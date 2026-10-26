13 października 2026 r. minęły dokładnie cztery lata od ustanowienia giełdowego dołka, który zapoczątkował hossę na warszawskim parkiecie. W tym czasie indeksy mocno zyskały na wartości, poprawiły się wyceny spółek, a rynek przeprowadził wiele dużych transakcji na akcjach notowanych już spółek. Nie wszyscy jednak w pełni korzystają z hossy. Przez cztery lata odbyło się zaledwie sześć klasycznych IPO.

Dlaczego, mimo dobrej koniunktury, prywatne przedsiębiorstwa nie ustawiają się w kolejce na warszawską giełdę? Nad tym tematem pochylili się uczestnicy debaty „Dokąd zmierza rynek publiczny”, którą zorganizowały „Parkiet” oraz Tailors Group.

– Był moment, że giełda przestała być dla wielu przedsiębiorców synonimem prestiżu oraz możliwości zdobycia pieniędzy na rozwój. Zaczęła natomiast kojarzyć się z obowiązkami informacyjnymi, kosztami i utratą części swobody w prowadzeniu biznesu. Dobra wiadomość jest zaś taka, że zaszły na tym polu zmiany. GPW wykonała znaczącą pracę, aby zmienić ten obraz. Nowe kierownictwo giełdy zaczęło aktywniej promować rynek publiczny jako źródło kapitału, a także budować przekonanie, że status spółki notowanej może być dla przedsiębiorstwa wartością. Pomogły również transakcje wtórne, w tym przyspieszone budowanie księgi popytu (ABB) oraz podwyższenia kapitału. Pokazały one właścicielom prywatnych przedsiębiorstw, że inwestorzy są gotowi angażować duże pieniądze, a wyceny giełdowe znajdują potwierdzenie w rzeczywistych transakcjach – mówiła Krisztina Bende z Ipopemy Securities.

– Wokół giełdy narosło wiele mitów – podkreślał Andrzej Kopka z mBanku. – Przede wszystkim dotyczą one obowiązków regulacyjnych. One czywiście występują, ale spółki obecne na giełdzie, nawet te mniejsze, są w stanie podołać tym obowiązkom. Dzisiaj powoli te mity są więc odczarowywane – mówił Kopka.

– Warto jednak pamiętać, że przygotowanie do IPO trwa zwykle od sześciu do dziewięciu miesięcy, a czasem jeszcze dłużej. Dlatego efekty zmiany nastawienia przedsiębiorców mogą być widoczne dopiero w kolejnych latach. Dzisiaj na pewno sprzyjają wyceny, ale na rynku IPO występuje efekt przesunięcia w czasie – dodawała z kolei Małgorzata Jachymek z Wood & Company.

Co z pieniędzmi na nowe spółki?

Jednym z najbardziej interesujących wątków debaty okazała się polemika dotycząca dostępności kapitału. Część rozmówców wskazywała, że choć indeksy rosną, do krajowego rynku akcji nie napływają pieniądze w większej skali, przede wszystkim ze strony inwestorów indywidualnych.

– Inwestor indywidualny się zmienił. Kiedyś atrakcyjna oferta publiczna potrafiła przyciągnąć tysiące osób, które po raz pierwszy decydowały się na zakup akcji. Dzisiaj Polacy mają dostęp do niemal wszystkich światowych rynków, zagranicznych ETF-ów oraz wielu alternatywnych form inwestowania. Do tego dochodzą problemy strukturalne krajowego systemu emerytalnego. Choć fundusze emerytalne dysponują znaczącymi aktywami i otrzymują wysokie dywidendy, w długim okresie muszą liczyć się z odpływem kapitału ze względu na mechanizm tzw. suwaka. Nie ma też napływów do TFI z rynku akcji. To nie są korzystne zjawiska z punktu widzenia rynku IPO – mówił Michał Marczak z PKO BP. Z drugiej strony pojawił się argument, że rynek mocno się zmienił także po stronie instytucjonalnej. – Coraz większą rolę odgrywają PPK, fundacje rodzinne, family offices, inwestorzy zagraniczni oraz zamożni inwestorzy prywatni. Dzięki temu możliwe staje się plasowanie ofert mniejszych spółek, które jeszcze kilka lat temu mogłyby mieć problem ze znalezieniem odpowiednio szerokiego grona nabywców. Warunkiem jest jednak przedstawienie wiarygodnej historii wzrostu – podkreślała Krisztina Bende.

