UTP zastąpił wysłużony system Warset, który polskiemu rynkowi służył przez 13 lat. Mimo wielu obaw, pierwszy dzień z nową technologią przebiegł bez większych zakłóceń.

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– Start notowań ciągłych w systemie UTP odbył się bez zakłóceń – potwierdził Błażej Karwowski, rzecznik prasowy GPW. - Pierwotnie UTP miał ruszyć już 2 listopada ubiegłego roku. Jednak GPW po konsultacjach z domami maklerskimi zdecydowała, że wdrożenie nowej technologii w tym terminie zagraża bezpieczeństwu rynku. Ostatecznie ustalono, że przejście z Warsetu na UTP nastąpi 15 kwietnia. Niemal jednak do ostatniej chwili część domów maklerskich starała się wywrzeć presję na GPW, aby ta po raz kolejny przełożyła start nowego systemu. Giełda jednak postawiła na swoim i wydaje się, że była to dobra decyzja. Jak bowiem mówili przedstawiciele domów maklerskich, przejście z Warsetu na UTP przebiegło sprawnie - wspominał.

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– Wdrożenie i udostępnienie nowych funkcjonalności zarówno w aplikacjach do składania zleceń przez internet i urządzenia mobilne, jak i monitorowania informacji rynkowych przebiegło bez najmniejszych problemów – mówił Roland Paszkiewicz, rzecznik CDM Pekao. W podobnym tonie wypowiadali się przedstawiciele innych brokerów.

– Wdrożenie nowego systemu przebiegło bez większych problemów. Z perspektywy naszego rynku na pewno jest to wielkie i bardzo ważne wydarzenie, które pozytywnie wpłynie na jego rozwój. Wszystko wskazuje na to, że możemy mówić o pełnym sukcesie – zapewniał Grzegorz Zawada, dyrektor DM PKO BP.

– Po pierwszym dniu notowań jesteśmy zadowoleni z uruchomienia nowego systemu giełdowego. Cieszy nas, że bardzo duży nakład pracy, który włożyliśmy w przygotowania do wdrożenia, opłacił się i docierają do nas już pierwsze sygnały od zadowolonych klientów – dodał Dominik Ucieklak, wiceprezes Noble Securities.

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Część maklerów wskazywała jednak, że o pełnym sukcesie będzie można mówić w momencie, kiedy wszystkie transakcje z pierwszego dnia zostaną prawidłowo rozliczone. W trakcie pierwszej sesji nie było sygnałów, aby był z tym jakiś problem.