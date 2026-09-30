Oficjalne wyniki odzwierciedlają m.in. pierwszy pełny okres uwzględniający przychody Gremi Media i Elamed, a także wzrost przychodów we wszystkich segmentach operacyjnych Grupy, potwierdzając konsekwentny rozwój Grupy PTWP. Wyniki są zgodne z wcześniej opublikowanymi szacunkami. Na koniec czerwca 2026 r. Grupa posiadała 58,8 mln zł środków pieniężnych i ich ekwiwalentów. PTWP oczekuje dalszego dynamicznego wzrostu, wspieranego rekordowymi wynikami portali internetowych, wysoką frekwencją na wydarzeniach oraz efektami synergii z przejętymi podmiotami. Zarząd przekazał również, że od 1 października br. „Rzeczpospolita” działać będzie w nowej strukturze redakcyjnej, której celem jest zarówno zwiększenie zasięgu, jak i wzmocnienie płatnej oferty dziennika.

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– Wyniki pierwszego półrocza są dla nas bardzo dobrym potwierdzeniem słuszności przyjętego kierunku rozwoju Grupy PTWP. Realizujemy strategię, która łączy rozwój organiczny z przemyślanymi akwizycjami, pozwalającymi nam poszerzać kompetencje, zasięg działalności i skalę biznesu. Efekty tego podejścia są dziś widoczne zarówno w wynikach finansowych, jak i w rosnącej skali poszczególnych segmentów Grupy. Szczególnie istotne jest dla nas to, że wzrostowi skali działalności towarzyszy bardzo dobra kondycja finansowa. Daje nam ona komfort dalszego inwestowania w rozwój, a jednocześnie pozwala dzielić się wypracowanym zyskiem z akcjonariuszami. Za nami okres intensywnego rozwoju, w którym istotną rolę odegrały przejęcia Gremi Media i Elamed. Teraz koncentrujemy się na pełnym wykorzystaniu potencjału tych aktywów, budowaniu synergii oraz dalszym wzmacnianiu naszych głównych obszarów działalności. Budujemy w ten sposób solidne fundamenty pod dalszy wzrost w kolejnych okresach. Mamy ambicję, aby Grupa PTWP nadal zwiększała swoją skalę, jednocześnie zachowując wysoką efektywność i elastyczność działania. Wyniki pierwszego półrocza pokazują, że obrana przez nas droga przynosi wymierne rezultaty, a perspektywy dalszego rozwoju pozostają bardzo dobre – mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP.

Grupa PTWP zaraportowała najlepsze pod względem przychodów I półrocze w historii Grupy. Zgodnie z podanymi wcześniej szacunkami, Grupa w I półroczu 2026 r. wypracowała 142,3 mln zł przychodów netto, co oznacza 98 proc. wzrost rdr. Skonsolidowany wynik EBITDA wyniósł 31,2 mln zł (+50 proc. rdr.). Zysk netto Grupy wzrósł z 16,2 mln zł do 18,1 mln zł (+12 proc. rdr.). Z kolei skonsolidowany zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 19,0 mln zł wobec 16,2 mln zł rok wcześniej (+17 proc. rdr.). Tylko w II kwartale br. Grupa wypracowała 90,3 mln zł przychodów netto, co oznacza 88 proc. wzrost rdr. EBITDA wyniósł 30,1 mln zł, co oznacza wynik wyższy o 11,5 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu w 2025 r. (+62 proc. rdr.). W okresie kwiecień-czerwiec br. zysk netto Grupy wyniósł 21,1 mln zł w porównaniu do 14,8 mln zł (+42 proc. rdr.).

W ubiegłym roku Grupa PTWP przeprowadziła strategiczną akwizycję, obejmując pakiet większościowy na poziomie 56,82 proc. akcji Gremi Media – wydawcy dzienników „Rzeczpospolita” i „Parkiet”. W wyniku podjętej współpracy, oprócz rozwoju działalności mediowej, przeprowadzono pierwsze wspólne wydarzenia, a kolejne projekty planowane są na drugie półrocze. Z kolei w I kwartale br. spółka PTWP Online nabyła 100% udziałów w spółce Elamed. Przejęta spółka prowadzi działalność w zakresie wydawania specjalistycznych czasopism, prowadzenia portali internetowych, przygotowywania materiałów edukacyjnych oraz organizacji konferencji i szkoleń dla profesjonalistów wielu branż.

Grupa PTWP konsekwentnie rozwija segment mediowy, obejmujący obecnie 18 serwisów internetowych poświęconych m.in. gospodarce, samorządom, nieruchomościom, rolnictwu, handlowi, rynkowi pracy czy ochronie zdrowia. Łącznie przyciągają one średnio ponad 30 mln użytkowników miesięcznie, a baza odbiorców newsletterów przekroczyła 300 tys. Serwisy PTWP umacniają swoją pozycję w wyspecjalizowanych obszarach rynku. Rozwijana jest również działalność online oraz projekty redakcyjne i eksperckie Gremi Media. „Rzeczpospolita” pozostaje liderem opiniotwórczości według Instytutu Monitorowania Mediów oraz liderem prenumeraty wśród ogólnopolskich dzienników.

