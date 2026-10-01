Jak poinformowano, od początku roku na giełdzie przeprowadzono 10 debiutów. Tym samym po trzech kwartałach 2026 r. bilans debiutów i wycofań z obrotu pozostaje dodatni po raz pierwszy od 10 lat. Ponadto, jak przekazała GPW, pięć tegorocznych ofert publicznych na warszawskim parkiecie zostało przeprowadzonych przez nowe spółki, co jest najlepszym wynikiem od 2021 r.

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GPW poinformowała również o danych dot. rynku Catalyst. W trzecim kwartale do obrotu wprowadzono 32 serie obligacji o łącznej wartości 12,8 mld zł, a od początku roku wartość nowych emisji osiągnęła 26,6 mld zł.

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Warszawska giełda przyciąga nowych emitentów i zagraniczny kapitał

Giełda przypomniała, że w III kw. szczególną uwagę rynku przyciągnęła pierwsza w Polsce złotowa emisja obligacji zagranicznego emitenta z ratingiem inwestycyjnym - węgierski koncern MOL pozyskał 850 mln zł.

Cytowany w informacji prasowej członek zarządu GPW Michał Kobza podkreślił, że wyniki trzeciego kwartału potwierdzają rosnącą dojrzałość polskiej giełdy i coraz szersze wykorzystanie instrumentów dostępnych na rynkach prowadzonych przez GPW.

„Oprócz utrzymującej się wysokiej aktywności transakcyjnej na rynku wtórnym obserwujemy napływ nowych emitentów na główny rynek. W efekcie po trzech kwartałach 2026 r. bilans debiutów i wycofań z obrotu na Głównym Rynku pozostaje dodatni, co na tle danych rocznych oznacza pierwszą taką sytuację od 2015 r.” - dodał.