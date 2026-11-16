W europejskiej debacie o ESG długo koncentrowaliśmy się na pytaniu, kto musi raportować i ile stron będzie miał raport. To zrozumiałe, bo regulacje mają talent do przyciągania uwagi, zwłaszcza gdy pojawia się ryzyko, że ktoś będzie musiał wypełnić kolejny formularz.

Reklama Reklama

Tyle że przedsiębiorstwo nie staje się bardziej odporne dlatego, że przygotowało raport. Staje się bardziej odporne wtedy, gdy wie, gdzie traci pieniądze, od czego jest uzależnione i co może zagrozić jego modelowi biznesu. I właśnie w tym miejscu ESG spotyka się z finansami.

Mniej chaosu, niekoniecznie mniej pytań

21 września 2026 r. w Dzienniku Urzędowym UE opublikowano nowy Dobrowolny Standard Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju, czyli Voluntary Sustainability Reporting Standard (VS). Zastępuje on wcześniejszy standard VSME, opracowany przez EFRAG i przyjętą przez Komisję Europejską w 2025 r. Standard jest przeznaczony dla przedsiębiorstw, które nie podlegają obowiązkowemu raportowaniu ESG i zatrudniają średnio nie więcej niż 1000 osób. Zachowuje on modułową konstrukcję poprzednika, ale dostosowuje wymagania do zmienionych ram regulacyjnych. Co to oznacza w praktyce?

Przedsiębiorstwo może korzystać z modułu podstawowego, obejmującego najważniejsze informacje, albo rozszerzyć zakres raportowania o dodatkowe dane przydatne w relacjach z bankami, inwestorami i klientami biznesowymi. Dla najmniejszych przedsiębiorstw przewidziano również dodatkowe uproszczenia.

Istotna jest także zasada ograniczenia żądań informacyjnych w łańcuchu wartości. Duże przedsiębiorstwa objęte obowiązkiem raportowania nie mogą w celu realizacji swoich obowiązków ESG żądać od chronionych mniejszych podmiotów informacji wykraczających poza zakres określony przez standard. Nie oznacza to jednak zakazu dobrowolnej wymiany danych ani uchylenia innych obowiązków prawnych. To krok w dobrą stronę, bo standaryzacja może ograniczyć sytuację, w której dostawca odpowiada na pięć podobnych ankiet pięciu różnych klientów, a każda z nich wymaga nieco innego układu danych. Nie należy jednak oczekiwać, że VS sprawi, iż wszyscy przestaną zadawać pytania. Powinien raczej pomóc w tym, aby odpowiedzi były bardziej uporządkowane, porównywalne i użyteczne.

Dlaczego to sprawa dla dyrektora finansowego?

Bo wiele danych ESG to w gruncie rzeczy dane o ekonomice przedsiębiorstwa. Zużycie energii przekłada się na koszty operacyjne. Emisje mogą wiązać się z ekspozycją na zmiany regulacyjne i technologiczne. Gospodarka wodna ma znaczenie dla ciągłości produkcji. Wypadkowość, absencja i rotacja pracowników wpływają na organizację pracy. Zależność od określonych surowców może zwiększać podatność na zakłócenia dostaw.

Dyrektor finansowy nie musi stawać się ekspertem od każdego zagadnienia środowiskowego. Powinien jednak umieć ocenić, które z nich mają znaczenie dla wyniku finansowego, przepływów pieniężnych, wartości aktywów i zdolności przedsiębiorstwa do obsługi zadłużenia. To zmienia również sposób patrzenia na raportowanie. Zamiast pytać wyłącznie, jakie wskaźniki należy ujawnić, warto zacząć od pytania, jakie informacje pomogą lepiej zarządzać firmą. Jeżeli przedsiębiorstwo nie wie, ile energii zużywa na jednostkę produkcji, trudno mu ocenić opłacalność modernizacji. Jeżeli nie analizuje ryzyka niedostępności surowców, trudno mu rzetelnie ocenić bezpieczeństwo łańcucha dostaw. A jeżeli nie potrafi wyjaśnić bankowi, jak zamierza ograniczać istotne ryzyka, jego historia biznesowa pozostaje niepełna.

