Minister finansów Andrzej Domański w rozmowie z PAP Biznes podkreślił, że stworzenie silnego europejskiego rynku kapitałowego jest kluczowe dla wzmocnienia konkurencyjności gospodarki europejskiej i polskiej. Zaznaczył, że w miniony piątek osiągnięto istotny postęp w tym obszarze, co przybliża UE do powstania rynku umożliwiającego największym polskim i europejskim firmom pozyskiwanie kapitału w Europie, zamiast szukania go na rynkach zewnętrznych.

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– Jednocześnie od samego początku mówiliśmy, że dla nas bardzo istotne jest dbanie o interes polskiego rynku kapitałowego, dlatego zabezpieczyliśmy rozwiązania, dzięki którym na przykład, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych nie będą objęte nadzorem ESMA. Zostały przyjęte kryteria, na bazie których giełdy są włączone pod nadzór ESMA i oczywiście giełda w Warszawie w tej grupie się nie znajduje. Tutaj pojawiło się dużo dezinformacji. Giełda Papierów Wartościowych i KDPW pozostają pod nadzorem polskiego organu nadzoru – Komisji Nadzoru Finansowego – dodał.

GPW we wpisie na platformie X podkreśliła, że „jest i pozostanie pod wyłącznym nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego”.

UE wzmacnia nadzór nad rynkami kapitałowymi. Większe uprawnienia dla ESMA

Ministrowie finansów UE porozumieli się w piątek w sprawie przeniesienia nadzoru nad giełdami, izbami rozliczeniowymi i depozytami papierów wartościowych z poziomu krajowego na unijny. Takie uprawnienia zyska Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).

Zmiana ma być krokiem milowym w budowie tzw. Unii oszczędności i inwestycji, która zmieni sposób inwestowania pieniędzy w UE. Celem jest przekierowanie oszczędności Europejczyków na rynki kapitałowe, co ma pomóc w finansowaniu innowacji. Ma to pomóc Europie konkurować z Chinami i Stanami Zjednoczonymi.

Czytaj więcej Felietony ESMA gotowa do przyjęcia szerszych kompetencji nadzorczych Koniec 2025 r. i początek 2026 przyniosły kolejną falę zamierzeń przekształceń regulacji dotyczących europejskiego rynku kapitałowego. Przyczyną te...

Obradujący w Luksemburgu ministrowie finansów przyjęli w piątek wspólne stanowisko w sprawie pakietu integracji rynku i nadzoru (MISP), który wprowadza zmiany w 18 aktach legislacyjnych UE.

W związku z rozszerzeniem uprawnień ESMA, unijnego urzędu z siedzibą w Paryżu, powołany zostanie zarząd tego organu, co ma przyspieszyć tempo podejmowania decyzji. Pod nadzór ESMA trafią największe giełdy, izby rozliczeniowe i depozyty papierów wartościowych.

Giełda we Frankfurcie i polska GPW poza pełnym nadzorem ESMA

ESMA nie obejmie pełnej kontroli nad giełdą we Frankfurcie ze względu na wynegocjowane przez Niemcy wyłączenie, na które w piątek zgodzili się ministrowie pozostałych krajów. Wcześniej przeciwko takiemu specjalnemu traktowaniu niemieckiej giełdy miały protestować mniejsze kraje pod przywództwem Belgii, która podnosiła, że w ramach reformy sama przekaże nadzór nad izbą rozliczeniową Euroclear (przechowuje m.in. rosyjskie zamrożone aktywa o wartości 180 mld euro) do Paryża.

Resort finansów wyjaśnia, że w zakresie nadzoru europejskiego nad podmiotami infrastruktury rynku kapitałowego (giełdy, depozyty papierów wartościowych) pakiet określa kryteria ilościowe, po przekroczeniu których instytucje te podlegają nadzorowi ESMA i zgodnie z tymi kryteriami, GPW i KDPW pozostają pod nadzorem polskiego organu nadzoru – Komisji Nadzoru Finansowego.

Ograniczony nadzór nad rynkiem krypto. Bruksela przyjmuje kryterium „znaczących” podmiotów

Pod bezpośredni nadzór ESMA trafią również dostawcy kryptowalut, ale nie wszyscy. Zgodnie z osiągniętym kompromisem unijny urząd w Paryżu będzie kontrolować wyłącznie podmioty uznane za „znaczące”, np. te posiadające ponad 15 milionów aktywnych użytkowników w UE.

Porozumienie ministrów finansów nie kończy procesu legislacyjnego w UE. Po przegłosowaniu swojego stanowiska Parlament Europejski rozpocznie negocjacje z państwami członkowskimi, w trakcie których ustalony zostanie ostateczny kształt przepisów.