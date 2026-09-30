Pierwsze rezultaty „Lalki”. Otwarcie zaważy na wynikach kwartału

250–300 tys. widzów mogło do tej pory kupić lub zarezerwować bilety na kinową „Lalkę” – wynika z danych zebranych przez „Parkiet”. Nie wszyscy pójdą na film w reżyserii Macieja Kawalskiego w tym tygodniu. Jaki może być zatem wynik produkcji na tzw. „otwarciu” i czy sprawi, że branża po dwóch spadkowych kwartałach wyjdzie na plus?

Szybki wzrost rezerwacji na „Lalkę”