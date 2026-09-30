- Celem długoterminowym jest uzyskanie rentowności i konkurencyjności, która pozwoli nam stabilnie funkcjonować w koniunkturalnym otoczeniu, ale też pozwoli być stabilnym pracodawcą, zapewniając miejsca pracy i umożliwiając rozwój naszym pracownikom - dodał wiceprezes.

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Gawlik, który był już prezesem JSW w czasie m.in. jednego z poprzednich okresów dekoniunktury w latach 2015-17, podczas środowej konferencji wynikowej za pierwsze półrocze 2026 r. prezentował założenia i cele ogłoszonego w poniedziałek Programu Naprawczego.

Wymienił czynniki, które doprowadziły spółkę do obecnego miejsca. Charakter zewnętrzny miały np. spadki cen węgli premium o niemal 50 proc. w latach 2022-25 czy cen koksu w podobnym okresie o prawie 60 proc. W UE spadła w tym czasie produkcja stali, wybuchła pełnoskalowa wojna Rosji z Ukrainą, a spółka odnotowała m.in. nienotowany w historii przejściowy wzrost notowań.

Wśród czynników wewnętrznych wiceprezes wskazał zdarzenia o charakterze jednorazowym, które miały wpływ na obniżenie produkcji węgla w latach 2022-24, ale też bardzo wysoki poziom nakładów inwestycyjnych w latach 2023-24, który nie przełożył się na poprawę efektywności, a z którym wiązał się wysoki wzrost kosztu gotówkowego wydobycia. Nagrody jednorazowe w latach 2021-25 kosztowały spółkę 1,6 mld zł, kolejne 1,6 mld zł firma odprowadziła w 2023 r. w ramach tzw. składki solidarnościowej.

Priorytetem dostosowanie grupy JSW do otoczenia rynkowego

Wiceprezes wymienił działania służące dotąd utrzymaniu płynności: porozumienie ze stroną społeczną (1,2 mld szacowanych oszczędności w latach 2026-27) czy nowelizację ustawy górniczej w zakresie osłon dla pracowników. Podkreślił dotychczasowe zaangażowanie Agencji Rozwoju Przemysłu (dotąd łącznie 1,22 mld zaliczek i pożyczek). Wskazał, że ok. 1,3 mld zł JSW uzyskała od kontrahentów w przedpłatach, a na 1,07 mld zł przełożyło się odroczenie i rozłożenie na raty składek ZUS.

Priorytetem Programu Naprawczego ma być trwałe dostosowanie grupy JSW do zmiennego otoczenia rynkowego i budowanie podmiotu skutecznie konkurującego na rynku światowym. Sześć celów generalnych to: odbudowa pozycji gotówkowej, stabilizacja produkcji, jakości i efektywności operacyjnej, elastyczność kosztowa, dyscyplina inwestycyjna i efektywność alokacji kapitału, rentowność jako podstawa odbudowy wartości grupy oraz zrównoważony rozwój.

Program zakłada wzrost produkcji węgla z 13 mln ton w 2025 r. i 13,3 mln ton w 2026 r. do 14 mln ton w 2029 r. W kolejnych latach produkcja ma zostać utrzymana na poziomie 14,1 mln ton. JSW zakłada zwiększenie udziału węgla koksowego w produkcji, z 85 proc. w 2025 r. do 94 proc. w 2029 r. Celem jest również obniżenie gotówkowego kosztu wydobycia: ma on zostać zredukowany z 738,02 zł za tonę w 2025 r. do 587,86 zł za tonę w 2026 r. i 560,16 zł za tonę w 2029 r.

Produkcja koksu ma wzrosnąć z 3,2 mln ton w 2025 r. i 3,3 mln ton w br. do 3,5 mln ton w 2027 r. i 3,3-3,4 mln ton w kolejnych latach, w tym 2,7 mln ton koksu wielkopiecowego.

Niższe nakłady inwestycyjne

Nakłady na inwestycje z 3,272 mld zł w 2025 r. mają spadać do 2,407 mld zł w br. i 1,796 mld zł w 2029 r., a następnie oscylować do 2,5 mld zł w perspektywie 2035 r.

Planowane nakłady w segmencie węglowym mają być przeznaczone m.in. na udostępnienie nowych zasobów, w tym kontynuację inwestycji kluczowych związanych z udostępnieniem złóż i budową nowych poziomów wydobywczych oraz wydłużeniem żywotności eksploatacji ruchu Borynia i ruchu Zofiówka, zakończenie inwestycji kluczowych w kopalniach Budryk i Pniówek oraz stopniowe uruchamianie kluczowych projektów po 2030 r.

- Zakładamy stabilizację robót korytarzowych na poziomie 64 tys. metrów bieżących w perspektywie do 2029 r. - zasygnalizował wiceprezes.

W segmencie koksowym planowane jest zakończenie inwestycji kluczowych w JSW Koks obejmujących baterię koksowniczą nr 4 w Koksowni Przyjaźń i blok energetyczny na gaz koksowniczy w Koksowni Radlin.

Jednostkowy koszt gotówkowy węgla (Mining Cash Cost - MCC) ma spaść z 738 zł za tonę w I poł. 2025 r. do 560 zł za tonę w 2029 r. W I poł. 2026 r. MCC wyniósł 587,27 zł za tonę. Jednostkowy koszt produkcji koksu (Cash Convertion Cost - CCS) ma spaść z 368 zł za tonę w I poł. 2025 r. do 227 zł za tonę w 2029 r.

Jednocześnie w środę Gawlik akcentował wciąż silną pozycję JSW jako europejskiego lidera dostaw węgla i koksu. Spółka jest ich obecnie jedynym producentem w Unii Europejskiej. Od klientów z UE pochodzi 95 proc. przychodów segmentu węglowego JSW i 59 proc. przychodów segmentu koksowego. Złoża węgla koksowego w Polsce dają perspektywę 30-50 lat. Grupa JSW ma też relatywnie młode baterie koksownicze.

JSW prowadzi restrukturyzację w związku z zasygnalizowanym w ub. roku ryzykiem utraty płynności. Grupa JSW miała w 2025 r. 6,25 mld zł skonsolidowanej straty netto. W II kw. br. strata netto wyniosła 427,5 mln zł wobec 615,9 mln zł straty w I kw. 2026 r.