Warszawska giełda gruntownie przebudowuje model pobierania opłat od spółek. Główne założenie? Zmniejszenie obciążeń finansowych związanych z giełdą dla mniejszych podmiotów. Nowy cennik uderzy z kolei w duże podmioty, chociaż według samej GPW, nie powinien być to dla nich wyraźnie odczuwalna.

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Zmiany w cenniku GPW

Giełda do zmian w cenniku podeszła kompleksowo. Na pierwszy rzut idą zmiany związane z przyznawaniem rabatów za obrót akcjami, które mogą obniżać opłatę roczną oraz stawki pobierane od emitentów za IPO oraz SPO. Zacznijmy od tych pierwszych.

Na ten moment poziom rabatów przyznawany jest dwuetapowo: uwzględnia wzrost wartości obrotów akcjami (o min. 10 proc. wobec średniej z pięciu ostatnich lat), a także korektę wynikającą z samej wielkości obrotów. W nowej wersji nie zmienia się pierwszy aspekt. Drugi znika. Sama zmiana wartości obrotów ma bezpośrednio przekładać się na wielkość obniżki. Obowiązywać ma zasada: 10 proc. rabatu za każde 10 proc. wzrostu obrotów z zastrzeżeniem, że maksymalny rabat może wynieść 30 proc. To ma być ukłon w stronę spółek o mniejszej kapitalizacji. Z wyliczeń GPW wynika, że 86 spółek będzie mogło skorzystać z wyższego rabatu niż przy obecnych zasadach. Na najwyższy 30-proc. rabat według nowego modelu ma się załapać 27 spółek z sWIG80 i 49 firm nie wchodzących w skład WIG20, mWIG40 i sWIG80. W obecnym systemie rabatowym jest to odpowiednio 5 i 2 spółki.

– Chcemy nagradzać emitentów, którzy aktywnie komunikują się z inwestorami, dbają o rozpoznawalność na rynku i podejmują działania sprzyjające poprawie płynności. Jeżeli spółka angażuje się w rozwój relacji inwestorskich, a wartość obrotów jej akcjami rośnie, Giełda dodatkowo obniży jej opłatę. To rozwiązanie ma zachęcać emitentów do większej aktywności. Jeżeli zaoszczędzone środki będą przeznaczane na komunikację z inwestorami czy promocję spółki, tym lepiej. Im więcej małych i średnich spółek będzie zwiększać obroty, tym silniej może działać mechanizm pozytywnego sprzężenia zwrotnego. Większa płynność zwiększa atrakcyjność spółek dla inwestorów, a większe zainteresowanie może z kolei generować kolejne obroty. Nie chcemy administracyjnie decydować, które spółki powinny zyskiwać. Dajemy emitentom narzędzia i zachęty, natomiast to od ich aktywności będzie zależało, czy z nich skorzystają - mówi „Parkietowi” Michał Kobza, członek zarządu GPW.

W tym przypadku rodzi się jednak pytanie, na ile spółki są w stanie same zadbać o wzrost wartości obrotów, a na ile jest to głównie pochodna sytuacji rynkowej. Kobza przekonuje, że jest to wypadkowa wielu czynników, a aktywność samej spółki odgrywa istotną rolę.

- Dobrym przykładem jest współpraca z animatorami rynku. W przypadku spółek mających podpisane umowy z animatorami obserwujemy zauważalny wzrost aktywności handlowej, w tym udziału samego animatora w obrotach. To pokazuje, że profesjonalni animatorzy dysponują narzędziami pozwalającymi skutecznie wspierać płynność. Istotna jest również komunikacja z inwestorami, w tym szczególnie z inwestorami indywidualnymi. Regularne przekazywanie informacji, aktywne relacje inwestorskie oraz większa dostępność analiz mogą pozytywnie wpływać na zainteresowanie spółką. My jako Giełda również staramy się tworzyć takie warunki. Finansujemy pokrycie analityczne, dzięki któremu inwestorzy mogą uzyskać dostęp do opracowań dotyczących poszczególnych emitentów niemal bezpośrednio po ich przygotowaniu - podkreśla Kobza. Nowy system naliczania rabatów ma obowiązywać od 2027 r. Tak samo ma być w przypadku opłat od IPO i SPO. Tutaj kierunek jest jasny: opłaty idą w górę.

Do tej pory spółki debiutujące na GPW i przeprowadzające oferty wtórne musiały się liczyć z opłatą stałą. Było to odpowiednio 6 tys. zł i 3 tys zł. Teraz będzie miała ona charakter zmienny, przy czym wartości minimalne są tożsame z kwotami stałymi w starym modelu, który odejdzie do lamusa z końcem tego roku. Stawka zmienna dla IPO ma zaś wynosić 0,01 proc. wartości emisji, a dla SPO 0,04 proc.

– Trzeba mieć świadomość, że spółki nie decydowały się na debiut giełdowy dlatego, że opłaty pobierane przez GPW były tak niskie. Gdybyśmy obniżyli je do zera, to też masowo nie wchodziłyby na parkiet, bo o atrakcyjności rynku kapitałowego decyduje znacznie więcej czynników niż same opłaty. Dlatego uznaliśmy, że dotychczasowa konstrukcja opłat wymaga dostosowania do tego co teraz mamy na rynku. Nie obawiamy się, że podwyższenie opłat za IPO i SPO stanie się istotną barierą dla nowych emitentów. Jeśli spojrzymy na łączne koszty przeprowadzenia oferty, obejmujące wynagrodzenia doradców, kancelarii prawnych czy domów maklerskich, opłata giełdowa nadal stanowi ich niewielką część. W relacji do całkowitej wartości transakcji wzrost kosztów będzie więc ograniczony – przekonuje Kobza.

W 2028 r. kolejne zmiany na GPW

Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze zmiana dotycząca opłaty rocznej. W tym przypadku nowe zasady wejdą w życie jednak od 2028 r. Jak będą wyglądać? Wysokość opłaty rocznej ma być pochodną kapitalizacji spółki przy czym wzrost wartości rynkowej nie będzie powodował równie szybkiego wzrostu opłat. Nowy model też ma zmniejszyć obciążenia dla średnich i małych spółek, kosztem dużych firm.

– Przygotowana przez nas nowa konstrukcja sprawi, że 71 proc. emitentów zapłaci mniej niż obecnie lub tyle samo. Chcemy wspierać rozwój rynku od podstaw, zaczynając od spółek o mniejszej kapitalizacji. Jednocześnie podniesiony zostanie górny limit opłaty, tak aby w przypadku największych emitentów, których kapitalizacja sięga kilkudziesięciu miliardów złotych, wysokość opłaty była lepiej dostosowana do skali spółki. Ale nawet w ich przypadku nie będą to obciążenia istotne z punktu widzenia skali działalności - mówi Kobza. Maksymalna opłata roczna została ustalona na 600 tys. zł.