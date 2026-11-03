Urząd KNF przekazał jednocześnie, że do Prokuratury Okręgowej w Świdnicy zostało skierowane zawiadomienie z art. 38 ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć i pomocy kredytobiorcom.

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Prowadzona przez KNF lista ostrzeżeń jest zbiorem podmiotów, w stosunku do których Komisja zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Celem listy ostrzeżeń publicznych jest alarmowanie społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z tymi podmiotami.

Pełna lista ostrzeżeń publicznych dostępna jest na stronie KNF: https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/ostrzezenia_publiczne.