To był dobry kwartał. Branża idzie na rekord

W ciągu dziewięciu miesięcy firmy leasingowe sfinansowały inwestycje przedsiębiorstw o wartości 92,9 mld zł. To o 8,8 proc. więcej niż rok wcześniej. Oznacza to wzrost rynku leasingu i pożyczki leasingowej o 8,8 proc. W samym trzecim kwartale wartość sfinansowanych aktywów wyniosła 31 mld zł, o 8,4 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2025 r.

Dynamika rynku pozostała zbliżona do poziomu z pierwszego półrocza, kiedy wzrost wyniósł 8,9 proc. Największy udział w rynku miały pojazdy, które odpowiadały za ponad trzy czwarte jego wartości. Znacznie wolniej rosła wartość sfinansowanych maszyn i urządzeń, choć poszczególne segmenty tego rynku rozwijały się w różnym tempie.