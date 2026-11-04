Z tego artykułu dowiesz się: Jaką kwotę będzie można odłożyć w ramach IKE, IKZE i OIPE w 2027 roku.

Z czego wynika rekordowy wzrost limitów wpłat na prywatną emeryturę.

Jakie zmiany w systemie dobrowolnych oszczędności są obecnie analizowane.

Czym jest koncepcja IKE+ i na czym polega pomysł „rachunku parasolowego”.

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), Indywidualne Konto Emerytalne (IKE), Ogólnoeuropejski Indywidualny Produkt Emerytalny (OIPE), a od przyszłego roku także Osobiste Konto Inwestycyjne (OKI) to programy indywidualnego i dobrowolnego oszczędzania na czas emerytury. Wraz z obowiązkowym ZUS, a także z OFE, grupowymi Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK) i Pracowniczymi Planami Emerytalnymi (PPE) wchodzą w skład naszego systemu emerytalnego.

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Limity IKE i OIPE na 2027 r.

Oszczędzanie w IKZE, IKE i OIPE ograniczone jest przy tym limitami. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło właśnie w Monitorze Polskim, że maksymalna wysokość wpłat na Indywidualne Konto Emerytalne wyniesie w 2027 r. 30099 zł. W 2026 r. limit ustawiony był na poziomie 28260 zł.

Limit wpłat na IKE jest ustalany w oparciu o prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. Stanowi jego trzykrotność. Wedle rządowej prognozy w przyszłym roku przeciętne prognozowane miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej po raz pierwszy w historii przekroczy pułap 10 tys. zł. Rząd oszacował, że sięgnie ono 10033 zł.

Identyczny limit jak IKE ma OIPE. W przyszłym roku maksymalne wpłaty będą tu mogły wynieść 30099 zł.

Przyszłoroczne limity IKZE

Już wcześniej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podało przyszłoroczne limity wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Zwykli śmiertelnicy będą mogli na nie wpłacić do 12039,60 zł. W ich przypadku limit to 1,2-krotność prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Inny jest limit dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą. W ich przypadku stanowi on 1,8-krotność wspomnianego prognozowanego wynagrodzenia. Zgodnie z obwieszczeniem resortu rodziny, pracy i polityki społecznej wyniesie on w 2027 r. 18059,40 zł.

Będą zmiany w IKE i IKZE?

Niedawno w „Rzeczpospolitej” i w „Pakiecie” pisaliśmy o trwających w Radzie Dialogu Społecznego pracach, które mają na celu zachęcić większą grupę Polaków do dodatkowego oszczędzania na czas emerytury. Część z rozpatrywanych tam pomysłów dotyczy IKE i IKZE.

Jest więc propozycja połączenia IKE i IKZE w jeden zunifikowany produkt oszczędnościowy pod nazwą IKE+. Eksperci RDS tłumaczą, że celem tej zmiany jest eliminacja zbędnej złożoności systemu, która stanowi jedną z istotnych barier zniechęcających obywateli do uczestnictwa w dobrowolnym oszczędzaniu emerytalnym.

Rozpatrywana jest też propozycja wzmocnienia zachęt podatkowych IKE i IKZE. Pod uwagę brany jest pakiet czterech wzajemnie uzupełniających się zmian. Po pierwsze progresywny ryczałt IKZE ze stawkami 0, 5 i 10 proc. Po drugie ulga 32 proc. od kwoty wpłaty na IKZE jako odliczenie od podatku (zamiast od dochodu). Po trzecie bank ulg dla osób młodych, czyli kumulacja prawa do odliczenia z lat 16–25 i wykorzystanie po ukończeniu 26 roku życia. I po czwarte odliczenie wpłat na IKZE niepracującego małżonka od dochodu małżonka pracującego.

Innym pomysłem jest rachunek parasolowy IKE i IKZE. Propozycja ta zakłada wprowadzenie uniwersalnego, wieloinstrumentowego rachunku emerytalnego, na którym oszczędzający może jednocześnie posiadać różnorodne klasy aktywów: akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych, obligacje skarbowe i korporacyjne z rynku Catalyst, ETF, jednostki uczestnictwa funduszy różnych towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa (COI, EDO, ROR, DOR, TOS).

Najpewniej w najbliższych tygodniach przekonamy się, czy i kiedy któraś z tych propozycji będzie miała szansę wejścia w życie.