Zadania CFO: mierzyć, oceniać, decydować

Pierwszym zadaniem jest uporządkowanie danych. Nie trzeba od razu wdrażać rozbudowanego systemu informatycznego. Trzeba natomiast ustalić, skąd pochodzą informacje, kto odpowiada za ich jakość i jak często będą aktualizowane. Drugim jest przełożenie danych na ryzyko finansowe. Sam wskaźnik zużycia energii niewiele mówi, jeśli nie wiemy, jak wpływa na marżę, jak zmieni się przy wzroście cen i jakie inwestycje mogą poprawić sytuację. Trzecim jest wykorzystanie informacji w decyzjach. Czy warto zmodernizować linię produkcyjną? Czy inwestycja w efektywność energetyczną obniży koszty i ograniczy wrażliwość na ceny energii? Czy należy zmienić dostawcę lub zwiększyć dywersyfikację źródeł zaopatrzenia? Czy plan inwestycyjny uwzględnia możliwe zmiany technologiczne i regulacyjne?

W każdym z tych przypadków dane ESG stają się elementem analizy finansowej, a nie osobnym obowiązkiem działu odpowiedzialności korporacyjnej.

Bank nie finansuje samego raportu

Uporządkowane informacje mogą również poprawić jakość rozmowy z bankiem. Instytucje finansowe potrzebują wiedzieć, jakie ryzyka mogą wpływać na sytuację kredytobiorcy. Nie oznacza to, że każda firma musi mieć raport VS, ani że jego przygotowanie automatycznie zapewni kredyt lub niższą marżę.

Raport może jednak pomóc przedsiębiorstwu odpowiedzieć na pytania dotyczące kosztów energii, ekspozycji na ryzyka klimatyczne, zależności od zasobów i sposobu zarządzania ryzykiem. To szczególnie istotne w przypadku przedsiębiorstw, których działalność jest energochłonna, zależna od określonych surowców albo podatna na zmiany środowiskowe. Dobrze przygotowany zestaw danych nie zastępuje analizy zdolności kredytowej. Może za to pomóc pokazać, że przedsiębiorstwo rozumie swoje ryzyka i ma plan postępowania.

Od zgodności do przewagi konkurencyjnej

Największą szansą związaną z VS nie jest samo uproszczenie raportowania. Jest nią możliwość wykorzystania wspólnego standardu do uporządkowania informacji, które i tak mają znaczenie dla zarządzania firmą. Nie każda inwestycja środowiskowa będzie opłacalna. Nie każde ryzyko ESG będzie istotne dla każdego przedsiębiorstwa. Właśnie dlatego potrzebna jest analiza, a nie automatyczne kopiowanie wskaźników z cudzej prezentacji.

Rola dyrektora finansowego polega na tym, aby oddzielić dane istotne od drugorzędnych, koszty jednorazowe od długoterminowych korzyści, a rzeczywiste ryzyko od ogólnych obaw. VS może w tym pomóc, ponieważ daje przedsiębiorstwom wspólny punkt odniesienia i ogranicza część chaosu informacyjnego.

Ostatecznie nie chodzi o to, żeby każde przedsiębiorstwo stało się organizacją raportującą ESG. Chodzi o to, żeby podejmowało lepsze decyzje, zanim zmiana cen energii, wymagania klienta lub zakłócenie dostaw zmuszą je do działania pod presją. Dobry dyrektor finansowy nie potrzebuje kolejnego raportu, ale potrzebuje informacji, które pomagają mu lepiej zarządzać pieniędzmi, ryzykiem i przyszłością przedsiębiorstwa. Jeśli VS będzie właśnie do tego służył, jego wartość okaże się większa niż liczba wypełnionych pól.