W pierwszej połowie 2026 r. Grupa PTWP zrealizowała bogaty kalendarz wydarzeń biznesowych i branżowych, wśród których znalazły się m.in. EXPOGołębie, 4 Design Days, EEC Trends, Kongres Wyzwań Zdrowotnych, cykl konferencji rolnych, Future Retail Congress, Forum Zdrowia Kobiet oraz CYBERSEC EXPO & FORUM 2026. Rozwój segmentu eventowego odbywa się również po stronie „Rzeczpospolitej", która zorganizowała m.in. pierwsze Forum Rynku Finansowego, Forum Gospodarcze i galę Listy 500, galę Rankingu Kancelarii Prawniczych oraz galę najlepszych CFO w Polsce. Najważniejszym wydarzeniem w kalendarzu Grupy pozostał XVIII Europejski Kongres Gospodarczy, który przyciągnął rekordową liczbę ponad 20 tys. uczestników, w tym 15,5 tys. osób obecnych stacjonarnie, oraz ponad 700 akredytowanych dziennikarzy. W trakcie trzech dni w Międzynarodowym Centrum Kongresowym i Spodku w Katowicach odbyło się ponad 200 debat dotyczących m.in. przyszłości Europy, konkurencyjności gospodarki, bezpieczeństwa, transformacji energetycznej, inwestycji i nowych technologii.

Jesień będzie dla Grupy PTWP okresem intensywnej aktywności i szeregu istotnych wydarzeń. We wrześniu odbyły się Future Mining Forum&Expo oraz Property Forum, a obecnie trwają Business PRECOP i Energy Days (30 września–1 października). W kolejnych miesiącach w kalendarzu Grupy znalazły się m.in. Forum Nowego Przemysłu (13–14 października), Przemysł dla obronności (14 października), Forum Rynku Zdrowia (26–27 października) oraz Forum Rynku Spożywczego i Handlu (23–24 listopada). Drugą część roku uzupełnią nowe wydarzenia organizowane we współpracy z redakcją „Rzeczpospolitej” – HR Insights, poświęcone wyzwaniom rynku pracy (16 listopada), Nauka, Rozwój, Biznes, koncentrujące się na współpracy nauki i gospodarki (25–26 listopada), oraz Forum Liderów Samorządowych (7 grudnia). Tak bogaty kalendarz potwierdza wysoką aktywność Grupy PTWP w segmencie wydarzeń oraz silne zainteresowanie profesjonalnymi konferencjami i spotkaniami branżowymi.

Grupa PTWP aktywnie rozwija także działalność związaną z zarządzaniem Międzynarodowym Centrum Kongresowym i Spodkiem w Katowicach. W I półroczu 2026 r. obiekty były miejscem licznych wydarzeń targowych, konferencyjnych, koncertowych, kulturalnych i edukacyjnych, łącznie goszcząc 410 tys. osób w czasie 270 wydarzeń. Wysoki poziom kontraktacji potwierdza dobre perspektywy na kolejne miesiące.

Na koniec czerwca 2026 r. Grupa posiadała 58,8 mln zł pozycji gotówkowej. Bardzo dobra kondycja finansowa Grupy PTWP pozwala jej konsekwentnie dzielić się wypracowanymi zyskami. Zwyczajne walne zgromadzenie PTWP SA, które odbyło się 25 czerwca 2026 r., podjęło uchwałę o przeznaczeniu łącznie 9,5 mln zł na wypłatę dywidendy za 2025 rok. Zgodnie z podjętą uchwałą 13 lipca br. do akcjonariuszy PTWP trafiło 5,89 zł brutto na jedną akcję. Spółka regularnie dzieli się zyskiem z akcjonariuszami – za lata 2021-2025 wypłaciła blisko 34 mln zł dywidendy.

Nowa struktura redakcyjna „Rzeczpospolitej”

Zarząd przekazał również, że „Rzeczpospolita” od 1 października br. będzie działać w nowej strukturze redakcyjnej. Zmiany obejmują m.in. utworzenie centralnego newsroomu internetowego, nowy podział odpowiedzialności, a także powołanie pionów „Wydarzenia" oraz „Publicystyka". Jednocześnie wydawca prowadzi rekrutacje i wzmacnia zespół nowymi dziennikarzami. Zmiany mają służyć zarówno rozwojowi zasięgu rp.pl, jak i wzmocnieniu płatnej oferty „Rzeczpospolitej”.