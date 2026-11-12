Żyjemy coraz dłużej, w coraz lepszym zdrowiu. To dobra wiadomość, ale też wyzwanie, bo pula składek, które odkładamy w ZUS w okresie aktywności zawodowej, musi starczyć na coraz dłużej. A to oznacza coraz niższe emerytury. Wedle prognoz przygotowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych tzw. stopa zastąpienia, czyli mówiąc w uproszczeniu, stosunek emerytury do ostatniej pensji przed przejściem na nią będzie spadać z dzisiejszych średnio przeszło 50 proc. do około 43 proc. w 2040 r., 34 proc. w 2050 r. i zaledwie 24,6 proc. w 2060 r.

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Rozwiązaniem tego problemu jest odsunięcie w czasie momentu przejścia na emeryturę. Ustawowa podwyżka minimalnego wieku emerytalnego z przyczyn politycznych raczej nie wchodzi w grę. Z kolei dobrowolne przedłużenie okresu aktywności zawodowej to wybór każdego z nas. Niedawno w badaniu opinii społecznej zapytaliśmy Polaków m.in. o ich skłonność do dalszej pracy zarobkowej po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego. Pytaliśmy, o ile lat dłużej byliby gotowi pracować, gdyby dzięki temu ich emerytura była wyższa. Okazuje się, że odkładania momentu przejścia na emeryturę nie przewiduje 51,8 proc. badanych. Gotowość do dłuższej pracy zadeklarowało 42,2 proc. z nich, przy czym o rok dłużej mogłoby pracować 4,1 proc., o dwa lata 12,3 proc., o pięć lat 25,8 proc.

Jak oszczędzamy?

Tym, co może zagwarantować nam wyższe świadczenia w czasie emerytury, a więc i wyższą jakość życia w tym okresie, jest też dodatkowe oszczędzanie na jesień życia w okresie pracy zawodowej. Naszemu podejściu do tego zagadnienia przyjrzała się firma ubezpieczeniowa Pru. Przygotowane przez nią badanie pokazuje, że obecnie 56 proc. osób w wieku aktywności zawodowej deklaruje, że robi coś więcej niż tylko opłaca obowiązkowe składki do ZUS. Przed rokiem takich odpowiedzi udzieliło 50 proc. ankietowanych.

Osoby, które poza obowiązkowymi składkami do ZUS odkładają na emeryturę, najczęściej mówią krótko, że „mają oszczędności” (41 proc.) jako formę zbierania kapitału na przyszłość. Co ósma z nich jako formę finansowej asekuracji na emeryturze wymienia natomiast… grę w totka (12 proc.). Szczegółowy plan finansowy dotyczący emerytury ma zaledwie 6 proc. osób, które odkładają na nią dodatkowe środki finansowe. Ogólny plan, „wiem, do czego dążę”, ma prawie połowa z oszczędzających (47 proc.).

Większość osób, które deklarują, że oszczędzają, robi to regularnie. Stałą kwotę co miesiąc odkłada 35 proc. z nich. Kolejne 43 proc. oszczędza systematycznie, choć wysokość wpłat zmienia się w zależności od możliwości finansowych. Kwotę od 100 do 500 zł miesięcznie, jak tę, którą mogliby odkładać bez nadmiernego obciążania domowego budżetu, podało 32 proc. Polaków.

Ponad 2/5 osób (44 proc.), które nie są na emeryturze, przyznaje, że nie odkłada dodatkowych środków poza obowiązkowymi składkami do ZUS. Przesuwanie oszczędzania „na później” jest domeną młodszych. Wśród osób, które nie są na emeryturze, odpowiedź „zajmę się tym w przyszłości” wybiera 36 proc. osób w wieku 25–34 lat i 12 proc. osób w wieku 55–70 lat.

