty na poziomie operacyjnym. Tymczasem z najnowszego raportu Ipopemy wynika, że grupa może w 2029 r. wykazać nawet 600 mln zł zysku netto. Scenariusz ten nie jest pozbawiony ryzyka i opiera się na założeniach dotyczących poziomu produkcji, cen i marż. Kluczem do sukcesu będzie sprawne uruchomienie seryjnej produkcji pocisków kalibru 155 mm i komercjalizacja projektu. Powstający zakład będzie przeznaczony do elaboracji i kompletacji amunicji artyleryjskiej kal. 155 mm oraz amunicji czołgowej i moździerzowej kal. 120 mm. Będzie dostarczał pociski w standardzie NATO zarówno dla polskiej artylerii, jak i na rynki eksportowe. Docelowo trzy linie technologiczne mają zapewnić zdolności produkcyjne na poziomie 180 tys. sztuk amunicji kal. 155 mm rocznie. – W projekcie 155 mm przeszliśmy od umów i przygotowań infrastruktury do odbioru linii technologicznych i udanych prób poligonowych, a do końca roku chcemy osiągnąć gotowość do produkcji testowej – wyjaśnia Adam Januszko, prezes Niewiadów Polskiej Grupy Militarnej. Grupa ma także plany związane z uruchomieniem produkcji min przeciwpiechotnych oraz planuje rozszerzenie oferty o miny przeciwpancerne.

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Ryzyk nie brakuje

Analitycy zwracają uwagę, że spółki nastawione na współpracę z sektorem obronnym nie stanowią jednorodnej grupy, co warto mieć na uwadze, analizując ich sytuację i potencjał wzrostu.

– Lubawa ma już działający biznes i konkretne kontrakty wojskowe. W I półroczu 2026 r. grupa osiągnęła 258,8 mln zł przychodów i 41,2 mln zł zysku netto, choć było to mniej niż rok wcześniej. To dobrze pokazuje, dlaczego nie należy traktować wszystkich komunikowanych kwot jako już zakontraktowanej sprzedaży. Podobnie jest w przypadku pozostałych spółek. Zremb posiada kompetencje produkcyjne i może zwiększać skalę specjalistycznych zamówień, ale w szacunkach półrocznych wykazał ujemny EBIT, wskazując między innymi na większy udział produkcji prototypowej, przesunięcia projektów i wyższą pracochłonność. To przypomnienie, że samo posiadanie zamówień nie gwarantuje odpowiedniej marży. Cognor ma już doświadczenie przy programach takich jak Rosomak i Krab, jednak najważniejsze pozostaje pytanie, jak duży wpływ działalność obronna może mieć na wyniki całej grupy w zestawieniu z cyklem stalowym, cenami energii i kosztami finansowania. Jeszcze większą ostrożność warto zachować wobec spółek, których wycena w dużej mierze zależy od projektów znajdujących się dopiero na etapie rozbudowy – wyjaśnia Krzysztof Kamiński, analityk Oanda TMS.