Eksperci wskazywali, że istotne pozostaje również rozróżnienie między IPO a transakcjami na akcjach spółek już notowanych. – Zarządzający funduszami często chętniej uczestniczą w tych drugich, ponieważ znają przedsiębiorstwo, jego wyniki i sposób komunikowania się z rynkiem. Nowy emitent musi dopiero zbudować zaufanie – przypomniała Małgorzata Jachymek.

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Potencjał rynku IPO pozostaje wciąż duży

Uczestnicy zwracali jednocześnie uwagę, że w Polsce istnieje wiele dużych, rentownych przedsiębiorstw, które mogłyby z powodzeniem zadebiutować na giełdzie. Dlaczego tak się nie dzieje? Eksperci wskazywali, że duże przedsiębiorstwa mają dziś relatywnie łatwy dostęp do finansowania bankowego. Jeśli mogą przeprowadzić inwestycję lub przejęcie przy wykorzystaniu kredytu na korzystnych warunkach, nie muszą decydować się na emisję akcji.

Nieco inaczej wygląda sytuacja mniejszych, dynamicznie rosnących przedsiębiorstw. Dla nich kapitał własny może być niezbędnym elementem finansowania ekspansji, a giełdowy status dodatkowo wzmacnia wiarygodność wobec kontrahentów.

Przeszkodą pozostaje jednak skala przygotowań. W dyskusji wskazywano między innymi na konieczność dostosowania sprawozdawczości do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Dla przedsiębiorstw działających dotychczas według polskich standardów rachunkowości może to oznaczać dodatkowe miesiące pracy. Dochodzą do tego koszty audytu, doradztwa i stworzenia odpowiednich struktur raportowania.

Zdaniem rozmówców część tych barier można byłoby ograniczyć. Równocześnie podkreślano, że nie należy traktować IPO jako rozwiązania właściwego dla każdej firmy. Wejście na giełdę musi wynikać ze strategii biznesowej, a nie jedynie z atrakcyjnych wycen.

Mimo słabych statystyk ostatnich lat uczestnicy debaty z optymizmem oceniali perspektywy rynku pierwotnego. Wśród potencjalnych emitentów znajdują się zarówno większe, rozpoznawalne przedsiębiorstwa, jak i mniejsze podmioty technologiczne oraz firmy na wcześniejszym etapie rozwoju. Nie oznacza to jednak, że wszystkie przygotowywane projekty zakończą się ofertami.

– Pipeline na ten moment jest bardzo mocny, ale harmonogramy IPO regularnie się przesuwają, rośnie liczba spółek analizujących możliwość debiutu w 2027 r., a część przedsiębiorstw planuje już transakcje na 2028 r. Ważniejsza od samej liczby debiutów ma być jednak ich jakość. Chodzi o to, aby na parkiet nie trafiały przedsiębiorstwa ze zbyt małym free floatem, ograniczoną płynnością i niewystarczająco atrakcyjnymi perspektywami. – Nasz rynek potrzebuje kilku mocnych debiutów, które staną się punktem odniesienia dla kolejnych emitentów i uruchomią „efekt domina” na GPW – mówił Bartosz Redlicki z Erste BM.

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OKI mogą obudzić inwestorów indywidualnych

Osobny wątek stanowiły planowane osobiste konta inwestycyjne, czyli OKI. W krótkim okresie część rozmówców spodziewała się przede wszystkim przesuwania pieniędzy już znajdujących się na rynku. – Inwestorzy mogą sprzedawać papiery wartościowe ze standardowych rachunków, aby ponownie ulokować środki w ramach preferowanego podatkowo rozwiązania. Oznaczałoby to, że początkowy wpływ OKI na rynek pierwotny może być ograniczony, choć na rynku wtórnym mogłoby dojść do wzrostu aktywności. W dłuższej perspektywie znaczenie instrumentu może okazać się jednak znacznie większe – podkreślał Jakub Rutkowski z Tailors Group.