Uczestnicy badania Pru wyżej oceniają swoją wiedzę o systemie emerytalnym niż stopień własnego przygotowania do emerytury. Wśród osób, które są aktywne zawodowo, 38 proc. deklaruje, że dobrze lub bardzo dobrze zna zasady funkcjonowania systemu emerytalnego, podczas gdy swoje przygotowanie finansowe do emerytury równie wysoko ocenia 30 proc. z nich. Jak się okazuje, ponad jedna trzecia badanych (36 proc.) przyznała, że nigdy nie sprawdziła stanu swojego konta w ZUS albo nie wiedziała, że to możliwe. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy zgromadzony kapitał w ZUS sprawdził co piąty z nas. Efekt takiego podejścia do oszczędzania sprawia, że surowo oceniamy stan własnych oszczędności. Za zbyt niskie uznaje je 42 proc. z nas.

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Dodatkowe produkty

Polacy znają podstawowe produkty emerytalne. I tak na przykład o IKE słyszało 57 proc. z nas, o PPK 56 proc. Obok tych rozwiązań na rynku są produkty ochronno-oszczędnościowe, które łączą odkładanie z ubezpieczeniem na życie.

Problem w tym, że za świadomością istnienia różnych rozwiązań emerytalnych nie podąża sięganie po te produkty. Wśród osób, które znają którąkolwiek z form dodatkowego oszczędzania, ale z żadnej nie korzystają, najczęściej wskazywaną barierą jest brak środków na odkładanie pieniędzy (35 proc.). Co piąta osoba z tej grupy (19 proc.) przyznaje, że nie wie, jak działają takie produkty i od czego zacząć. Zdaniem autorów badania ta odpowiedź pokazuje, że istotną przeszkodą jest nie tylko sytuacja finansowa, lecz także brak wiedzy na etapie pierwszych decyzji. Sami zresztą czujemy potrzebę lepszej edukacji finansowej. Aż 88 proc. z nas uważa, że zasad planowania finansów osobistych powinno się uczyć w szkole.

– Nasze badanie pokazuje, że Polacy dobrze wiedzą, od jakiego wieku warto zacząć odkładać dodatkowe środki na emeryturę, jednak, co ciekawe, sobie wyznaczają inny wiek. Co trzeci wskazuje moment przed trzydziestką. Zapytani o własny start najczęściej wskazują 40. rok życia. Co piąty z tych, którzy odpowiadali na pytanie o własny start, w ogóle nie potrafi podać terminu. Można zatem powiedzieć, że największym wyzwaniem nie jest brak wiedzy, ale odkładanie decyzji na później – komentuje Sławek Bełz, dyrektor sprzedaży agencyjnej w Prudential w Polsce.

Ubezpieczyciel przygotował zestaw pięciu praktycznych zasad dla oszczędzających na czas emerytury. Znalazło się wśród nich sporządzenie planu oszczędzania. Dalej jest zrozumienie, że to, ile będziemy mieć na emeryturze, zależy też od tego, co zrobimy poza obowiązkowymi składkami. Potrzebna jest też wiedza, skąd bierze się nasze przyszłe świadczenie i jak można je uzupełnić, a także sprawdzenie stanu własnych oszczędności emerytalnych. Na koniec Prudential zaleca ustalenie, jaką kwotę możemy regularnie odkładać i ustawienie stałego przelewu w tej wysokości na wybrany rachunek lub produkt. – Nawet niewielkie wpłaty, robione systematycznie, z czasem składają się na kapitał, którego nie da się odłożyć jednorazowo – przekonuje Bełz.

IKE na koniec zeszłego roku miały 1,2 mln uczestników, IKZE 770 tys., a PPE 716 tys. To dane lepsze niż rok wcześniej. Ale to PPK rosną dziś najszybciej. Na koniec zeszłego roku liczba ich uczestników nieznacznie przekraczała 4,1 mln. Na początku listopada zbliżyła się do 4,6 mln. Co więcej, wartość aktywów netto zgromadzonych w tym programie przekroczyła 60 mld zł i była o 15 mld zł wyższa niż na koniec zeszłego roku. Na dodatek w przyszłym roku będzie miał miejsce kolejny, powtarzany co cztery lata, automatyczny zapis pracowników do PPK, co zdaniem ekspertów znów wyraźnie podbije liczbę jego uczestników.