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Pierwsze rezultaty „Lalki”. Otwarcie zaważy na wynikach kwartału

Blisko 300 tys. widzów mogło kupić lub zarezerwować bilety do kina na najnowszą ekranizację powieści Bolesława Prusa. Od liczby widzów przed dużym ekranem w tym tygodniu zależy, czy branży uda się odwrócić negatywny trend z I półrocza.

Publikacja: 30.09.2026 06:00

Kończący się III kwartał będzie dla kin w kraju udany?

Kończący się III kwartał będzie dla kin w kraju udany?

Foto: Fot. shutterstock

Urszula Zielińska

250–300 tys. widzów mogło do tej pory kupić lub zarezerwować bilety na kinową „Lalkę” – wynika z danych zebranych przez „Parkiet”. Nie wszyscy pójdą na film w reżyserii Macieja Kawalskiego w tym tygodniu. Jaki może być zatem wynik produkcji na tzw. „otwarciu” i czy sprawi, że branża po dwóch spadkowych kwartałach wyjdzie na plus?

Szybki wzrost rezerwacji na „Lalkę”

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