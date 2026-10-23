W komunikacie wskazano, że połączenie PZU ze spółką Link4 nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Link4 na PZU, bez konieczności podwyższania kapitału zakładowego PZU ani dokonywania w związku z takim połączeniem zmian statutu PZU. Zakład dodał, że 29 maja 2026 roku obie spółki pisemnie uzgodniły plan połączenia.

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Połączenie wymaga uchwały walnego zgromadzenia każdej z łączących się spółek. W celu podjęcia uchwały połączeniowej PZU zwołało walne zgromadzenie spółki na 24 listopada 2026 r.

Połączenie da wzrost przychodów ze sprzedaży

PZU podkreśliło, że z uwagi na fakt, iż jest jedynym akcjonariuszem Link4, do połączenia nie musi stosować art. 501-503 Kodeksu spółek handlowych, w związku z czym nie jest wymagane sporządzenie sprawozdania zarządu uzasadniającego połączenie ani badanie planu połączenia przez biegłego.

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Połączenie spółek zapowiedział w marcu w wywiadzie dla PAP Biznes prezes PZU Bogdan Benczak. Deklarował wtedy, że marka Link4 pozostanie, a zakończenie procesu połączenia jest planowane na pierwszy kwartał 2027 r. „W wyniku połączenia nastąpi wzrost przychodów ze sprzedaży dzięki temu, że Link4 otrzyma dostęp do szerokiej bazy agentów, partnerów oraz oddziałów PZU” – ocenił Benczak.

Rentowność Link4 wyzwaniem dla grupy PZU

„Przede wszystkim zakładamy połączenie kompetencji obu organizacji, które pozwolą nam zwiększyć sprzedaż i wzmocnić ofertę dla naszych klientów” – tłumaczył.

Podkreślił, że po połączeniu spółka będzie miała produkty zarówno pod marką PZU, jak i Link4. Jak mówił, w ostatnich latach rentowność Link4 była sporym wyzwaniem dla grupy.

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„Musieliśmy przeprowadzić procesy restrukturyzacyjne i dokapitalizować spółkę. Po rozmowach z wszystkimi interesariuszami, podjęliśmy decyzję, że połączenie będzie najlepszą opcją” – wskazywał.

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń jest największą instytucją finansową w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Na czele stoi PZU - spółka od 2010 r. notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W skład grupy wchodzą oprócz PZU Życie m.in.: Link4, TUW PZUW, Alior Bank, Bank Pekao. Grupa świadczy usługi dla ok. 22 mln klientów w pięciu krajach. Skarb Państwa w PZU ma 34,19 proc. akcji.