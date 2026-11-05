Edukacja i marketing – te dwa czynniki mają, zdaniem ekspertów, zdecydować o sukcesie bądź porażce osobistych kont inwestycyjnych (OKI), które wejdą w życie od początku stycznia 2027 r. Z wielkimi nadziejami czeka na nie także rynek kapitałowy, dla którego OKI są szansą na skierowanie większego strumienia pieniędzy Polaków, które dzisiaj zalegają w bankach, na giełdę.
Głównym wabikiem w przypadku OKI ma być zachęta podatkowa. Diabeł zawsze tkwi jednak w szczegółach. Jako redakcja, której dobro rynku kapitałowego leży na sercu, chcemy rozbroić te wszystkie szczegóły i pomóc uczynić OKI produktem bardziej przystępnym i zrozumiałym. Dlatego też, na niecałe dwa miesiące przed startem OKI, ruszamy z akcją „OKI? Zapytaj »Parkiet«”?
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Osobiste konta inwestycyjne, które będzie można założyć od początku przyszłego roku, mogą pomóc Polakom w przejściu od oszczędzania do inwestowania...
Przy tej okazji uruchomiliśmy specjalny adres mailowy oki@parkiet.com, który ma służyć do zadawania pytań dotyczących OKI. Mogą to być zarówno podstawowe kwestie związane z zasadami i funkcjonowaniem OKI, jak i te bardziej skomplikowane. Przy wsparciu ekspertów postaramy się odpowiedzieć na pojawiające się pytania. Każda rozwiązana wątpliwość będzie małą cegiełką dołożoną do sukcesu OKI i całego rynku kapitałowego. Jeśli będzie potrzeba, będziemy pytać o OKI także Ministerstwo Finansów czy firmy, które planują wprowadzić ten produkt. Odpowiedzi będziemy systematycznie publikować na stronie internetowej parkiet.com. OKI jest bowiem naszą wspólną sprawą.
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