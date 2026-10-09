Giełda teraz chce wykorzystać większe możliwości technologiczne do rozwoju oferty, przyciągania nowych uczestników rynku. Nie wyklucza też sprzedaży stworzonego oprogramowania.

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Udany debiut systemu giełdowego WATS

Najważniejsze technologiczne przedsięwzięcie Giełdy Papierów Wartościowych ostatnich lat za nami. Nowy system transakcyjny GPW WATS rozpoczął pracę 5 października, zastępując wykorzystywaną od 15 kwietnia 2013 r. platformę UTP. Zdaniem przedstawicieli GPW, pierwsze cztery sesje przebiegły zgodnie z harmonogramem, bez poważnych incydentów i ani minuty nieplanowanej przerwy. Według zapowiedzi Tomasza Bardziłowskiego, prezesa GPW, dla giełdy udany początek WATS to dopiero pierwszy etap sprawdzania, jak nowa infrastruktura będzie funkcjonować w codziennym obrocie i jak zostaną wykorzystane jej możliwości.

WATS obsłużył w ciągu czterech pierwszych dni 1,02 mln transakcji i 74,4 mln zleceń. Wartość obrotu na rynku głównym sięgnęła 9,4 mld zł. Początkowo obroty rozkręcały się dość powoli w związku z anulowaniem wszystkich dotychczasowych zleceń. W czwartek obroty przekroczyły jednak średnią dzienną z poprzednich miesięcy, wynoszącą 2,5 mld zł.

– Początkowo część członków giełdy koncentrowała się na sprawdzaniu działania własnych systemów i dostosowaniu ich do nowej platformy – mówił Tomasz Bardziłowski. Choć sam system nie przesądza o trwałym wzroście obrotów, to jednak w ocenie zarządu po okresie przejściowym można tego oczekiwać. W dłuższym terminie znaczenie będą miały oczywiście koniunktura, aktywność inwestorów i rozwój oferty GPW.

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– Potwierdzamy, że WATS zdał egzamin i z nami zostanie, a poprzedni system zostaje wyłączony – zadeklarował Bardziłowski. Przypomniał, że powodzenie wdrożenia nowego systemu wymagało połączenia kompetencji technologicznych, zarządzania ryzykiem, rozwoju zespołu i współpracy z wieloma interesariuszami.

W piątek 2 października GPW pożegnała system UTP, który obsługiwał obrót przez 13 lat, 5 miesięcy i 17 dni. W poniedziałek 5 października jego miejsce zajął WATS, czyli Warsaw Automated Trading System. To pierwsza w pełni autorska platforma transakcyjna w historii warszawskiej giełdy, która będzie dalej aktualizowana i rozbudowywana, a w przyszłości nawet i oferowana innym giełdom. Zmiana nie ograniczała się do zastąpienia jednego oprogramowania drugim. Jak podkreślał wiceprezes GPW Sławomir Panasiuk, założenie było takie, by system miał budowę modułową, którą można skalować wraz ze wzrostem potrzeb rynku. Jednocześnie giełda musiała zmodernizować infrastrukturę techniczną. Dotychczasowe zaplecze sieciowe i serwerowe wymagało wymiany.

Pierwsze transakcje przebiegły zgodnie z planem. Na rynku derywatów pierwszą zawarto o godz. 8.45 na kontrakcie terminowym na funta brytyjskiego, a na rynku kasowym o godz. 9.00 na akcjach PCC Rokita. Największa transakcja w ciągu pierwszych czterech sesji dotyczyła akcji PKO BP o wartości 28,1 mln zł.

Większa przepustowość, nowe produkty w WATS

Jednym z najważniejszych argumentów za wdrożeniem WATS jest możliwość zwiększania skali działania bez konieczności przebudowy całej architektury. Według GPW system ma obsługiwać 40 tys. operacji na sekundę i do 300 mln operacji podczas sesji, z możliwością zwiększenia tej wartości do 1 mld operacji dziennie. Zarząd wskazywał również na możliwość przetwarzania do 200 tys. zleceń na sekundę oraz około pięciokrotnie większą pojemność transakcyjną w porównaniu z poprzednim rozwiązaniem.

Z perspektywy GPW ważna jest nie tylko wydajność, ale również niezależność technologiczna. Ponieważ giełda sama stworzyła system, może samodzielnie planować kolejne wersje i dostosowywać je do potrzeb rynku, bez uzależnienia od harmonogramów zewnętrznego dostawcy. Panasiuk zapowiedział dwie aktualizacje w przyszłym roku, natomiast informacje o terminach zmian mają zostać przekazane uczestnikom jeszcze w tym roku. Pierwsze modyfikacje będą dotyczyć zagadnień zgłaszanych podczas wdrożenia.

Większa przepustowość ma też ułatwić rozwój oferty produktowej. Zarząd wymienia w tym kontekście nowe instrumenty pochodne oraz minifutures. Na razie nie przedstawiono szczegółowego harmonogramu wprowadzania poszczególnych produktów. WATS ma natomiast zapewnić infrastrukturę, która pozwoli rozwijać ofertę w kolejnych latach.

GPW chce również pozyskiwać nowych członków, zwłaszcza brokerów regionalnych z Europy. Bardziłowski poinformował, że do grona członków giełdy dołączyła czeska Patria. W ocenie zarządu szersza obecność pośredników może sprzyjać wzrostowi aktywności i dalszej poprawie płynności. Giełda otrzymuje też zapytania ofertowe od innych operatorów zainteresowanych WATS, jednak w najbliższym czasie priorytetem ma być rozwój własnego rynku i produktów. Udostępnianie systemu innym giełdom GPW nie wyklucza w dłuższej perspektywie.

Na wymierne efekty ekonomiczne samego wdrożenia trzeba będzie jednak poczekać. Jak ocenił Bardziłowski, pełne korzyści finansowe dla GPW mogą być widoczne dopiero za kilka lat.

Jedną z cech WATS jest mechanizm losowego ustalania momentu otwarcia i zamknięcia sesji, co – według Bardziłowskiego – ma wyrównywać szanse uczestników rynku, ograniczając przewagę funduszy i podmiotów stosujących strategie handlu o bardzo wysokiej częstotliwości nad inwestorami indywidualnymi.

Obligacje z animatorem

Rozwój infrastruktury akcyjnej i derywatowej nie wyczerpuje planów GPW. Istotnym obszarem pozostaje rynek obligacji, którego bolączką jest niska płynność. GPW ma jednak i na to rozwiązanie w ramach odrębnego projektu biznesowego. Jednym z jego elementów ma być wymóg posiadania animatora rynku dla obligacji spełniających określone kryterium wielkości. Według Bardziłowskiego rozwiązanie uzgodniono z interesariuszami, a jego wprowadzenie zaplanowano na 1 stycznia, wraz z uruchomieniem OKI, które mogą być impulsem dla rynku Catalyst.

Panasiuk wskazał, że rozwiązanie obejmuje także BondSpot, co powinno ułatwić podłączenie do systemu. Dla rynku instrumentów dłużnych ważne będzie zatem nie tylko samo wdrożenie technologii, lecz również sprawna współpraca pomiędzy uczestnikami oraz praktyczne wdrożenie nowych zasad animowania obrotu. WATS nie rozwiąże automatycznie problemu niskiej płynności krajowego rynku obligacji, natomiast nowa platforma tworzy zaplecze technologiczne.