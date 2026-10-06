Nowy system giełdowy WATS, który wystartował w poniedziałek, działa bez zarzutów. Debiutancka sesja przebiegła bez zakłóceń, o czym wczoraj wieczorem informowała sama GPW, jak i jej prezes Tomasz Bardziłowski.

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W poniedziałek pojawiły się jednak sugestie dotyczące niższej aktywności zagranicznych brokerów i inwestorów. Niektórzy wskazywali nawet na to, że zagraniczne biura maklerskie nie podpięły się pod WATS. GPW niczego jednak takiego nie stwierdziła. Jak faktycznie wyglądała aktywność poszczególnych brokerów podczas debiutanckiej sesji z systemem WATS?

Zagraniczni brokerzy wciąż najaktywniejsi na GPW

Okazuje się, że jeśli chodzi o układ sił podczas pierwszej sesji z WATS, nie różnił się on zbytnio od tego, co obserwowaliśmy na co dzień przy systemie UTP. Prym wiodły znów zagraniczni pośrednicy. Liderem obrotów był Goldman Sachs, który zdobył 18,66 proc. rynku. Na podium znalazły się też takie firmy jak: BofA Securities (13,95 proc.) oraz Morgan Stanley (8,09 proc.).

Na kolejnych miejscach zestawienia mamy reprezentantów polskiej branży maklerskiej. Czwarte miejsce przypadło w udziale BM PKO BP (7,32 proc.), zaś piąte BM Banku Handlowego (6,05 proc.). Pierwszą dziesiątkę uzupełniają: UBS (5,56 proc.), Jump Trading (5,45 proc.), Wood & Company (4,98 proc.), JP Morgan (4,86 proc.) oraz BM Pekao (4,34 proc.). Jak wyglądała ostatnia sesja z UTP? Liderem obrotów był wtedy Goldman Sachs (27,59 proc.), a dalej były takie podmioty jak: BofA Securities (11,09 proc.), Morgan Stanley (6,91 proc.), UBS (6,06 proc.) oraz Erste BM (5,71 proc.).

Jeśli dopatrywać się jakiś różnic to przede wszystkim w wartości przeprowadzonych transakcji. Goldman Sachs w piątek obrócił walorami na kwotę prawie 1,35 mld zł, a w poniedziałek było to niecałe 730 mln zł. BofA Securities zwiększała z kolei wartość transakcji z 541 mln zł do 544 mln zł. W przypadku Morgan Stanley widać niewielki spadek z 337 mln zł do 315 mln zł.

Patrząc na to zestawienie, trudno uznać, że zagraniczni brokerzy „zostali na peronie”. Jeśli już, to co najwyżej można mówić o ich nieco mniejszej aktywności. W poniedziałek na szerokim rynku obroty wyniosły 1,9 mld zł. Podczas piątkowej sesji z systemem UTP było to nieco ponad 2,4 mld zł.

WATS – sukces w poniedziałek, sukces we wtorek?

Po poniedziałkowym sukcesie systemu WATS również wtorek wskazuje na to, że system działa poprawnie i stabilnie. Wskazuje na to sama GPW. „Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie potwierdza rozpoczęcie notowań drugiego dnia sesji w systemie transakcyjnym GPW WATS o godz. 9:00 (rynek derywatów o 8:45). Wszystkie transakcje zawarte 5 października zostały rozliczone prawidłowo” – brzmiał poranny komunikat GPW.

Komunikat z godz. 12:00, jak i godz. 15:00, potwierdzał, że system działa poprawnie. „Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie potwierdza stabilne funkcjonowanie systemu transakcyjnego GPW WATS oraz przebieg notowań. Stan na godz. 15:00:

Obroty na WIG20: 1 014 mln zł

Obroty na całym rynku głównym: 1 557 mln zł

Liczba wprowadzonych zleceń na całym rynku: 5 720 000 (bez anulat) razem z Systemem Animatora Rynku

Liczba wprowadzonych zleceń bez SAR: 1 395 tys.

Kolejny komunikat został zaplanowany po zakończeniu notowań”