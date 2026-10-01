Leasing napędza mikro, małe i średnie firmy

Takie wyniki przynosi badanie SME Finance Tracking 2026. Firmy o obrotach do 30 mln zł odpowiadały w nim na pytania nie tylko o swoją kondycję (tę część raportu opisaliśmy w poniedziałek), swoje relacje z bankami, ale także o podejście do leasingu. „Rzeczpospolita” i „Parkiet”, jako partnerzy medialni raportu z tego badania, pierwsze poznały odpowiedzi firm.

Najczęściej wskazywaną firmą leasingową, z której usług korzystają lub korzystały badane mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MMŚP) jest PKO Leasing. Wymienia ją 20 proc. firm z doświadczeniem leasingowym. Kolejne miejsca zajmują mLeasing (14 proc.) oraz Europejski Fundusz Leasingowy i ING Lease (po 13 proc.), a także Alior Leasing (10 proc.). Poza czołówką wskazania poszczególnych marek nie przekraczają kilku procent: z Pekao Leasing współpracowało 8 proc., z Erste 6 proc., z Toyota Leasing Polska i Millennium Leasing po 5 proc., a z BNP Paribas Lease Group i PKO Masterlease po 4 proc. – Wyniki te wskazują na stosunkowo rozproszony rynek, nawet lider nie przekracza 20 proc., a doświadczenia firm obejmują wiele różnych leasingodawców – komentują autorzy raportu.