Uczestnicy debaty wskazywali, że jeśli utrzyma się korzystna koniunktura, a pierwsze doświadczenia posiadaczy OKI będą pozytywne, może pojawić się efekt kuli śnieżnej. – Nowi inwestorzy zaczną stopniowo zasilać rynek kapitałowy, a korzyści podatkowe zachęcą do długoterminowego oszczędzania. Kluczowa będzie edukacja finansowa. Polacy wciąż często utożsamiają kupowanie akcji ze spekulacją, a nie systematycznym budowaniem majątku. Mam nadzieję, że ludzie zaczną postrzegać giełdę jako inwestowanie, a nie granie na giełdzie – mówił Michał Marczak.

– Liczę, że OKI zasypią efekt odpływu kapitału z OFE, w szczególności w małych spółkach i to na pewno będzie korzystne dla rynku. W przypadku IPO to jednak nie brak kapitału jest głównym problemem, a wspomniany już brak przeświadczenia wśród wielu przedsiębiorców, że giełda może być dla nich atrakcyjnym miejscem – podkreślał Andrzej Kopka.

– Dla mniejszych spółek, na wcześniejszym etapie rozwoju, giełda jest jednak nobilitacją. W ich komunikacji mocno akcentowany jest fakt bycia na giełdzie, bo czują, że jest to wartość dodana w codziennych kontaktach biznesowych – podkreślał Rutkowski.

Kosmos, obronność i AI. Nowe szanse dla GPW

Duże nadzieje uczestnicy debaty wiązali ze zmianami zachodzącymi w polskiej gospodarce.

– Rozwój sztucznej inteligencji, transformacja energetyczna, technologie kosmiczne, sektor obronny oraz rozwiązania dual-use mogą stworzyć nową grupę przedsiębiorstw potrzebujących kapitału – mówił Kopka.

Zdaniem rozmówców w Polsce powstaje coraz więcej firm, które od początku myślą o działalności międzynarodowej. Nie planują jedynie ekspansji z jednego regionu kraju do kolejnego, lecz budowę globalnych biznesów.

Wiele takich podmiotów korzysta początkowo z funduszy venture capital, grantów i wsparcia instytucji rozwojowych. Dopiero na dalszym etapie mogą pojawić się potrzeby finansowe, których nie będzie można zaspokoić za pomocą dotychczasowych źródeł. Rynek publiczny może wtedy stać się naturalnym kolejnym krokiem.

Zwracano uwagę, że finansowanie poprzez emisję akcji szczególnie dobrze sprawdza się w projektach, których przyszłe przepływy pieniężne są trudne do oszacowania. Banki chętniej finansują przedsięwzięcia o przewidywalnych wynikach, natomiast spółki rozwijające nowe technologie potrzebują inwestorów akceptujących większe ryzyko.

ABB i fundacje rodzinne zmieniają rynek

Choć rynek IPO pozostaje słaby, uczestnicy debaty pozytywnie oceniali rozwój transakcji ABB oraz ofert podwyższenia kapitału.

Znaczenie tych operacji wykracza poza samą możliwość sprzedaży akcji przez dotychczasowych właścicieli. Zwiększanie free floatu poprawia płynność, a tym samym atrakcyjność spółek dla inwestorów instytucjonalnych, zwłaszcza zagranicznych.

W ocenie uczestników debaty część założycieli przedsiębiorstw stopniowo zmienia też podejście do kontroli właścicielskiej. – Zaczynają dostrzegać, że nie zawsze konieczne jest utrzymywanie większościowego pakietu akcji, aby zachować znaczący wpływ na spółkę – zauważała Małgorzata Jachymek.

