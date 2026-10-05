Wielki kamień z serca zapewne spadł w poniedziałek wielu osobom związanym z rynkiem kapitałowym. Start nowego systemu transakcyjnego WATS wypadł bowiem pomyślnie. Sesja przebiegła bez większych zakłóceń, a dodatkowo okraszona została ona wzrostami indeksów. Na świętowanie co prawda jest jeszcze za wcześnie, ale ten jakże ważny test wypadł pozytywnie.

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Wymianę systemu transakcyjnego na giełdzie należy zaliczać do wydarzeń nie tylko historycznych, ale i podwyższonego ryzyka. Skomplikowanie i złożoność projektu zawsze są na tyle duże, że ryzyko tego, że pójdzie coś nie tak istnieje niezależnie od tego, jak dobrze przygotowana jest giełda czy też domy maklerskie. W przypadku systemu WATS doszedł jeszcze jeden element: tym razem giełda nie kupowała gotowego rozwiązania „sprawdzonego w bojach”, tylko uruchamiała własny system. Patrząc na poniedziałkową sesję można jednak uznać, że wyszliśmy z tego obronną ręką.

Pierwszy mały sukces można było obwieścić jeszcze przed startem notowań. W weekend odbyła się bowiem migracja z UTP na WATS, która zakończyła się pomyślnie. Prawdziwym dniem „sądu” miał być jednak w poniedziałek.

WATS – wyzwanie dla inwestorów

Zmiana niektórych zasad handlu sprawiła, że jeszcze przed rozpoczęciem notowań inwestorzy musieli zmierzyć się z nową rzeczywistością (np. brak pełnego arkusza zleceń w fazie przed otwarciem sesji). To jednak było wiadomo przed startem WATS, więc ciężko mówić w tym przypadku o jakichś błędach. Start sesji także został potwierdzony na godz. 9.00. A kiedy już notowania ruszyły, stało się jasne, że WATS na dobre staje się nową rynkową rzeczywistością. Maklerzy z którymi rozmawialiśmy w trakcie dnia przyznawali, że system działa zaskakująco dobrze. „Obawy przy tego typu projektach zawsze są bardzo duże, ale wydaje się, że GPW może mówić o sukcesie. Jest lepiej niż się spodziewaliśmy” – przyznawali maklerzy w ciągu dnia.

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Komunikaty ze strony GPW pojawiające się w ciągu dnia też napawały optymizmem. Giełda podkreślała w nich stabilne funkcjonowanie systemu. Sami inwestorzy zwracali jednak uwagę na stosunkowo niskie obroty, sugerując, że część zagranicznych brokerów mogła się nie podpiąć pod nowy system. GPW jednak zaprzeczała takim sugestiom, a i ze strony domów maklerskich nie było słychać takich głosów. Niższe obroty tłumaczone były wyczyszczeniem karnetów zleceń (stało się to po sesji w piątek) i ostrożnością zagranicznych graczy. „Może to nawet dobrze się stało. WATS musi okrzepnąć. Pierwszy spokojniejszy dzień na pewno temu służy” – wskazywali nasi rozmówcy.

WATS – czy można mówić o sukcesie?

Czy więcej można mówić już o pełnym sukcesie WATS? Istotny krok w tym kierunku został zrobiony, ale to jeszcze nie pełen sukces. „Poczekajmy na kolejne sesje, a przede wszystkim pierwsze rozliczenia akcji” – podkreślają eksperci. W podobnym tonie wypowiadał się ostatnio na łamach „Parkietu” Sławomir Panasiuk, wiceprezes GPW.

- Pierwszym wskaźnikiem będzie poniedziałek, czyli rozpoczęcie notowań, ich prawidłowe zakończenie, przeprowadzenie całej sesji i późniejsze uruchomienie systemu we wtorek. Jednocześnie w naszych planach założyliśmy, że do czwartku po wdrożeniu będzie jeszcze możliwość powrotu do systemu UTP, gdyby pojawił się bardzo poważny incydent, którego nie dałoby się naprawić w krótkim czasie. Dlatego kolejnym wskaźnikiem powodzenia będzie czwartek bez zakłóceń i sesja w piątek. Natomiast prawdziwe potwierdzenie sukcesu da nam kilka tygodni stabilnej pracy systemu, bez codziennego zastanawiania się, czy uda się prawidłowo zakończyć dzień i uruchomić kolejny. Pełna stabilizacja systemu prawdopodobnie potrwa kilka miesięcy - podkreślał Panasiuk.

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Na pewno jednak rynek odetchnął z ulgą. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że pierwsza sesja z WATS przebiegła nawet sprawniej niż pierwsza sesja z UTP 13 lat temu. Tak, jak wskazywaliśmy wcześniej na naszych łamach: sukces zapewne będzie miał wielu ojców. Teraz pozostaje mieć nadzieję, że kolejne dni nie zaburzą tego obrazu, a sukces systemu WATS zostanie dobrze wykorzystany w przyszłości.