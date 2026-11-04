Bhutan, Algieria, Madagaskar. Polacy płacą Blikiem w najdalszych zakątkach świata

Zgodnie z danymi przedstawionymi przez członkinię zarządu Polskiego Standardu Płatności Katarzynę Matuszczyk podczas konferencji prasowej, liczba transakcji w III kwartale wzrosła o 10 proc. rok do roku, a ich wartość o 17 proc. rdr.

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Systematycznie zwiększa się także liczba aktywnych użytkowników – na koniec września było ich 21,9 mln.

W samym trzecim kwartale użytkownicy ci korzystali z systemu średnio 8,9 mln razy dziennie, realizując ponad 100 operacji w każdej sekundzie. W najbardziej intensywnym dniu tego okresu liczba płatności sięgnęła 13 mln, a ich średnia wartość w całym kwartale wyniosła 160 zł.

Blisko połowa wszystkich transakcji przypadła na handel internetowy, gdzie Blikiem zapłacono 384,3 mln razy (wzrost o 10 proc. rdr) na kwotę 64 mld zł. Odpowiadały one za 46,7 proc. ogółu transakcji w systemie. Wartość tych transakcji wzrosła o 18 proc. Z kolei średnia kwota pojedynczego zakupu wyniosła 167 zł.

Zdaniem Polskiego Standardu Płatności rozwój Blika w e-commerce coraz wyraźniej wykracza poza tradycyjne, jednorazowe opłaty za zakupy czy rachunki. „Obok nich rośnie znaczenie rozwiązań pozwalających regulować cykliczne zobowiązania czy odroczyć termin zapłaty” – wskazano w komunikacie prasowym spółki. Jak podano, w trzecim kwartale użytkownicy zrealizowali 2,9 mln transakcji powtarzalnych Blik.

Poza handlem internetowym, w strukturze transakcji dominują przelewy na telefon. W trzecim kwartale 2026 roku użytkownicy zrealizowali 206,5 mln takich operacji, o 11 proc. więcej niż w takim samym okresie ubiegłego roku. Ich łączna wartość wyniosła 38,5 mld zł, wobec 31,9 mld zł rok wcześniej. Średnia kwota pojedynczego przelewu na telefon to 187 zł.

„Każdego dnia Polacy korzystali z tej funkcji przeciętnie ponad 2,2 mln razy, przesyłając sobie pieniądze bez konieczności podawania numeru rachunku bankowego” – zauważył PSP.

W omawianym okresie w sklepach stacjonarnych zrealizowano 209,7 mln płatności Blikiem, czyli o 11 proc. więcej rdr. Ich łączna wartość wyniosła 13,5 mld zł, a średnia kwota osiągnęła 64 zł. Płatności w terminalach stanowiły 25,5 proc. wszystkich operacji zrealizowanych w systemie.

Bhutan, Algieria, Madagaskar. Polacy płacą Blikiem w najdalszych zakątkach świata

Płatności zbliżeniowych Blik wykonano 98,1 mln, o 9 proc. więcej niż rok wcześniej. Ich wartość osiągnęła 5 mld zł, wobec 4,3 mld zł rok wcześniej. Płatności zbliżeniowe odpowiadały za blisko 47 proc. transakcji realizowanych Blikiem w terminalach.

„Usługa umożliwia realizację zakupów również poza Polską. Od momentu jej uruchomienia aktywowało ją 4,1 mln użytkowników, a Polacy zapłacili Blikiem zbliżeniowym w 181 krajach świata. W trzecim kwartale br. po raz pierwszy skorzystali z tej możliwości w Bhutanie, Algierii, na Madagaskarze i w Republice Środkowoafrykańskiej” – poinformowano.

Ponadto użytkownicy wykonali 21,6 mln transakcji Blikiem w bankomatach. To o 4,2 proc. więcej niż przed rokiem. Z tej liczby 18,5 mln stanowiły wypłaty gotówki, natomiast 3,1 mln – wpłaty. Łączna wartość wszystkich operacji bankomatowych wyniosła 15,7 mld zł, a średnia kwota pojedynczej transakcji osiągnęła 730 zł.

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W komunikacie przypomniano, że we wrześniu Blik został udostępniony w aplikacji mBanku SK, drugiego banku na Słowacji oferującego tę metodę płatności. Rozszerzono również współpracę z platformą Stripe – dzięki włączeniu Blika do dynamicznych metod płatności sklepy internetowe w ponad 30 krajach mogą automatycznie udostępniać go polskim klientom bez dodatkowej integracji.

„Wyniki trzeciego kwartału potwierdzają, że Blik utrzymuje wysokie tempo wzrostu, co daje nam solidną podstawę do planowania nowych inwestycji. Rozwój usług i zwiększanie dostępności Blika na kolejnych rynkach to dziś kilka dużych przedsięwzięć, które prowadzimy równolegle. W części z nich nakłady wyprzedzają efekty biznesowe, dlatego obok bieżących wyników patrzymy także na zdolność spółki do finansowania następnych etapów rozwoju. Obecna skala działalności PSP pozwala nam realizować te projekty z własnych środków, bez konieczności zmiany dotychczasowego modelu finansowania” – podkreśliła, cytowana w komunikacie, Katarzyna Matuszczyk, członkini zarządu Polskiego Standardu Płatności.

Za rozwój systemu Blik odpowiada spółka Polski Standard Płatności, której udziałowcami są: Alior Bank, Bank Millennium, Erste Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Mastercard. W 2025 r. użytkownicy Blika zrealizowali 2,9 mld transakcji o wartości 441,5 mld zł. Natomiast w pierwszej połowie br. było to niemal 1,6 mld transakcji wartych 244,8 mld zł.