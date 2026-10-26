Samo porównanie wartości obu wskaźników nie daje pełnego obrazu. Ostateczna wysokość raty zależy także od marży banku, kapitału pozostałego do spłaty, okresu kredytowania oraz – w przypadku zmiany wskaźnika w istniejącej umowie – ewentualnego spreadu korygującego.
Dlatego wpływ POLSTR najlepiej analizować na parametrach konkretnego kredytu.
WIBOR i POLSTR mierzą koszt pieniądza w odmienny sposób.
POLSTR O/N bazuje na rzeczywiście zawartych transakcjach depozytowych typu overnight, czyli jednodniowych. Natomiast POLSTR Stopa Składana jest obliczany jako stopa procentowa na koniec zadanego okresu (np. 1M) poprzez złożenie oprocentowania wynikającego z wysokości POLSTR O/N dla poszczególnych dni roboczych tego okresu.
WIBOR ma inną konstrukcję, odnosi się do przyszłości, odzwierciedla oczekiwania rynku dotyczące kosztu pieniądza w kolejnych miesiącach.
W efekcie wartości obu wskaźników mogą się różnić. Pozbawiony elementu ryzyka POLSTR może być niższy od WIBOR-u, ale nie musi to jednak automatycznie oznaczać proporcjonalnie niższej raty kredytu.
W uproszczeniu oprocentowanie obecnego kredytu można zapisać jako:
WIBOR + marża banku
Przy zmianie wskaźnika w istniejącej umowie kredytowej może pojawić się dodatkowy składnik:
POLSTR + marża banku + spread korygujący
Spread korygujący służy ograniczeniu różnic w wysokości raty wynikającej z samego faktu zastąpienia jednego wskaźnika drugim.
Znaczenie ma nie tylko sama różnica pomiędzy WIBOR i POLSTR, ale także skala zadłużenia oraz czas pozostały do końca umowy.
Załóżmy, że do spłaty pozostaje 450 tys. zł, a kredytobiorca ma przed sobą jeszcze 25 lat. Jeżeli całkowite oprocentowanie kredytu obniżyłoby się np. z 7% do 6,75%, miesięczna rata byłaby niższa o około 70 zł.
W skali jednego miesiąca różnica może wydawać się niewielka. Przy wieloletnim okresie kredytowania przekłada się jednak na znaczącą kwotę.
W przypadku kredytu, w którym do spłaty pozostało już tylko 70 tys. zł, a ostatnia rata przypada za cztery lata, wpływ tej samej zmiany oprocentowania będzie zdecydowanie mniejszy.
Im większy kapitał pozostaje do spłaty i im dłuższy jest pozostały okres kredytowania, tym bardziej nawet niewielkie zmiany oprocentowania mogą być odczuwalne w domowym budżecie.
Do symulacji potrzebne są przede wszystkim dane, które można znaleźć w bankowości internetowej lub harmonogramie spłat:
Własny wariant można policzyć na Moneteo.
Dostępny tam kalkulator pozwala wprowadzić parametry kredytu i porównać ratę w wariancie opartym na WIBOR-ze z hipotetycznym scenariuszem, w którym oprocentowanie kredytu powiązane jest z POLSTR. Narzędzie pokazuje również różnicę w odsetkach przy przyjętych założeniach.
Taką kalkulację trzeba jednak traktować jako symulację, a nie prognozę przyszłych rat. W kredycie o zmiennym oprocentowaniu wartości wskaźników będą się zmieniać wraz z sytuacją na rynku.
Samo pojawienie się POLSTR na rynku nie oznacza, że każdy obecny kredyt hipoteczny oparty na WIBOR-ze trzeba natychmiast aneksować.
WIBOR 1M, 3M i 6M mają być opracowywane i publikowane aż do końca 2036 r., dzięki czemu dotychczasowe umowy kredytowe mogą być spłacane na dotychczasowych zasadach.
Jeśli bank zaproponuje zmianę wskaźnika, nie warto porównywać wyłącznie bieżącej wartości WIBOR i POLSTR. Znaczenie mają także spread korygujący (jeśli zostanie zaproponowany), marża banku, częstotliwość aktualizacji oprocentowania oraz moment wejścia nowych warunków w życie.
Niższy POLSTR może oznaczać niższe oprocentowanie, ale nie musi przekładać się na spadek raty dokładnie odpowiadający różnicy między wskaźnikami.
Dlatego zamiast pytać wyłącznie: „który wskaźnik jest niższy?”, lepiej sprawdzić: „ile wyniesie moja rata po uwzględnieniu wszystkich parametrów?”
I właśnie to najlepiej policzyć w oparciu o parametry własnego kredytu..
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