W III kwartale 2026 r. zysk z działalności operacyjnej wyniósł 63,7 mln zł wobec 59,6 mln zł konsensusu.

Reklama Reklama

Zysk operacyjny skorygowany o wpływ zdarzeń jednorazowych wzrósł w trzecim kwartale o 42,2 proc. rdr do 62,9 mln zł, a skorygowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej zwiększył się o 38,7 proc. rdr, osiągając poziom 68,2 mln zł. Skorygowana EBITDA w trzecim kwartale 2026 wzrosła o 31,1 proc. rdr do 70,5 mln zł.

W trzecim kwartale 2026 roku Grupa Kapitałowa GPW osiągnęła przychody na poziomie 158,5 mln zł, co przełożyło się na wzrost o 17,3 proc. rok do roku. W segmencie Rynku Finansowego przychody wyniosły 114,9 mln zł i były większe o 25,6 proc. rdr, czemu sprzyjała utrzymująca się wysoka aktywność inwestorów.

Przychody Grupy w segmencie Rynku Towarowego w trzecim kwartale 2026 roku spadły o 3,2 proc. rdr, i wyniosły 38,4 mln zł. Wzrost obrotów energią elektryczną o 47,9 proc. rdr nie zrekompensował w pełni spadku obrotów gazem ziemnym o 52,8 proc. rdr, na który wpływała sytuacja cenowa i geopolityczna na rynku gazu.

Od lipca do września 2026 roku koszty operacyjne GK GPW wyniosły 95,7 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 4,9 proc. Jak podała spółka, pozytywnie na dynamikę kosztów wpłynęło przede wszystkim rozwiązanie rezerw związanych z niższą od oczekiwanej wysokością opłat z tytułu kosztów nadzoru nad rynkiem oraz niższa amortyzacja.

Wyniki GPW: wysoka aktywność inwestorów przełożyła się na wzrost przychodów

W trzecim kwartale 2026 r. nakłady inwestycyjne grupy kapitałowej GPW wzrosły o 32,2 proc. rok do roku.

„Wzrost ten wynikał przede wszystkim z nakładów na pięcioletnie licencje oprogramowania związanego z infrastrukturą IT, o wartości 7,5 mln zł, a także z wyższych o 11,8 proc. rdr nakładów na projekt GPW WATS, poniesionych w okresie poprzedzającym uruchomienie nowej platformy transakcyjnej” – napisano w komunikacie.

Czytaj więcej Finanse WATS działa, zagranica nadal rozdaje karty na GPW Podczas pierwszej sesji z systemem WATS najaktywniejsi na polskim rynku znów byli zagraniczni brokerzy. Największe obroty wygenerował Goldman Sachs.

W okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2026 r. łączne nakłady inwestycyjne Grupy były o 4,3 proc. niższe niż przed rokiem, co wynikało ze spadku inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe.

Jak ocenia prezes GPW Tomasz Bardziłowski, w trzecim kwartale wysoka aktywność inwestorów przełożyła się na wzrost przychodów, przy jednoczesnym niższym wzroście kosztów.

„Z sukcesem uruchomiliśmy nowy system transakcyjny GPW WATS, kończąc tym samym jeden z najważniejszych projektów technologicznych w historii naszej Giełdy. Teraz priorytetem jest wykorzystanie tego potencjału poprzez rozwój nowych produktów inwestycyjnych, zwiększanie atrakcyjności warszawskiej Giełdy dla inwestorów i emitentów oraz mobilizowanie krajowego kapitału” – powiedział Bardziłowski, cytowany w komunikacie prasowym.