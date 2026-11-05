Większość banków odnotowała spadek popytu na kredyty mieszkaniowe już w III kwartale i, co ważniejsze, podobnych tendencji spodziewa się również w IV kwartale – wynika z najnowszego raportu NBP „Sytuacja na rynku kredytowym”. To dosyć zaskakująca i wyraźna zmiana nastrojów na rynku, który dotychczas był wyjątkowo mocno rozgrzany.

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Korekta, a nie załamanie

Według danych Biura Informacji Kredytowej sprzedaż hipotek w tym roku bije rekordy. W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy banki i SKOK-i udzieliły prawie 245 tys. kredytów mieszkaniowych o łącznej wartości 116,4 mld zł. To o 42 proc. więcej pod względem liczby i aż o 53 proc. więcej pod względem wartości niż rok wcześniej. Wrzesień był już siódmym miesiącem z rzędu, w którym wartość nowo udzielonych hipotek przekroczyła 13 mld zł.

Inna sprawa, że po części te rekordy to efekt dużej skali refinansowania, czyli przenoszenia wcześniej zaciągniętych kredytów z banku do banku w poszukiwaniu korzystniejszych warunków. Może to odpowiadać za nawet jedną trzecią nowej akcji kredytowej, a zmiana tych trendów może być przyczyną deklarowanego przez banki schłodzenia rynku.

– Rzeczywiście obserwujemy obecnie pewne osłabienie popytu na kredyty mieszkaniowe – mówi Łukasz Czekajewski, dyrektor departamentu produktów kredytowych w mBanku. – Naszym zdaniem wynika ono przede wszystkim z wygaszania silnej fali refinansowań obserwowanej wcześniej na rynku oraz z niepewności co do dalszego kształtowania się stóp procentowych. Część klientów może w takiej sytuacji odkładać decyzję o zaciągnięciu kredytu, czekając na większą klarowność dotyczącą przyszłego kosztu finansowania – wyjaśnia.

– W 2027 r. spodziewamy się przede wszystkim stabilizacji rynku. Ewentualną korektę i spadek, nawet jeśli okresowo zbliżyłby się do 5-10 proc., można by traktować przede wszystkim jako efekt normalizacji i zmiany struktury sprzedaży, a nie osłabienia fundamentalnego popytu na kredyty mieszkaniowe – podkreśla Bank Pekao w odpowiedzi na nasze pytania.

Kredyty drożeją

Poza oczekiwanym przez banki mniejszym popytem na rynku pojawia się więcej niepokojących sygnałów zwiastujących nadchodzący koniec boomu kredytowego. W ostatnim czasie hipoteki zaczęły drożeć, zdolność kredytowa wyraźnie spada, a banki śrubują zasady pożyczania.

Jeśli chodzi o wzrost kosztów pieniądza, dotyczy on głównie kredytów mieszkaniowych z okresowo stałą stopą procentową. Według wyliczeń Bartosza Turka, analityka rynków finansowych, w październiku średnie oprocentowanie takich hipotek wynosiło 6,47 proc. wobec nieco poniżej 6 proc. jeszcze w lipcu. Z kolei hipoteki ze zmiennym oprocentowaniem utrzymywały się na podobnym poziomie, a nawet delikatnie staniały – w październiku ich średnie oprocentowanie wyniosło 5,64 proc.

– Obecnie w ofertach niektórych banków ta różnica zbliża się nawet do 1 pkt. proc. – zauważa Jarosław Sadowski, dyrektor departamentu analiz Rankomat.pl. – Przykładowo jeden z banków oferuje oprocentowanie stałe na poziomie 6,5 proc., a zmienne – 5,52 proc. Oznacza to, że rata kredytu ze stałym oprocentowaniem jest o 315 zł wyższa (3160 zł wobec 2845 zł) – wylicza.

Przyczyną tych zawirowań są głównie oczekiwania rynkowe co do stóp procentowych Co prawda obecnie ekonomiści prognozują, że Rada Polityki Pieniężnej nie zmieni ich do końca roku, ale spodziewają się takich ruchów na początku 2027 r. – Mamy więc sytuację, w której wzrost oprocentowania kredytów ze stałą stopą odpowiada mniej więcej dwóm podwyżkom stóp po 0,25 pkt. proc., choć RPP nie wykonała żadnego ruchu – komentuje Sadowski.

Z kolei oprocentowanie kredytów ze zmienną stopą będzie się zmieniać wraz z faktyczną zmianą kosztów pożyczania, nie trzeba więc uwzględniać w ich cenie potencjalnych zmian rynkowych. Stabilizacji w tym obszarze pomaga też w pewnym stopniu nowy wskaźnik referencyjny POLSTR, nieco niższy niż WIBOR, który od października pojawił się w ofercie niemal wszystkich dużych banków.

Banki zaostrzają kryteria

Niespodziewaną zmianę trendów widać też pod względem zdolności kredytowej Polaków. Choć wynagrodzenia wciąż rosną, w bankach można pożyczyć coraz mniej. Według analiz Bartosza Turka mediana zdolności kredytowej trzyosobowej rodziny z dochodem 13,25 tys. zł netto, odpowiadającym dwóm średnim krajowym, wyniosła w październiku niespełna 913 tys. zł. To prawie 45 tys. zł mniej niż miesiąc wcześniej i aż 88 tys. zł mniej niż w sierpniu, kiedy przekraczała milion złotych.

Przyczyn może być kilka. To m.in. wspomniany wzrost oprocentowania części kredytów, ogólna niepewność co do przyszłych stóp i kosztów pożyczania, ale też prawdopodobnie nieco bardziej restrykcyjne podejście banków do liczenia zdolności kredytowej. Z ankiety NBP wynika bowiem, że w III kwartale po raz pierwszy od siedmiu kwartałów doszło do zaostrzenia polityki kredytowej i kryteriów udzielania hipotek. Co ciekawe, o ile banki nie deklarują wzrostu marż kredytowych, o tyle problem ten może wynikać… ze zmiany kryteriów uznawania dochodu z tytułu 800+. Zalecenie w tej kwestii wydał w czerwcu Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Nie chodzi przy tym o całkowite wykluczenie 800+ z dochodów klienta, ale o bardziej precyzyjne podejście do okresu, w którym rodzina będzie otrzymywać pieniądze. Kredyt hipoteczny jest zwykle zaciągany na 20-30 lat, podczas gdy świadczenie na dziecko kończy się po osiągnięciu przez nie pełnoletności.

Większość banków nie ujawnia szczegółów ustalania zdolności kredytowej klientów i jak traktuje świadczenia 800+. Według wyliczeń Jarosława Sadowskiego zdolność kredytowa rodziny z dwójką dzieci, z dochodem na poziomie 12 tys. zł netto miesięcznie, wynosiła w październiku około 718 tys. zł. To o 54 tys. zł, czyli 7 proc., mniej niż kwartał wcześniej i ok. 84 tys. zł, czyli niemal 11 proc., mniej niż w szczytowym marcu tego roku. W przypadku pary bez dzieci (również z dochodem na poziomie 12 tys. zł netto), która w październiku mogła liczyć na około 840 tys. zł kredytu, spadki są mniejsze – o 4 proc. w ujęciu kwartalnym i o 6 proc. od marca.