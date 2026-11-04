W ramach pilotażu agent AI przeglądał produkty, wybierał je i inicjował zakupy w wybranych sklepach internetowych, działając zgodnie z instrukcjami posiadacza karty i w określonych przez niego ramach. Transakcje odbywały się w rzeczywistych warunkach sprzedażowych, wykraczając poza testy prowadzone w kontrolowanym otoczeniu. Zakupy były każdorazowo autoryzowane przez kupującego, a mechanizmy kontroli po stronie wydawców kart oraz istniejące zabezpieczenia płatności funkcjonowały bez zmian.

Dla banków pilotaż jest okazją do sprawdzenia, jak transakcje inicjowane przez agentów AI współdziałają z mechanizmami uwierzytelniania i kontroli stosowanymi przez wydawców kart. Sprzedawcy mogą sprawdzić, w jaki sposób proces zakupowy z wykorzystaniem AI wpisuje się w ich obecne środowisko sprzedażowe, a partnerzy płatniczy – jak takie transakcje mogą być obsługiwane w ramach istniejącej infrastruktury płatniczej. Upowszechnienie handlu agentowego wśród konsumentów i sprzedawców będzie wymagało współpracy całego ekosystemu zakupowego – agentów rozliczeniowych, sprzedawców, banków, dostawców technologii dla handlu oraz wyspecjalizowanych dostawców agentów AI. Taka współpraca jest niezbędna do tworzenia zaufanych procesów zakupowych dla konsumentów i firm.

„Handel agentowy może zmienić sposób, w jaki ludzie wyszukują i kupują produkty online, jednak jego rozwój zależy od zaufania. Polski pilotaż pozwala uczestnikom ekosystemu płatniczego zdobyć praktyczne doświadczenie i sprawdzić, jak płatności inicjowane przez agentów AI mogą funkcjonować w ramach istniejącej infrastruktury płatniczej, przy jednoczesnym zachowaniu zgody i kontroli konsumenta oraz zabezpieczeń stanowiących podstawę płatności cyfrowych” – mówi Mateusz Oleksy, dyrektor generalny Visa w Polsce.

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Od wsparcia AI do zaufanych zakupów

Sztuczna inteligencja już dziś zmienia sposób, w jaki konsumenci wyszukują produkty, porównują dostępne opcje i podejmują decyzje zakupowe.

Badanie przeprowadzone w Polsce przez Visa Consulting & Analytics (VCA) wskazuje, że kolejny etap tej ewolucji może spotkać się ze znaczącym zainteresowaniem konsumentów: nawet 5,7 mln osób[1] mogłoby być wstępnie zainteresowanych skorzystaniem z agenta zakupowego, z czego 3,5 mln osób ma potencjał do bycia wczesnymi użytkownikami tego rozwiązania.

Konsumenci dostrzegają największą wartość agentów AI w sytuacjach, gdy zakupy wymagają więcej czasu i wysiłku. Ponad połowa respondentów (53%) rozważyłaby skorzystanie z pomocy agenta przy analizowaniu produktów o wielu parametrach, takich jak elektronika, natomiast niemal połowa (47%) dostrzega wartość w otrzymywaniu kreatywnych rekomendacji dopasowanych do swoich potrzeb. Co trzeci badany (33%) skorzystałby z agenta przy zakupach wymagających bardziej rozbudowanego planowania, np. związanych z podróżami.

Sama wygoda nie przesądzi jednak o popularności tego rozwiązania. Ponad sześciu na dziesięciu konsumentów (62%) obawia się, że agent mógłby dokonać zakupu bez ich zgody, a 57% wskazuje na ryzyko kradzieży danych osobowych, w tym danych płatniczych. Badanie pokazuje również, że zabezpieczenia takie jak gwarancja zwrotu pieniędzy czy weryfikacja przez zaufane instytucje mogłyby zwiększyć gotowość konsumentów do korzystania z takich rozwiązań.

Potencjał rozwiązania dostrzegają także firmy. Sześciu na dziesięciu przedstawicieli małych i średnich firm sprzedających online, którzy wzięli udział w badaniu, uważa koncepcję agenta zakupowego za atrakcyjną. Wśród najczęściej wskazywanych potencjalnych korzyści znalazły się wzrost sprzedaży oraz automatyzacja procesu sprzedażowego. Jednocześnie sprzedawców interesuje, jak handel agentowy może wpłynąć na konkurencję, bezpośrednie relacje z klientami oraz kwestię odpowiedzialności, gdy coś pójdzie nie tak.

