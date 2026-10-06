- Dziś ogłaszamy fundusz dla sektora kosmicznego. Space Tech Fund to pół miliarda złotych. To nie jest tylko zwiększenie dostępności finansowania, to środki, które pomogą wzmocnić strategiczną niezależność gospodarczą Polski, pozwolą nam krok po kroku budować naszą suwerenność gospodarczą, budować nasze bezpieczeństwo i naszą odporność — powiedział minister Domański podczas spotkania w Krakowskim Parku Technologicznym.

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Rząd wykłada pół miliarda złotych na polski kosmos

Jak podkreślił, nowy fundusz to „bez dwóch zdań inwestycja w zdolność Polski do budowy naszych własnych liderów technologicznych”.

Według niego powołanie krajowego funduszu inwestującego w technologie kosmiczne to budowanie nowych sektorów, które będą stanowiły o przewadze konkurencyjnej Polski w kolejnych latach i dekadach. To także – wskazał minister finansów i gospodarki – odpowiedź na wyzwania związane z bezpieczeństwem kraju.

- Mówimy o technologiach satelitarnych i o infrastrukturze kosmicznej, obserwacji Ziemi, możliwości monitorowania przestrzeni kosmicznej, ale mówimy także o sztucznej inteligencji, robotyce, elektronice, technologiach rakietowych czy technologiach kwantowych. Takie technologie pozwalają szybciej reagować na zagrożenia, lepiej chronić infrastrukturę krytyczną, wspierać bezpieczeństwo i monitorować sytuację na naszym terytorium – wyliczał Domański.

Według niego polskie przedsiębiorstwa „chcą i mogą tworzyć technologię o światowym potencjale i uczestniczyć w projektach o znaczeniu międzynarodowym”.

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Jak podkreślił minister, dzięki funduszowi Vinci Space Tech Fund najbardziej innowacyjne polskie spółki nie będą musiały szukać kapitału na rozwój za granicą, ale znajdą go na miejscu w kraju.

- Chcemy, aby najbardziej zaawansowane technologie były rozwijane tutaj, chcemy, aby kompetencje były budowane tutaj w Polsce.

Chcemy, aby tutaj w Polsce, w Krakowie, były tworzone najbardziej zaawansowane również pod względem technologicznym miejsca pracy.

Polska to dziś gospodarka o olbrzymim potencjale, z Polski można śmiało wychodzić na rynki międzynarodowe – ocenił szef resortu finansów i gospodarki.

Finansowanie sektora kosmicznego w Polsce. Ile dostaną firmy z Vinci Space Tech Fund?

Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Mirosław Czekaj poinformował, że nowy fundusz kosmiczny ma za zadanie pomóc polskim spółkom rozwijać technologie, komercjalizować innowacje i skuteczniej konkurować na rynkach międzynarodowych.

Pojedyncze firmy będą mogły pozyskać z niego od 10 do 100 mln zł kapitału, a łączna wartość środków przeznaczonych przez BGK na skalowanie biznesów krajowych spółek kosmicznych wyniesie 500 mln zł.

Według niego Vinci Space Tech Fund będzie inwestował w spółki wzrostowe, które zweryfikowały już swój model biznesowy i są gotowe na kolejny etap dynamicznego rozwoju.

- Wsparcie rozwoju polskich technologii to ważny element strategii BGK […]. Dziś robimy kolejny krok, kierując kapitał do sektora kosmicznego – zaznaczył szef banku.

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ICEYE partnerem Vinci Space Tech Fund

Zgodnie z zapowiedziami Vinci Space Tech Fund ma oferować spółkom nie tylko finansowanie rozwoju, ale również dostęp do unikalnych kompetencji strategicznych partnerów, wśród których znalazła się m.in. firma ICEYE, światowy lider w dziedzinie budowy satelitarnych systemów rozpoznania. Wniesie ona do funduszu – zapowiedziano – swoje doświadczenie w skalowaniu globalnej firmy kosmicznej, dzieląc się swoją wiedzą z inwestorami oraz spółkami portfelowymi.

- Dołączamy do Space Tech Fund jako jeden z partnerów strategicznych, żeby dzielić się naszym doświadczeniem w budowaniu firmy kosmicznej działającej na rynkach całego świata. Wiemy, jakim wyzwaniem jest pozyskanie kapitału na wzrost i jak wiele zależy od wsparcia merytorycznego, by ten wzrost odpowiednio poprowadzić – zaznaczył Rafał Modrzewski, prezes i współzałożyciel ICEYE.

Strategia funduszu zakłada inwestycje m.in. w sześć kluczowych obszarów:

satelity,

optykę i obserwację Ziemi,

komunikację satelitarną,

elektronikę i fotonikę,

rakiety i napędy,

dane i sztuczną inteligencję.

W portfelu funduszu może znaleźć się docelowo 15–20 firm. Będą to spółki polskie, natomiast strategia funduszu nie wyklucza także inwestycji w firmy europejskie, mające centrum swoich interesów w Polsce.

Wśród partnerów strategicznych funduszu są także: Krakowski Park Technologiczny, Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Polska Agencja Kosmiczna.