Podczas październikowego posiedzenia Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe bez zmian. Decyzja była zgodna z oczekiwaniami rynku. Stopa referencyjna NBP pozostaje na poziomie 3,75 proc., czyli bez zmian od marca 2026 r.

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Co zrobi Rada Polityki Pieniężnej?

Jan Karczewski, dyrektor ds. klientów strategicznych, Michael/Ström Dom Maklerski zauważa, że przed RPP pojawia się jednak coraz większa zagwozdka dotycząca dalszego kierunku polityki pieniężnej. Inflacja w Polsce we wrześniu wyniosła 4,1 proc. r/r – poinformował w środę GUS. Jest wyraźnie powyżej górnej granicy pasma odchyleń od celu NBP wynoszącego 2,5 proc. +/- 1 pkt proc

Jeszcze we wrześniu prezes NBP Adam Glapiński wskazywał na możliwość stabilizacji stóp w kolejnych kwartałach. W ostatnich tygodniach ten scenariusz wyraźnie stracił jednak na znaczeniu. Rynek kontraktów terminowych wycenia możliwość kilku podwyżek stóp w nadchodzących miesiącach - podkreśla Jan Karczewski.

Jak jednak dodaje, nie oznacza to jeszcze, że taki scenariusz jest przesądzony. Duża część obecnej presji inflacyjnej wynika z czynników zewnętrznych, na które RPP ma ograniczony wpływ. Z drugiej strony bank centralny nie może dopuścić do sytuacji, w której przejściowy wzrost cen energii zacznie trwale przenosić się na ceny innych dóbr i usług, płace oraz oczekiwania inflacyjne.

– Więcej odpowiedzi powinna przynieść listopadowa projekcja inflacyjna NBP. Kluczowe będzie to, czy wzrost cen pozostanie związany głównie z kosztami energii, czy zacznie rozszerzać się na kolejne sektory gospodarki, co niewątpliwie zmusi RPP do decyzji – podsumowuje Jan Karczewski.

Andrzej Gwiżdż, analityk platformy inwestycyjnej Portu, decyzję RPP uważa za właściwą. Jak tłumaczy, obecne przyspieszenie inflacji wynika przede wszystkim z szoku na rynku ropy, a zmiana stóp procentowych nie miałaby wpływu na jej cenę. Jednocześnie nie widać oznak rozkręcania się spirali cenowo-płacowej, a dynamika wzrostu wynagrodzeń wyraźnie spadła.

– W takiej sytuacji RPP może pozwolić sobie na pozostanie w trybie wait and see. Dodatkowo ponowne uruchomienie programu CPN powinno obniżyć inflację w październiku o około 0,5 pkt proc, co daje Radzie dodatkowy czas – podkreśla ekspert.

Natomiast Paweł Majtkowski, analityk etoro w Polsce, jest zdania, że otoczenie coraz mniej sprzyja utrzymywaniu stóp na obecnym poziomie. Jak tłumaczy, po podwyżkach stóp w USA i strefie euro złoty pozostaje pod presją. Polskiej walucie ciążą siła dolara oraz pogorszenie nastrojów w Europie, gdzie problemy polityczne i budżetowe Francji osłabiają euro. Dolar kosztuje powyżej 3,90 zł, czyli najwięcej od kwietnia 2025 r., a za euro płacimy prawie 4,38 zł. Słabszy złoty może pomagać eksporterom, ale jednocześnie zwiększa koszty importu i utrudnia ograniczanie inflacji. – To może skłonić RPP do podwyżek stóp w kolejnych miesiącach. Wiele będzie jednak zależało od światowych cen ropy, które wraz z kursem dolara wpływają na ceny paliw w Polsce – podsumowuje.

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A kredyty drożeją...

Ostatni raz depozyty były nad kreską, czyli realnie zarabiały, w czerwcu. Jak pisaliśmy, we wrześniu przeciętny depozyt po uwzględnieniu podatku Belki i wzrostu cen przyniósł stratę 1,04 proc. Podczas gdy w sierpniu stopa referencyjna (3,75 proc.) utrzymywała jeszcze minimalną przewagę nad inflacją (3,4 proc.), nagłe przyspieszenie wzrostu cen we wrześniu zepchnęło realną stopę procentową pod kreskę. Zestawienie stopy referencyjnej i wrześniowej inflacji oznacza powstanie luki realnej stopy procentowej rzędu ok. -0,35 pkt proc. Cóż, bezpieczeństwo kosztuje.

Jeszcze mniej powodów do zadowolenia mają kredytobiorcy hipoteczni. Jak zauważa Jarosław Sadowski, dyrektor departamentu analiz, rankomat.pl, chociaż RPP pozostawiła stopy procentowe bez zmian, ale kredyty hipoteczne i tak drożeją. Średnie oprocentowanie stałe w ofertach wzrosło do około 6,4 proc., ponieważ rynek kontraktów terminowych wycenia podwyżki stóp o 0,75 pkt proc. w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Oprocentowanie zmienne utrzymuje się na poziomie ok. 5,7 proc., mimo że banki coraz częściej zastępują WIBOR niższym POLSTRem. W efekcie rata kredytu na 500 000 zł na 30 lat ze stałym oprocentowaniem jest o 226 zł wyższa niż ze zmiennym.

Oprocentowanie stałe tak znacząco oddaliło się od oprocentowania zmiennego, ponieważ wzrosły notowania kontraktów IRS 5Y, które odzwierciedlają rynkowe oczekiwania co do poziomu stóp procentowych w okresie najbliższych 5 lat. Choć stopa referencyjna NBP od marca wynosi 3,75 proc., to pod koniec września notowania IRS 5Y przekraczały 5,1 proc. Obecnie spadły do 4,99 proc., ale wciąż jest to poziom dużo wyższy niż w sierpniu, gdy wynosił około 4,3 proc.