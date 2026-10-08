Koszty obsługi zadłużenia całego sektora instytucji rządowych i samorządowych mają sięgnąć w 2030 r. 3,6 proc. PKB – prognozuje Ministerstwo Finansów w Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych na lata 2027–2030, przyjętej przez rząd. W przeliczeniu na złote będzie to ok. 180 mld zł.

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Odsetki rosną szybciej niż gospodarka

Z rządowego dokumentu wynika, że w relacji do PKB wzrost kosztów obsługi długu będzie następował dosyć stopniowo – z 2,5 proc. PKB w 2025 r. do 2,7 proc. w 2026 r., 3,1 proc. w 2027 r., a następnie 3,3 proc., 3,5 proc. i 3,6 proc. w kolejnych latach. Z naszych wyliczeń wynika, że w ujęciu nominalnym oznacza to jednak wzrost skokowy: z 98 mld zł w 2025 r. do ponad 180 mld zł w 2030 r.

Coraz wyższe koszty obsługi długu to oczywiście konsekwencja szybko rosnącego zadłużenia. MF podaje, że dług sektora instytucji rządowych i samorządowych ma zwiększyć się z 2,3 bln zł w 2025 r. do nawet ok. 3,9 bln zł w 2030 r. W relacji do PKB oznacza to skok z 59,7 do 76,6 proc. Im większy jest portfel długu, tym większa kwota odsetek, nawet jeśli koszt pozyskania pieniądza pozostaje bez większych zmian.

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Rośnie dług publiczny

Trzeba podkreślić, że mowa tu o całym sektorze instytucji rządowych i samorządowych, a nie tylko o budżecie państwa. Obejmuje on m.in. zadłużenie samorządów, ale także zobowiązania funduszy pozabudżetowych, w tym tych zarządzanych przez BGK.

W przypadku samego Skarbu Państwa zarówno dług, jak i koszty jego obsługi są niższe, choć także tutaj sytuacja wygląda coraz mniej komfortowo. Zgodnie ze strategią zadłużenie SP ma wzrosnąć z 1,9 bln zł w 2025 r. do ponad 3 bln zł w 2030 r., a koszty jego obsługi mają zwiększyć się z 72,8 mld zł do 150 mld zł. W relacji do PKB będzie to wzrost z 1,86 do 2,96 proc.

Resort finansów nie zmienia przy tym strategii, jeśli chodzi o plasowanie kolejnych emisji obligacji, głównym źródłem finansowania potrzeb pożyczkowych państwa pozostanie rynek krajowy. W efekcie, w 2030 r. do posiadaczy krajowego długu trafić ma ok. 129 mld zł odsetek, a do nabywców długu zagranicznego - 21 mld zł.

Coraz większe obciążenie dla budżetu

Rosnące koszty obsługi długu, zarówno w ujęciu nominalnym, jak i w relacji do PKB, stają się coraz większą pozycją wydatkową i obciążeniem dla finansów publicznych. Dla porównania, ok. 180 mld zł odsetek przewidywanych w 2030 r. będzie kwotą niewiele niższą od 198 mld zł planowanych nakładów na obronność w 2027 r. I trzy razy wyższą niż wydatki na program 800+.

Na razie koszty obsługi długu nie są na tyle wysokie, by mówić o pętli zadłużenia. Ryzyko wzrosłoby jednak, jak wskazują eksperci, gdyby np. w wyniku zewnętrznego szoku doszło do gwałtownej przeceny na rynku długu i mocnego wzrostu rentowności polskich obligacji.