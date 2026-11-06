Już bowiem wcześniej na łamach „Parkietu" informowaliśmy o tym, że XTB chce dać dostęp do polskiego rynku klientom zagranicznym. Teoretycznie potencjał jest duży. XTB globalnie obsługuje ponad 3,2 mln klientów na całym świecie. Do października 2026 r. automatyczny dostęp do instrumentów notowanych na GPW w ramach platformy XTB otrzymywali jedynie klienci z Polski. Inwestorzy indywidualni z innych krajów również mogli uzyskać możliwość inwestowania na warszawskim rynku, wymagało to jednak złożenia dodatkowego wniosku. Z rozwiązania korzystali dotychczas m.in. inwestorzy z Francji, Czech, Słowacji, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Rumunii i Hiszpanii. Teraz ma się to zmienić. W ramach programu XTB rozszerzyło możliwość dostępu do instrumentów notowanych na warszawskim rynku dla swoich klientów z zagranicy, bez konieczności składania dodatkowego wniosku. W pierwszym etapie rozwiązanie objęło klientów XTB z krajów Unii Europejskiej.

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XTB i GPW wspólnie powalczą o inwestorów

– Program promocji polskiego rynku kapitałowego jest skierowany do członków giełdy obsługujących zagranicznych inwestorów indywidualnych. Chcemy wykorzystać ich międzynarodowy zasięg, aby zwiększać dostępność polskiego rynku wśród inwestorów spoza kraju. Pilotażowa współpraca z XTB wpisuje się w te działania i pozwala zwiększyć dostępność instrumentów notowanych na warszawskiej giełdzie dla szerokiej grupy inwestorów indywidualnych na rynkach europejskich. Wzrost udziału inwestorów zagranicznych stanowi istotny element dalszego rozwoju polskiego rynku kapitałowego, sprzyjając jego płynności oraz zwiększając międzynarodową rozpoznawalność notowanych na nim spółek – powiedział Michał Kobza, członek zarządu GPW. Oczywiście już teraz zagraniczni inwestorzy są dominującą siłą na GPW. Odpowiadają za około 70 proc. obrotów na głównym rynku akcji. To jednak głównie zasługa inwestorów instytucjonalnych. GPW i XTB chcą wspólnie powalczyć też o zagranicznych inwestorów indywidualnych.

GPW błyszczy na tle innych rynków

Polski rynek chce wykorzystać swoje pięć minut. Od początku roku indeks WIG20 wzrósł o ponad 34 proc., a mWIG40 o 30 proc.. Dla porównania, w tym samym okresie indeks S&P 500 wzrósł o niespełna 13 proc.. Relatywna siła polskiego rynku akcji stanowi dodatkowy element budujący zainteresowanie nim wśród inwestorów zagranicznych.

– Polski rynek kapitałowy oferuje inwestorom dostęp do spółek reprezentujących zarówno największe sektory krajowej gospodarki, jak i przedsiębiorstw prowadzących działalność na wielu rynkach międzynarodowych. Wśród nich znajdują się m.in. CD Projekt, Benefit Systems czy LPP. Widzimy również zainteresowanie polskim rynkiem ze strony naszych klientów zagranicznych. Rozszerzenie automatycznego dostępu do instrumentów notowanych na GPW ogranicza bariery operacyjne i ułatwia inwestorom z innych krajów uwzględnienie polskich spółek w ich decyzjach inwestycyjnych – podkreśla Filip Kaczmarzyk, członek Zarządu XTB.