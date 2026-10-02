Jak podała GPW, wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła we wrześniu 59,4 mld zł wobec 37,7 mld zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 57,5 proc.

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Na koniec września indeks szerokiego rynku WIG osiągnął 157 384,98 pkt., co oznacza wzrost o 48 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Od początku 2026 r. WIG zyskał 34,2 proc.

NewConnect ze spadkiem obrotów, inwestorzy coraz aktywniej handlują ETF-ami, ETN-ami i ETC

Słabiej prezentował się rynek NewConnect, gdzie łączna wartość obrotów akcjami spadła o 35,4 proc. rdr, do 178,7 mln zł. Na rynku GlobalConnect wartość obrotów wyniosła 24,4 mln zł.

W segmencie instrumentów pochodnych łączny wolumen obrotu wyniósł 1,5 mln sztuk, co oznacza spadek o 10,7 proc. rdr. Jednocześnie wolumen obrotu kontraktami na indeksy wzrósł o 23,4 proc., do 814 tys. sztuk, a kontraktami na akcje zwiększył się o 127,2 proc., do 337,2 tys. sztuk.

GPW odnotowała również dalszy wzrost zainteresowania funduszami ETF oraz instrumentami ETN i ETC. Łączna wartość obrotów tymi instrumentami zwiększyła się o 99,9 proc. rdr, do 531,8 mln zł. Od początku roku obroty w tym segmencie wyniosły 5,1 mld zł, co oznacza wzrost o 132 proc. rdr.

Na rynku obligacji Catalyst wartość obrotów w arkuszu zleceń wzrosła o 111,8 proc., do 934,9 mln zł. Z kolei wartość emisji obligacji nieskarbowych notowanych na tym rynku zwiększyła się do 172,5 mld zł.

Kapitalizacja 383 krajowych spółek notowanych na Głównym Rynku GPW wyniosła na koniec września 1,459 bln zł. Łączna kapitalizacja wszystkich 402 spółek krajowych i zagranicznych sięgnęła natomiast 3,047 bln zł.

We wrześniu segment ETF, ETC i ETN na Głównym Rynku GPW powiększył się o dwa nowe instrumenty ETN szwedzkiego emitenta Virtune. 3 września do obrotu trafił produkt zapewniający ekspozycję na kryptowalutę Chainlink, będący siódmym ETN-em tego emitenta notowanym na warszawskiej giełdzie. 17 września zadebiutował natomiast ETN oparty na kryptowalucie Hyperliquid (HYPE), zwiększając liczbę instrumentów Virtune notowanych na warszawskim parkiecie do ośmiu. Jak podała Giełda, oba produkty są w pełni zabezpieczone aktywami bazowymi i umożliwiają inwestorom uzyskanie ekspozycji na rynek aktywów cyfrowych za pośrednictwem regulowanego rynku.

Na rynku Catalyst we wrześniu zadebiutowały obligacje spółki Matexi Polska Holding & Finance, należącej do międzynarodowej grupy deweloperskiej Matexi. Do obrotu wprowadzono obligacje o łącznej wartości 105 mln zł. Środki z emisji mają zostać przeznaczone na finansowanie dalszego rozwoju działalności spółki. Był to 14. debiut obligacji na Catalyst w 2026 r.

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Obrót energią elektryczną na TGE wzrósł o niemal połowę, do 15,6 TWh

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym TGE wyniósł we wrześniu 2026 r. 15,6 TWh, czyli o 49,4 proc. więcej niż rok wcześniej. Wzrost odnotowano zarówno na rynku spot, gdzie wolumen wyniósł 4,6 TWh i zwiększył się o 21,4 proc. rdr, jak i na rynku terminowym, na którym sięgnął 11,0 TWh, rosnąc o 65,4 proc. rdr.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym spadł we wrześniu o 34,6 proc. rdr, do 8,2 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu wzrósł o 74,8 proc., do 2,7 TWh. Na rynku terminowym odnotowano natomiast spadek o 50,2 proc. rdr, do 5,5 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw związanych z efektywnością energetyczną, wyniósł na rynku spot 1,3 TWh, co oznacza spadek o 33,3 proc. rdr. Z kolei wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną wzrósł o 73,0 proc. rdr, do 26,8 ktoe.

Obrót gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE spadł we wrześniu o 44,3 proc. rdr, do 3,0 TWh.

Grupa Kapitałowa GPW jest operatorem infrastruktury rynku kapitałowego i towarowego w Europie Środkowo-Wschodniej. W skład Grupy wchodzą m.in. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), Towarowa Giełda Energii (TGE), GPW Benchmark oraz BondSpot. GPW prowadzi regulowane rynki akcji, instrumentów dłużnych, instrumentów pochodnych i towarów, a także alternatywny system obrotu NewConnect. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie rynku.