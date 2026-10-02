Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego wdrożenie nowego systemu transakcyjnego jest kluczowym testem dla całej branży finansowej.

Jakie wyzwania technologiczne i organizacyjne stanęły przed domami maklerskimi w związku z migracją.

Jakie strategiczne korzyści ma przynieść WATS i jak wpłynie na przyszłość polskiego rynku kapitałowego.

Na jakie scenariusze awaryjne przygotowuje się rynek na pierwsze dni działania nowego systemu.

To nie jest czas na wymianę „uprzejmości”. Teraz nieważne, kto i jaką decyzję podjął w sprawie systemu WATS. W poniedziałek cały rynek czeka bowiem wielki dzień próby, czyli start autorskiej platformy transakcyjnej GPW. Sukces zazwyczaj ma wielu ojców, a porażka jest sierotą. W tym przypadku cały rynek powinien grać do jednej bramki i wziąć pełną odpowiedzialność za to, co wydarzy się w poniedziałek. WATS jest wspólną sprawą i każdemu powinno zależeć na tym, aby nic poważnego w poniedziałek się nie wydarzyło – niezależnie od tego, jaki ma stosunek do WATS.

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Długa droga do WATS

Droga do WATS była bardzo wyboista. Dość powiedzieć, że początkowo start systemu zakładano do końca I kwartału 2024 r. Następnie była mowa o listopadzie 2024 r., później o 10 listopada 2025 r., a jeszcze później o 6 lipca. Ostatnio stanęło na 5 października. Migracja z obecnego systemu UTP na WATS ma nastąpić w weekend. Gdyby coś poszło nie tak, jest jeszcze prawdopodobieństwo, że i w poniedziałek nie dojdzie do startu WATS. Na ten moment wydaje się to mało prawdopodobne, chociaż przy tak skomplikowanych projektach do samego końca nie można niczego wykluczyć. Brokerzy liczą jednak, że tym razem wszystko się już uda. Wszyscy zgodnie podkreślają, że skala wyzwania była i jest ogromna.

– Przygotowanie do wdrożenia WATS było długim i wymagającym procesem, który mocno angażował wiele zespołów naszego domu maklerskiego. Od dawna nie mieliśmy do czynienia z projektem technologicznym o takiej skali. Nie była to wyłącznie zmiana po stronie GPW. Podobnie jak inne biura maklerskie musieliśmy dostosować nasze systemy, aplikacje dla klientów oraz wiele procesów związanych z przyjmowaniem i obsługą zleceń. Jednocześnie byliśmy mocno zależni od prac prowadzonych przez naszych dostawców rozwiązań IT – mówi Radosław Olszewski, prezes DM BOŚ.

W podobnym duchu wypowiadają się inni przedstawiciele branży maklerskiej.

– Projekt WATS nie jest zwykłą aktualizacją. Jest to wdrożenie zupełnie nowego rozwiązania o ogromnym znaczeniu dla stabilności, bezpieczeństwa i rozwoju polskiego rynku kapitałowego. Kładziemy fundament pod zwiększenie dostępności inwestycji i rozwój oferty dla klientów. Projekt jest bardzo złożony. Biura maklerskie zaangażowały w niego bardzo dużo osób i sił, a kolejne przesunięcia harmonogramu wdrożenia WATS sprawiły, że wciąż utrzymywaliśmy wysokie zaangażowanie w prace nad nim. Wielokrotnie musieliśmy dostosowywać własne plany rozwoju do projektu, dlatego bardzo cieszymy się, że ta „przygoda” dobiega końca. Jednocześnie mamy poczucie rzetelnie wykonanej pracy i liczymy, że długi okres testów poprzedzający wdrożenie WATS, w połączeniu z naszym zaangażowaniem, przełoży się na sprawne wdrożenie i stabilne działanie systemu – mówi Andrzej Kubacki, zastępca dyrektora ds. finansowych i technologicznych w BM PKO BP.

– Wdrożenie WATS to istotna zmiana technologiczna dla polskiego rynku kapitałowego. Z perspektywy naszego biura maklerskiego przygotowania są wymagającym przedsięwzięciem technologicznym i organizacyjnym. Przez wiele miesięcy angażują nasze zespoły i obejmują szeroki zakres testów oraz dostosowanie systemów, procedur i procesów operacyjnych. Skala tych prac pokazuje, że zmiana systemu giełdowego wymaga przygotowania całego otoczenia, w którym obsługiwane są zlecenia klientów – mówi z kolei Dariusz Strzyżewski, zastępca dyrektora Erste BM.

