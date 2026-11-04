Październik 2026 r., podobnie jak wrzesień, przyniósł utrzymanie wysokiej aktywności na rynku akcji. Łączna wartość obrotów akcjami na Głównym Rynku GPW wzrosła o 35,6 proc. r/r, do 59,5 mld zł. W ramach arkusza zleceń obroty osiągnęły 57,6 mld zł, co oznacza wzrost o 33,6 proc. r/r. Średnia dzienna wartość obrotów akcjami wyniosła 2,62 mld zł i była o 39,7 proc. wyższa niż rok wcześniej – podała Giełda.

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Na koniec października indeks WIG osiągnął poziom 157 676,17 pkt, a WIG20 – 4 180,88 pkt. Od początku 2026 r. indeksy te wzrosły odpowiednio o 34,5 proc. i 31,3 proc.

Na rynku NewConnect łączna wartość obrotów akcjami wyniosła w październiku 135,5 mln zł, co oznacza spadek o 31,9 proc. r/r. Wartość obrotów w arkuszu zleceń zmniejszyła się natomiast o 31,2 proc. r/r, do 134,7 mln zł – podała także Giełda.

Z kolei na rynku GlobalConnect wartość obrotów akcjami wyniosła 26,7 mln zł wobec 26,2 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku.

„Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w październiku wzrósł o 9,1 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem i wyniósł 0,8 mln sztuk. Wzrosty odnotowano zarówno w segmencie kontraktów na indeksy, gdzie wolumen obrotu zwiększył się o 20,9 proc. r/r, do 533,6 tys. sztuk, jak i kontraktów walutowych, dla których wzrósł o 4,7 proc. r/r, do 161,1 tys. sztuk. Najsłabszy wynik odnotowano w segmencie kontraktów na akcje, gdzie wolumen obrotu był o 17,3 proc. niższy niż rok wcześniej i wyniósł 133,6 tys. sztuk” – czytamy w komunikacie.

W październiku utrzymał się również wzrost aktywności inwestorów na rynku ETF, ETN i ETC. Łączna wartość obrotów tymi instrumentami zwiększyła się o 49,1 proc. r/r, do 596,6 mln zł. Odmienna tendencja wystąpiła w segmencie produktów strukturyzowanych, gdzie wartość obrotów wyniosła 292,9 mln zł, co oznacza spadek o 15,8 proc. w ujęciu rocznym.

Na koniec października wartość emisji obligacji nieskarbowych notowanych na rynku Catalyst wyniosła 168,4 mld zł wobec 150,8 mld zł rok wcześniej. Wartość obrotów obligacjami w arkuszu zleceń wzrosła natomiast o 39,8 proc. r/r, do 1 386,1 mln zł.

Na rynku Treasury BondSpot Poland wartość obrotów obligacjami zwiększyła się w październiku o 207,9 proc. r/r, osiągając 429,2 mld zł wobec 139,4 mld zł rok wcześniej.

Bliżej 3 bln zł kapitalizacji. Październik przyniósł falę debiutów i wzrostów na GPW

Kapitalizacja 383 krajowych spółek notowanych na Głównym Rynku GPW wyniosła na koniec października 2026 r. 1,46 bln zł. Łączna kapitalizacja wszystkich 402 spółek, krajowych i zagranicznych, sięgnęła 2,85 bln zł.

W październiku na Głównym Rynku GPW zadebiutowały cztery nowe instrumenty ETF, ETC i ETN oferowane przez HANetf. Trzy z nich to lewarowane ETN-y zapewniające ekspozycję na bitcoina i Ethereum. Czwarty instrument, YieldMax® Big Tech Option Income UCITS ETF, wykorzystuje strategię opcyjną opartą na akcjach amerykańskich spółek technologicznych. Dzięki tym debiutom liczba instrumentów ETF, ETC i ETN notowanych na GPW wzrosła do 50.

Na rynku NewConnect zadebiutowała spółka Hype, producent kamperów klasy premium działający pod marką Hype Camper. Był to ósmy debiut na tym rynku w 2026 r. i jednocześnie 330. spółka notowana na NewConnect od momentu uruchomienia rynku w 2007 r.

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W październiku grono emitentów na rynku Catalyst powiększyło się o węgierski koncern paliwowy MOL, jedną z największych zintegrowanych grup energetycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka przeprowadziła emisję obligacji o łącznej wartości 850 mln zł. Na rynku zadebiutowały również obligacje dewelopera Rutkowski Group o wartości 30 mln zł. Były to odpowiednio 15. i 16. debiut na Catalyst w 2026 r.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym Towarowej Giełdy Energii (TGE) wyniósł w październiku 2026 r. 14,1 TWh, co oznacza wzrost o 19,3 proc. r/r. Wzrosty odnotowano zarówno na rynku spot, gdzie wolumen obrotu sięgnął 4,2 TWh i był o 3,3 proc. wyższy niż rok wcześniej, jak i na rynku terminowym, na którym wyniósł 9,9 TWh, rosnąc o 27,6 proc. r/r.

Odmienna sytuacja wystąpiła na rynku gazu ziemnego. „Wolumen obrotu gazem ziemnym wyniósł 8,5 TWh i był o 58,2 proc. niższy niż rok wcześniej. Spadek odnotowano zarówno na rynku spot, gdzie wolumen obrotu zmniejszył się o 2,7 proc. r/r, do 3,2 TWh, jak i na rynku terminowym, na którym obniżył się o 68,7 proc. r/r, do 5,4 TWh” – czytamy dalej w komunikacie.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem tzw. białych certyfikatów, wyniósł w październiku na rynku spot 0,5 TWh, co oznacza spadek o 46,6 proc. r/r. Jednocześnie wolumen obrotu prawami majątkowymi związanymi z efektywnością energetyczną, czyli białymi certyfikatami, wzrósł o 124,5 proc. r/r, do 23,2 tys. toe.

Obroty gwarancjami pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii zmniejszyły się w październiku o 36,4 proc. r/r, do 4,1 TWh – zakończono.

Grupa Kapitałowa GPW jest operatorem infrastruktury rynku kapitałowego i towarowego w Europie Środkowo-Wschodniej. W jej skład wchodzą m.in. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), Towarowa Giełda Energii (TGE), GPW Benchmark oraz BondSpot. GPW prowadzi regulowane rynki akcji, instrumentów dłużnych, instrumentów pochodnych i towarów, a także alternatywny system obrotu NewConnect. Od 2010 r. jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.