Z tego artykułu dowiesz się: Kiedy ruszy nowy system transakcyjny WATS.

Co ta zmiana oznacza dla inwestorów.

Jakie będą rodzaje zleceń.

Jakie scenariusze awaryjne przygotowała giełda.

GPW WATS rusza 5 października. To czwarty system transakcyjny w historii warszawskiej giełdy.

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– Mamy już pomysły, jak go rozwijać. Daje bardzo duże możliwości zwiększenia wydajności i przepustowości – mówi Maciej Krzysztoszek, rzecznik GPW.

Giełda deklaruje, że stawia na pełną transparentność. Przygotowała różne scenariusze związane z ewentualnymi błędami i zakłóceniami związanymi z nowym systemem. Jeśli będą problemy techniczne po stronie członków giełdy (np. nie wszyscy brokerzy się podłączą), to start notowań może zostać opóźniony. Jeśli wystąpiłby poważny incydent, giełda może zawiesić obrót i próbować ustabilizować system. Awaryjny scenariusz przewiduje nawet procedurę czasowego powrotu do starego systemu, czyli UTP. Generalnie kluczowe będą cztery pierwsze dni.

– W piątek 9 października, po udanych sesjach 5-8 października, powrót do UTP nie będzie możliwy, będziemy wtedy mieli WATS na stałe – informuje Krzysztof Niemiec, szef zespołu sesji giełdowych wydziału notowań GPW.

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Jaki będzie nowy harmonogram sesji na giełdzie

WATS wprowadzi nowe zasady przebiegu sesji i mechanizmy wspierające handel w okresach gwałtownych zmian cen. Niektóre dotychczasowe fazy sesji odejdą do lamusa.

W nowym systemie cały handel będzie podzielony na fazę aukcji (zastąpi ona fazy przed otwarciem i otwarcia), notowania ciągłe, aukcję zamknięcia (zastąpi fazy przed zamknięciem i zamknięcia) i dogrywkę.

Moment ustalenia kursu będzie losowany w określonym przedziale czasu między 9.00.00 a 9.00.30 podczas otwarcia oraz między 16.59.30 a 17.00.00 podczas zamknięcia. Dokładny moment będzie ustalany oddzielnie dla każdego instrumentu. Uczestnicy rynku nie będą więc wiedzieli, kiedy nastąpi ustalenie kursu. Ma to ograniczać znaczenie zleceń składanych lub wycofywanych w ostatnich sekundach aukcji i wspierać równe zasady dostępu do rynku.

Kolejna ważna zmiana dla inwestorów: w nowym systemie podczas aukcji otwarcia, aukcji zamknięcia i równoważenia pełny arkusz zleceń nie będzie publikowany. Inwestorzy będą natomiast otrzymywać informacje o TKO, czyli teoretycznym kursie otwarcia oraz o TWO, czyli teoretycznym wolumenie otwarcia.

Warto przyjrzeć się również nowym zasadom dotyczącym równoważenia rynku (instrument może przejść do tej fazy w przypadku gwałtownej zmiany ceny). W tym czasie inwestorzy mogą składać, modyfikować lub anulować zlecenia przed wznowieniem zawierania transakcji. Dla wybranych instrumentów nowy system umożliwi automatyczne wznowienie obrotu w nowych statycznych ograniczeniach wahań kursu. W przypadku akcji z WIG20 i akcji notowanych w systemie kursu jednolitego będzie to 60 sekund. Dla mWIG40 120 sekund. Dla pozostałych akcji i instrumentów dłużnych 300 sekund.

Kończąca handel faza dogrywki będzie trwała 300 sekund. Będzie odbywać się po aukcji zamknięcia, jeżeli podczas zamknięcia zawarto transakcje. Umożliwi wprowadzenie zleceń z dowolnym limitem. Będą one realizowane według kolejności ich przyjęcia.

Jakie zlecenia można składać na GPW w systemie WATS

Nowy system przewiduje następujące typy zleceń: LIMIT (inwestor określa maksymalną cenę zakupu albo minimalną cenę sprzedaży), PKC (po każdej cenie), PCR (po cenie rynkowej), STOP (aktywowane po spełnieniu określonego warunku cenowego) oraz WUJ (z warunkiem wielkości ujawnianej). Całkowicie znika m.in. zlecenie PEG.

W nowym systemie zmiany dotyczą przede wszystkim zleceń PKC i PCR, czyli de facto tych, z których inwestorzy korzystają najchętniej. Służą one do szybkiego zawarcia transakcji bez wskazywania konkretnego limitu ceny. W WATS zlecenia te będą obsługiwane według zasad, które ograniczą możliwość pozostawienia niezrealizowanej części w arkuszu. W praktyce oznacza to, że zlecenia tego typu będą realizowane natychmiast w możliwym zakresie albo anulowane i usuwane z systemu w części, której nie uda się zrealizować. Nie zostaną pozostawione jako oczekujące i nie będą automatycznie przekształcane w inny typ zlecenia.

Zgodnie z nowymi zasadami podczas aukcji otwarcia, aukcji zamknięcia oraz równoważenia będzie można składać zlecenia PKC i PCR wyłącznie z oznaczeniami WNF (ważne na fixing) i WNZ (ważne na zamknięcie). Z kolei podczas notowań ciągłych zlecenia PKC i PCR będzie można składać wyłącznie z oznaczeniami WIA (wykonaj i anuluj) oraz WLA (wykonaj lub anuluj). W tym pierwszym przypadku zlecenie jest realizowane natychmiast w możliwym zakresie, a jego niezrealizowana część zostaje anulowana. W drugim (WLA) - musi zostać wykonane natychmiast w całości. Jeżeli nie jest to możliwe, zostaje anulowane.

WATS wprowadza też nowe, wyższe limity maksymalnej wartości pojedynczego zlecenia. Przekroczenie limitu spowoduje automatyczne odrzucenie zlecenia przez system. Na rynku kasowym będzie to 50 mln zł dla akcji z WIG20, 30 mln zł dla mWIG40, a 10 mln zł dla pozostałych walorów. Z kolei dla instrumentów pochodnych 75 mln zł.