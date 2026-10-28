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To był dobry kwartał. Branża idzie na rekord

Firmy leasingowe sfinansowały od stycznia do września inwestycje przedsiębiorstw o wartości 92,9 mld zł, wobec 85,4 mld zł rok wcześniej. Branża celuje w 129,5 mld zł finansowania w całym roku.

Publikacja: 28.10.2026 06:00

To był dobry kwartał. Branża idzie na rekord

Foto: Adobe Stock

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Piotr Skwirowski

W ciągu dziewięciu miesięcy firmy leasingowe sfinansowały inwestycje przedsiębiorstw o wartości 92,9 mld zł. To o 8,8 proc. więcej niż rok wcześniej. Oznacza to wzrost rynku leasingu i pożyczki leasingowej o 8,8 proc. W samym trzecim kwartale wartość sfinansowanych aktywów wyniosła 31 mld zł, o 8,4 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2025 r.

Dynamika rynku pozostała zbliżona do poziomu z pierwszego półrocza, kiedy wzrost wyniósł 8,9 proc. Największy udział w rynku miały pojazdy, które odpowiadały za ponad trzy czwarte jego wartości. Znacznie wolniej rosła wartość sfinansowanych maszyn i urządzeń, choć poszczególne segmenty tego rynku rozwijały się w różnym tempie.

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