– Dodatkowym czynnikiem jest sukcesja. Pokolenie przedsiębiorców, którzy budowali polskie firmy przez ostatnie trzy dekady, coraz częściej będzie musiało rozstrzygać kwestie przekazania majątku i zarządzania biznesem. Nie zawsze kolejne pokolenie będzie zainteresowane bezpośrednim prowadzeniem przedsiębiorstwa. W takich przypadkach giełda może ułatwić częściową sprzedaż udziałów, dywersyfikację majątku lub pozyskanie nowych inwestorów – mówił Michał Marczak.

Po stronie popytowej znaczenia nabierają natomiast fundacje rodzinne i family offices. To inwestorzy, którzy często mają dłuższy horyzont inwestycyjny i mogą interesować się spółkami zbyt małymi dla największych funduszy. Jednak dotarcie do tej grupy wymaga innego podejścia niż sprzedaż akcji wielkich, powszechnie rozpoznawalnych przedsiębiorstw.

– Przy mniejszych ofertach ważniejsze stają się bezpośrednie relacje, budowanie świadomości marki, prezentowanie modelu biznesowego i długoterminowe relacje z inwestorami. Komunikacja oferty spółki wartej kilkaset milionów złotych jest zupełnie innym przedsięwzięciem niż wielomiliardowego IPO znanej marki – podkreślał Jakub Rutkowski. Najtrudniejszy może być przy tym segment średnich transakcji. Duże oferty można kierować do szerokiego grona inwestorów zagranicznych, małe do wyspecjalizowanych grup prywatnego kapitału. - Projekty znajdujące się pomiędzy tymi kategoriami nie zawsze mają równie oczywistą bazę nabywców – mówił Michał Marczak.

Delisting nie musi oznaczać porażki

Dużo miejsca poświęcono również rosnącej liczbie spółek wycofywanych z warszawskiego parkietu. – Zestawienie niewielkiej liczby debiutów z licznymi delistingami może sprawiać wrażenie, że giełda stopniowo traci znaczenie. Przestrzegam jednak przed wyciąganiem wniosków wyłącznie na podstawie liczby notowanych przedsiębiorstw. Wycofanie spółki z giełdy może być naturalnym elementem funkcjonowania rynku kapitałowego. Szczególnie gdy towarzyszy mu wezwanie z atrakcyjną premią dla akcjonariuszy mniejszościowych – wskazywał Bartosz Redlicki.

- Trzeba odczarować delistingi. W takich transakcjach inwestorzy otrzymują pieniądze, które mogą następnie przeznaczyć na zakup akcji innych przedsiębiorstw – dodawał Jakub Rutkowski.

Zwracano ponadto uwagę na spółki o bardzo niskiej płynności, w których utrzymywanie notowań nie przynosi istotnych korzyści ani emitentom, ani inwestorom. Eksperci podkreślali, że ostatecznie ważniejsza od statystyki dotyczącej wejść i zejść z giełdy ma być kondycja spółek pozostających na parkiecie.

Zaufanie zdecyduje o przyszłości rynku

Co więc powinno się wydarzyć, aby warszawska giełda ponownie stała się naturalnym miejscem finansowania polskich przedsiębiorstw? Eksperci podkreślali, że sama hossa nie wystarczy. Potrzebne są wiarygodne spółki, udane debiuty i inwestorzy przekonani, że rynek kapitałowy pozwala długoterminowo pomnażać oszczędności. Rozmówcy zwracali uwagę na znaczenie nadzoru, egzekwowania przepisów i skutecznego reagowania na nieprawidłowości. Istotne może okazać się również dalsze umiędzynarodowienie polskiego rynku.

Najbliższe lata będą więc testem zarówno dla przedsiębiorców, jak i instytucji rynku kapitałowego. Jeśli uda się połączyć rosnącą podaż atrakcyjnych spółek z nowymi źródłami popytu, warszawski parkiet może odzyskać rolę istotnego źródła finansowania rozwoju gospodarki, a rynek IPO odżyje na dobre nie tylko przez pryzmat liczby, ale też i jakości ofert.