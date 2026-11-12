Regulatorzy nie mają świadomości, że każda ich decyzja o uchwaleniu nowych przepisów ma doniosłe znaczenie i jest w jakimś sensie nieodwracalna. Że uchwalenie, a następnie uchylenie jakichś wymogów bynajmniej nie prowadzi do status quo ante, lecz wręcz przeciwnie – pozostawia trwały „ślad prawny”, który nie ulega biodegradacji, tylko żyje swoim życiem, niekiedy jeszcze bardzo długo po zmianie przepisów. Bo zostało to wpisane do wewnętrznych procedur, bo ktoś się przyzwyczaił, że daną czynność wykonuje, względnie ktoś się przyzwyczaił, że jest beneficjentem tej czynności, np. otrzymuje określone informacje.

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Na początek warto przypomnieć dość skomplikowaną mapę raportowania czynników ESG za rok 2026. Możemy względem tego kryterium podzielić spółki na trzy grupy: takie, które raportowały w latach poprzednich i raportują dalej (ok. 50 podmiotów), takie, które raportowały wcześniej, ale za rok 2026 już nie muszą (ok. 90 podmiotów) oraz takie, które nie raportowały i nie muszą (ok. 260 spółek z rynku regulowanego).

Ta pierwsza grupa ma aż trzy opcje zaraportowania za rok 2026: pozostania na pełnych ESRS-ach (z uwzględnieniem pewnych zwolnień wynikających z tzw. quick fix), zastosowania nowych uproszczonych ESRS-ów oraz tzw. wariantu mieszanego, tj. zaraportowania wg pełnych ESRS-ów z niektórymi ułatwieniami z uproszczonych ESRS-ów.

Ostatnia grupa natomiast może nie raportować w ogóle, a jeśli się zdecyduje na raport, najprawdopodobniej skorzysta ze standardów znanych od dawna (np. GRI), względnie może zaraportować wg specjalnie stworzonego standardu VS (Voluntary Standard), który jest najbardziej komplementarny względem ESRS-ów i teoretycznie zawiera w sobie „bezpiecznik” uniemożliwiający żądania informacji wykraczających poza VS (teoretycznie, bo w praktyce i tak silniejszy partner będzie w stanie na słabszym wymusić przekazanie danych niezbędnych do raportowania w ramach łańcucha wartości).

Realnie największy wybór (a tym samym największy ból głowy) mają spółki, które wcześniej raportowały, ale Omnibus je z tego obowiązku zwolnił – mogą wybrać dowolną ze wszystkich wskazanych opcji, muszą jednak mieć świadomość tego „śladu prawnego”, który mocno ogranicza tę swobodę. Z jednej strony konieczne jest przeanalizowanie minimalnych wymogów powiązanych z ESG, do których ci emitenci muszą „powrócić” (art. 49 ust. 3 ustawy o rachunkowości), z drugiej zaś – zbadanie potrzeb odbiorców, głównie klientów, kontrahentów, czy instytucji finansowych.

Może się bowiem okazać, że dobrowolne raportowanie będzie rozwiązaniem prostszym niż przekazywanie danych poszczególnym odbiorcom. A w odniesieniu do inwestorów instytucjonalnych może to być wręcz rozwiązaniem jedynym. Przecież, jeśli jakiś fundusz inwestycyjny zwróci się do nieraportującej spółki o jakieś dane ESG (np. w takim zakresie, w jakim były one publikowane za rok 2025), wówczas należy założyć, że „prawdopodobnie wykorzysta je w części przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej”, co prawie z automatu oznaczać będzie, że mamy do czynienia z informacją poufną, ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Tak oto uzyskanie przez fundusz tych samych danych, co rok temu, wykreuje zupełnie nową sytuację. Jest zrozumiałe, że jeśli robimy to samo, co robiliśmy wcześniej, nie poświęcamy temu szczególnej uwagi, koncentrując się na wyzwaniach, które są dla nas nowe. Rok temu wykorzystaliśmy określony zestaw danych do podjęcia decyzji inwestycyjnych i nic złego się nie stało, więc w roku kolejnym postąpimy tak samo, nieświadomi, że z uwagi na „ślad prawny” trafiliśmy na manowce. Podobnie spółka – po rezygnacji z raportowania może nie zidentyfikować potrzeby ochrony określonej grupy informacji, które przecież rok wcześniej były publicznie dostępne.

Jak z powyższego wynika, decyzja o wyborze wariantu (nie)raportowania jest skomplikowana i spółki są tutaj bardzo podzielone. W oparciu o dość wąską grupę badanych spółek (34) możemy przypuszczać, że w przypadku raportowania obowiązkowego na razie dominuje wybór pełnych ESRS-ów (17), a pozostałe opcje są w miarę równe – uproszczone ESRS-y wybierze 9 spółek, a opcję mix – 8. Natomiast w przypadku spółek planujących raportowanie dobrowolnie (przy czym należy zakładać, że są to spółki, które raportowały w latach wcześniejszych) grupa badawcza była jeszcze mniejsza (12) i tam dominowały uproszczone ESRS-y (5), następnie pełne ESRS-y (3), opcja mix (3) i VS (1).

Ostateczne decyzje spółek poznamy dopiero po zakończeniu sezonu raportowania, ale już widać, że analiza danych ESG za rok 2026 będzie niezwykle skomplikowana ze względu na bardzo szeroki zakres wyboru różnych wariantów. Dodatkowo spółki raportujące dobrowolnie niekiedy deklarują przeprowadzenie niezależnej atestacji (6 podmiotów), ale częściej z tego zrezygnują (10) lub poddadzą badaniu jedynie wybrane wskaźniki (3). Jak z tego chaosu interesariusze mają wyciągnąć spójne, porównywalne dane? Na pewno nie będzie to łatwe.