Pierwsze rezultaty „Lalki”. Otwarcie zaważy na wynikach kwartału

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Kończący się III kwartał będzie dla kin w kraju udany?
250–300 tys. widzów mogło do tej pory kupić lub zarezerwować bilety na kinową „Lalkę” – wynika z danych zebranych przez „Parkiet”. Nie wszyscy pójdą na film w reżyserii Macieja Kawalskiego w tym tygodniu. Jaki może być zatem wynik produkcji na tzw. „otwarciu” i czy sprawi, że branża po dwóch spadkowych kwartałach wyjdzie na plus?
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