Wyniki te pokazują, że rozwój handlu agentowego będzie zależał nie tylko od tego, co agenci AI będą potrafili zrobić, ale również od tego, czy konsumenci i sprzedawcy będą mieć zaufanie do sposobu, w jaki transakcje są inicjowane, autoryzowane i finalizowane.

Oparty na zaufanych płatnościach, z konsumentem zachowującym kontrolę

Wyzwaniem nie jest samo umożliwienie agentowi dokonania płatności. Konsumenci muszą zachować kontrolę nad swoimi wydatkami, sprzedawcy muszą mieć możliwość rozpoznawania zaufanych agentów AI, a wydawcy kart – wgląd w sposób uwierzytelniania i autoryzowania transakcji.

Visa łączy banki, sprzedawców i systemy AI za pośrednictwem swojej sieci, umożliwiając bezpieczne i uwierzytelnione transakcje agentowe zgodne z europejskimi wymogami regulacyjnymi. Transakcje realizowane w ramach pilotażu są możliwe dzięki Visa Intelligent Commerce – pakietowi rozwiązań Visa umożliwiającemu bezpieczne doświadczenia zakupowe wykorzystujące wsparcie AI.

Visa Intelligent Commerce łączy stokenizowane dane uwierzytelniające płatność z konkretnym agentem AI, pomagając zapewnić zgodność z instrukcjami użytkownika. Visa Payment Passkeys pozwala wydawcom potwierdzać tożsamość użytkownika zgodnie z europejskimi wymogami dotyczącymi silnego uwierzytelniania klienta (Strong Customer Authentication – SCA). Visa Trusted Agent Protocol (TAP) i Agent Directory pomagają sprzedawcom rozpoznawać zweryfikowanych agentów AI, przy jednoczesnym zachowaniu kontroli nad dostępem do swoich stron i realizowanymi transakcjami. Rozwiązania te mogą być integrowane z istniejącymi systemami.

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Kolejny krok, by płatności inicjowane przez AI stały się faktem

Inicjatywa wpisuje się w kolejny etap programu Visa Agentic Ready w Europie. W lipcu 2026 r. Visa ogłosiła realizację rzeczywistych transakcji handlu agentowego w Europie, a obecnie współpracuje z ponad 40 europejskimi wydawcami kart.

Łącząc banki, sprzedawców i partnerów płatniczych, polski pilotaż może pomóc jego uczestnikom zidentyfikować luki operacyjne oraz obszary wymagające przygotowania, zanim transakcje inicjowane przez agentów AI zaczną być realizowane na szerszą skalę. Zdobyte w praktyce doświadczenia mogą wspierać rozwój zaufanego handlu wykorzystującego AI w kolejnych sektorach i na następnych rynkach.

Informacje o Visa

Visa (NYSE: V) jest jednym ze światowych liderów płatności cyfrowych. Umożliwia transakcje płatnicze między konsumentami, sprzedawcami, instytucjami finansowymi i instytucjami rządowymi w ponad 200 krajach i terytoriach. Naszą misją jest połączenie całego świata za pośrednictwem najnowocześniejszej, wygodnej, niezawodnej i bezpiecznej sieci płatniczej, wspierając tym samym rozwój ludzi, firm i całej gospodarki. Wierzymy, że gospodarki, które uwzględniają wszystkich na całym świecie, pomagają wzrastać każdemu. Uważamy, że zapewnienie dostępu do nich jest fundamentem przyszłości przepływu pieniędzy. Więcej informacji można znaleźć na VISA.

[1] Wszystkie dane pochodzą z badania przeprowadzonego przez Visa w sierpniu 2026 r. wśród 1008 konsumentów w wieku 18–65 lat oraz 100 przedstawicieli małych i średnich firm prowadzących handel w internecie w Polsce. Badanie opierało się na odpowiedziach ankietowych dotyczących stosunku respondentów do agentów zakupowych wykorzystujących AI oraz handlu agentowego.

Źródło informacji: VISA

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