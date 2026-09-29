W I półroczu skonsolidowany zysk netto grupy Skarbiec wyniósł około 25,12 mln zł. Dla porównania w tym samym okresie 2025 r. holding wypracował około 32,2 mln zł. Skonsolidowane przychody Skarbca wyniosły w I połowie tego roku 86 mln zł, podczas gdy rok wcześniej było to 40,1 mln zł.

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Przypomnijmy, że w majowym raporcie analitycy BM Pekao prognozowali przychody Skarbca Holdingu za cały 2026 r. na poziomie 132,6 mln zł oraz 23,5 mln zł zysku netto. W I kwartale Skarbiec Holding wypracował jednak ledwie 2,4 mln zł zysku netto, wyraźnie poniżej oczekiwanych przez BM Pekao 6,7 mln zł zysku.

Holding przygotowuje się do uruchomienia OKI. – Intensywnie pracujemy nad wdrożeniem kompleksowych rozwiązań związanych z wejściem od przyszłego roku przepisów umożliwiających oferowanie OKI – chcemy, aby nasi klienci mieli możliwość korzystania z tego typu produktu za pośrednictwem spółek zależnych Grupy Skarbiec – podkreśla Piotr Szulec, prezes Skarbca Holdingu i Skarbca TFI. – Jesteśmy także zaawansowani w pracach dotyczących wprowadzenia do naszej palety produktowej ETF-ów – dodaje.

Grupa rozbudowuje także elektroniczne kanały dystrybucji. – Na uwagę zasługuje rosnąca popularność platformy transakcyjno-komunikacyjnej Skarbiec24 uruchomionej pod koniec 2024 r. Wartość aktywów obsługiwanych za jej pośrednictwem na koniec czerwca 2026 r. przekraczała 1,2 mld zł – co jest niebagatelnym wynikiem osiągniętym w tak krótkim okresie. W ramach samej platformy rozważamy także nowe funkcjonalności. Jedną z nich jest możliwe rozszerzenie oferty o produkty innych TFI – informuje Piotr Szulec.

Szulec zapowiada też rozwój Noble Securities, domu maklerskiego przejętego przez grupę Skarbiec w 2025 r. – Pracujemy nad rozwinięciem skali działalności Noble Securities, w tym dalszym rozwojem jego działalności dystrybucyjnej, a także poszerzaniem oferty dostępnych instrumentów inwestycyjnych – zapowiada prezes.

Od początku roku notowania Skarbca Holdingu umocniły się o 10 proc., do 37,4 zł na zamknięciu poniedziałkowej sesji.