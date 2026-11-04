Październik 2026 r., podobnie jak wrzesień, przyniósł utrzymanie wysokiej aktywności na rynku akcji. Łączna wartość obrotów akcjami na Głównym Rynku GPW wzrosła o 35,6 proc. r/r, do 59,5 mld zł. W ramach arkusza zleceń obroty osiągnęły 57,6 mld zł, co oznacza wzrost o 33,6 proc. r/r. Średnia dzienna wartość obrotów akcjami wyniosła 2,62 mld zł i była o 39,7 proc. wyższa niż rok wcześniej – podała Giełda.
Na koniec października indeks WIG osiągnął poziom 157 676,17 pkt, a WIG20 – 4 180,88 pkt. Od początku 2026 r. indeksy te wzrosły odpowiednio o 34,5 proc. i 31,3 proc.
Na rynku NewConnect łączna wartość obrotów akcjami wyniosła w październiku 135,5 mln zł, co oznacza spadek o 31,9 proc. r/r. Wartość obrotów w arkuszu zleceń zmniejszyła się natomiast o 31,2 proc. r/r, do 134,7 mln zł – podała także Giełda.
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Z kolei na rynku GlobalConnect wartość obrotów akcjami wyniosła 26,7 mln zł wobec 26,2 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku.
„Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w październiku wzrósł o 9,1 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem i wyniósł 0,8 mln sztuk. Wzrosty odnotowano zarówno w segmencie kontraktów na indeksy, gdzie wolumen obrotu zwiększył się o 20,9 proc. r/r, do 533,6 tys. sztuk, jak i kontraktów walutowych, dla których wzrósł o 4,7 proc. r/r, do 161,1 tys. sztuk. Najsłabszy wynik odnotowano w segmencie kontraktów na akcje, gdzie wolumen obrotu był o 17,3 proc. niższy niż rok wcześniej i wyniósł 133,6 tys. sztuk” – czytamy w komunikacie.
W październiku utrzymał się również wzrost aktywności inwestorów na rynku ETF, ETN i ETC. Łączna wartość obrotów tymi instrumentami zwiększyła się o 49,1 proc. r/r, do 596,6 mln zł. Odmienna tendencja wystąpiła w segmencie produktów strukturyzowanych, gdzie wartość obrotów wyniosła 292,9 mln zł, co oznacza spadek o 15,8 proc. w ujęciu rocznym.
Na koniec października wartość emisji obligacji nieskarbowych notowanych na rynku Catalyst wyniosła 168,4 mld zł wobec 150,8 mld zł rok wcześniej. Wartość obrotów obligacjami w arkuszu zleceń wzrosła natomiast o 39,8 proc. r/r, do 1 386,1 mln zł.
Na rynku Treasury BondSpot Poland wartość obrotów obligacjami zwiększyła się w październiku o 207,9 proc. r/r, osiągając 429,2 mld zł wobec 139,4 mld zł rok wcześniej.
Kapitalizacja 383 krajowych spółek notowanych na Głównym Rynku GPW wyniosła na koniec października 2026 r. 1,46 bln zł. Łączna kapitalizacja wszystkich 402 spółek, krajowych i zagranicznych, sięgnęła 2,85 bln zł.
W październiku na Głównym Rynku GPW zadebiutowały cztery nowe instrumenty ETF, ETC i ETN oferowane przez HANetf. Trzy z nich to lewarowane ETN-y zapewniające ekspozycję na bitcoina i Ethereum. Czwarty instrument, YieldMax® Big Tech Option Income UCITS ETF, wykorzystuje strategię opcyjną opartą na akcjach amerykańskich spółek technologicznych. Dzięki tym debiutom liczba instrumentów ETF, ETC i ETN notowanych na GPW wzrosła do 50.
Na rynku NewConnect zadebiutowała spółka Hype, producent kamperów klasy premium działający pod marką Hype Camper. Był to ósmy debiut na tym rynku w 2026 r. i jednocześnie 330. spółka notowana na NewConnect od momentu uruchomienia rynku w 2007 r.
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W październiku grono emitentów na rynku Catalyst powiększyło się o węgierski koncern paliwowy MOL, jedną z największych zintegrowanych grup energetycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka przeprowadziła emisję obligacji o łącznej wartości 850 mln zł. Na rynku zadebiutowały również obligacje dewelopera Rutkowski Group o wartości 30 mln zł. Były to odpowiednio 15. i 16. debiut na Catalyst w 2026 r.
Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym Towarowej Giełdy Energii (TGE) wyniósł w październiku 2026 r. 14,1 TWh, co oznacza wzrost o 19,3 proc. r/r. Wzrosty odnotowano zarówno na rynku spot, gdzie wolumen obrotu sięgnął 4,2 TWh i był o 3,3 proc. wyższy niż rok wcześniej, jak i na rynku terminowym, na którym wyniósł 9,9 TWh, rosnąc o 27,6 proc. r/r.
Odmienna sytuacja wystąpiła na rynku gazu ziemnego. „Wolumen obrotu gazem ziemnym wyniósł 8,5 TWh i był o 58,2 proc. niższy niż rok wcześniej. Spadek odnotowano zarówno na rynku spot, gdzie wolumen obrotu zmniejszył się o 2,7 proc. r/r, do 3,2 TWh, jak i na rynku terminowym, na którym obniżył się o 68,7 proc. r/r, do 5,4 TWh” – czytamy dalej w komunikacie.
Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem tzw. białych certyfikatów, wyniósł w październiku na rynku spot 0,5 TWh, co oznacza spadek o 46,6 proc. r/r. Jednocześnie wolumen obrotu prawami majątkowymi związanymi z efektywnością energetyczną, czyli białymi certyfikatami, wzrósł o 124,5 proc. r/r, do 23,2 tys. toe.
Obroty gwarancjami pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii zmniejszyły się w październiku o 36,4 proc. r/r, do 4,1 TWh – zakończono.
Grupa Kapitałowa GPW jest operatorem infrastruktury rynku kapitałowego i towarowego w Europie Środkowo-Wschodniej. W jej skład wchodzą m.in. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), Towarowa Giełda Energii (TGE), GPW Benchmark oraz BondSpot. GPW prowadzi regulowane rynki akcji, instrumentów dłużnych, instrumentów pochodnych i towarów, a także alternatywny system obrotu NewConnect. Od 2010 r. jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.
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