Samo porównanie wartości obu wskaźników nie daje pełnego obrazu. Ostateczna wysokość raty zależy także od marży banku, kapitału pozostałego do spłaty, okresu kredytowania oraz – w przypadku zmiany wskaźnika w istniejącej umowie – ewentualnego spreadu korygującego.

Dlatego wpływ POLSTR najlepiej analizować na parametrach konkretnego kredytu.

POLSTR i WIBOR to dwie różne konstrukcje

WIBOR i POLSTR mierzą koszt pieniądza w odmienny sposób.

POLSTR O/N bazuje na rzeczywiście zawartych transakcjach depozytowych typu overnight, czyli jednodniowych. Natomiast POLSTR Stopa Składana jest obliczany jako stopa procentowa na koniec zadanego okresu (np. 1M) poprzez złożenie oprocentowania wynikającego z wysokości POLSTR O/N dla poszczególnych dni roboczych tego okresu.

WIBOR ma inną konstrukcję, odnosi się do przyszłości, odzwierciedla oczekiwania rynku dotyczące kosztu pieniądza w kolejnych miesiącach.

W efekcie wartości obu wskaźników mogą się różnić. Pozbawiony elementu ryzyka POLSTR może być niższy od WIBOR-u, ale nie musi to jednak automatycznie oznaczać proporcjonalnie niższej raty kredytu.

W uproszczeniu oprocentowanie obecnego kredytu można zapisać jako:

WIBOR + marża banku

Przy zmianie wskaźnika w istniejącej umowie kredytowej może pojawić się dodatkowy składnik:

POLSTR + marża banku + spread korygujący

Spread korygujący służy ograniczeniu różnic w wysokości raty wynikającej z samego faktu zastąpienia jednego wskaźnika drugim.

Nawet niewielka różnica w oprocentowaniu może zmienić ratę

Znaczenie ma nie tylko sama różnica pomiędzy WIBOR i POLSTR, ale także skala zadłużenia oraz czas pozostały do końca umowy.

Załóżmy, że do spłaty pozostaje 450 tys. zł, a kredytobiorca ma przed sobą jeszcze 25 lat. Jeżeli całkowite oprocentowanie kredytu obniżyłoby się np. z 7% do 6,75%, miesięczna rata byłaby niższa o około 70 zł.

W skali jednego miesiąca różnica może wydawać się niewielka. Przy wieloletnim okresie kredytowania przekłada się jednak na znaczącą kwotę.

W przypadku kredytu, w którym do spłaty pozostało już tylko 70 tys. zł, a ostatnia rata przypada za cztery lata, wpływ tej samej zmiany oprocentowania będzie zdecydowanie mniejszy.

Im większy kapitał pozostaje do spłaty i im dłuższy jest pozostały okres kredytowania, tym bardziej nawet niewielkie zmiany oprocentowania mogą być odczuwalne w domowym budżecie.

Jak przeliczyć własny wariant?

Do symulacji potrzebne są przede wszystkim dane, które można znaleźć w bankowości internetowej lub harmonogramie spłat:

kapitał pozostały do spłaty,

liczba pozostałych rat,

wysokość marży banku,

aktualna wartość WIBOR,

przyjęta wartość POLSTR,

ewentualny spread korygujący.

Własny wariant można policzyć na Moneteo.

Dostępny tam kalkulator pozwala wprowadzić parametry kredytu i porównać ratę w wariancie opartym na WIBOR-ze z hipotetycznym scenariuszem, w którym oprocentowanie kredytu powiązane jest z POLSTR. Narzędzie pokazuje również różnicę w odsetkach przy przyjętych założeniach.

Taką kalkulację trzeba jednak traktować jako symulację, a nie prognozę przyszłych rat. W kredycie o zmiennym oprocentowaniu wartości wskaźników będą się zmieniać wraz z sytuacją na rynku.

Masz kredyt na WIBOR-ze? Nie musisz działać pochopnie

Samo pojawienie się POLSTR na rynku nie oznacza, że każdy obecny kredyt hipoteczny oparty na WIBOR-ze trzeba natychmiast aneksować.

WIBOR 1M, 3M i 6M mają być opracowywane i publikowane aż do końca 2036 r., dzięki czemu dotychczasowe umowy kredytowe mogą być spłacane na dotychczasowych zasadach.

Jeśli bank zaproponuje zmianę wskaźnika, nie warto porównywać wyłącznie bieżącej wartości WIBOR i POLSTR. Znaczenie mają także spread korygujący (jeśli zostanie zaproponowany), marża banku, częstotliwość aktualizacji oprocentowania oraz moment wejścia nowych warunków w życie.

Niższy POLSTR może oznaczać niższe oprocentowanie, ale nie musi przekładać się na spadek raty dokładnie odpowiadający różnicy między wskaźnikami.

Dlatego zamiast pytać wyłącznie: „który wskaźnik jest niższy?”, lepiej sprawdzić: „ile wyniesie moja rata po uwzględnieniu wszystkich parametrów?”

I właśnie to najlepiej policzyć w oparciu o parametry własnego kredytu..

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