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Trzymajmy kciuki

W poniedziałek nasz rynek powinien zacząć pisać nową historię, której ważną częścią będą także sami inwestorzy. Na początek muszą się oni przygotować na to, że zlecenia niezrealizowane do piątku znikną z arkusza zleceń. W poniedziałek trzeba będzie je znów złożyć. To sytuacja analogiczna do tej, którą mamy zawsze pod koniec starego i na początku nowego roku. Tym razem jednak przyjmowanie zleceń będzie możliwe od godz. 6.00. Harmonogram samych notowań nie ulega zmian. GPW zakłada, że pierwsze cztery sesje będą objęte szczególnym monitoringiem i w tym okresie będzie jeszcze możliwość tzw. rollbacku czy powrotu do systemu UTP. Później nie będzie to możliwe. W skrajnych przypadkach i w razie istotnych zakłóceń GPW może podjąć decyzję o zawieszeniu obrotu.

Historia związana z wdrożeniem UTP (ramka z kalendarza na kolejnej stronie) sugeruje, że pewne problemy mogą się oczywiście pojawić. Sami brokerzy, tak jak GPW, zapowiadają, że są gotowi na różne scenariusze.

– Jesteśmy gotowi na różne scenariusze, które mogą pojawić się w pierwszych dniach funkcjonowania nowego systemu. Będziemy na bieżąco monitorować sytuację i wspierać wszystkie procesy związane z funkcjonowaniem rynku. Na WATS patrzymy przede wszystkim jako na ważny krok w rozwoju polskiego rynku kapitałowego i zwieńczenie długiej i ciężkiej pracy wielu zaangażowanych zespołów – mówi Kubacki.

– Naszym priorytetem jest bezpieczne i sprawne przeprowadzenie migracji, ograniczenie niedogodności dla klientów oraz stabilna obsługa po uruchomieniu systemu. W dłuższej perspektywie oczekujemy, że WATS zapewni nowoczesne i wydajne środowisko transakcyjne, wspierające dalszy rozwój usług maklerskich i polskiego rynku kapitałowego – podkreśla Strzyżewski.

Olszewski przypomina, że przygotowania do startu nowego systemu zostały poprzedzone wieloma testami. Oczywiście nie gwarantują, że nic złego się nie wydarzy, ale dają poczucie dobrze odrobionej pracy domowej.

– Dziś mamy poczucie, że zarówno pod względem technologicznym, jak i organizacyjnym wykorzystaliśmy ten czas bardzo intensywnie i jesteśmy dobrze przygotowani do wdrożenia. Dobrze oceniamy również podejście GPW do całego procesu. Giełda współpracowała z biurami maklerskimi i uwzględniała ich poziom gotowości. Na tym etapie najważniejsze jest, aby przejście na WATS przebiegło spokojnie, a nowy system działał stabilnie. Oczekujemy, że zapewni on większą wydajność i odporność infrastruktury rynku, szczególnie w okresach wzmożonej aktywności inwestorów. Z perspektywy klienta miarą udanego wdrożenia będzie to, że sama zmiana systemu GPW pozostanie dla niego praktycznie niezauważalna - mówi Olszewski.

WATS będzie mógł obsłużyć 300 mln operacji na sesję z możliwością dalszego zwiększania tego poziomu. Docelowo ma mieć też możliwość obsługi 100 tys. zleceń na sekundę. W przypadku UTP mówimy zaś o poziomie 20 tys. Opóźnienie między złożeniem zlecenia przez inwestora a potwierdzeniem jego obsługi przez giełdę ma być zmniejszone z obecnych 650 mikrosekund do 50 mikrosekund. To wszystko liczby. Na pierwszy rzut wyglądają one więcej niż przyzwoicie, ale w najbliższych dniach będzie to miało drugorzędne znaczenie. Kluczowe będzie to, aby wszystko przebiegło sprawnie, a inwestorzy nawet nie poczuli, że doszło do wielkiej wymiany platformy.