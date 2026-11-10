Rosnące ceny ropy naftowej i gazu przestały podbijać rentowności obligacji skarbowych, a zaczęły pobudzać spekulacje dotyczące możliwego spowolnienia gospodarki światowej. W październiku, mimo że cena baryłki ropy Brent wzrosła powyżej 115 USD, krzywe dochodowości obligacji na rynkach rozwiniętych spadły. Wyraźnie mocniej zachowują się w tej sytuacji rynki długu państw o wyższej ocenie kredytowej niż np. region CEE. Od początku października skala oczekiwanych podwyżek stóp procentowych w USA i strefie euro została skorygowana w dół o 25 pb. w perspektywie decyzji, które będą podejmowane w 2027 r. Rosnące koszty obsługi długu, a także polaryzacja polityczna doprowadziły do przeceny francuskich obligacji i pośrednio do wzrostu spreadów kredytowych na europejskich rynkach obligacji korporacyjnych oraz kontraktów CDS. Na te zmiany nałożyły się dodatkowo obawy o możliwość sfinansowania inwestycji przez spółki powiązane z rozwojem AI oraz o możliwości monetyzacji dokonanych przez nie nakładów kapitałowych. Obserwujemy też rotację kapitału ze spółek technologicznych w kierunku sektorów tradycyjnych lub defensywnych.

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W mojej ocenie październikowe zmiany notowań mogą wyznaczyć nowy kierunek, w jakim będą teraz podążać rynki, wyceniając perspektywę utrzymujących się wysokich cen energii. Jeśli szybko nie uda się doprowadzić do trwałej deeskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie, może dojść do wyraźnego wyhamowania wzrostu globalnej gospodarki. Na razie zmiany te nie przekładają się jeszcze w sposób materialny na sferę realną, słabsze dane czy rewizje w dół oficjalnych prognoz makroekonomicznych. Najważniejsze instytucje finansowe świata przyglądają się tym zjawiskom i ostrzegają przed negatywnym wpływem rosnącej premii geopolitycznej na procesy makroekonomiczne. Na skutek wzrostu inflacji rosną oczekiwania odnośnie do kształtowania się realnych stóp procentowych na świecie. Niektóre z banków centralnych już zdecydowały się na korekcyjne zaostrzenie warunków monetarnych, podnoszące koszt kapitału i obniżające opłacalność inwestycji. Będzie to miało negatywny wpływ na aktywność gospodarczą państw rozwiniętych, podobnie jak rosnąca niepewność i zakłócenia szlaków transportowych. Presja inflacji spowoduje obniżenie poziomu płac realnych i negatywnie wpłynie na konsumpcję. Warto wspomnieć, że wiele państw rozwiniętych jest mocno zadłużonych i nie będzie w stanie istotnie zwiększyć stopnia ekspansywności polityki fiskalnej niwelującej ten negatywny wpływ.

Wspomniane zmiany będą miały bezpośrednie przełożenie na wyceny instrumentów finansowych. Rośnie ryzyko narastania awersji do ryzyka, sprzyjającej przepływowi kapitału w kierunku aktywów bezpiecznych. Taki scenariusz skutkowałby spadkiem rentowności obligacji skarbowych, w tym również na polskim rynku długu. Perspektywa wolniejszego wzrostu gospodarczego zapewne spowoduje, że zaczną opadać zakłady na dalsze podwyżki stóp procentowych - pierwsze tego typu zmiany mogliśmy już zaobserwować. Za takim scenariuszem w Polsce dodatkowo przemawia fakt, że rząd sygnalizuje możliwość wprowadzenia rozwiązań osłonowych, mających na celu ograniczenie negatywnego wpływu wzrostu cen surowców energetycznych na gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa. W takim środowisku należy oczekiwać utrzymywania się podwyższonych spreadów kredytowych na rynku obligacji korporacyjnych lub wręcz ich dalszego wzrostu, a także presji na deprecjację walut rynków wschodzących. Na państwa rozwijające się negatywny wpływ będzie miał spadek światowego popytu oraz potencjalny odpływ kapitału w kierunku bezpiecznych przystani. Na rynku akcji zmiany te - w połączeniu z przeceną instrumentów spółek technologicznych –mogą sprowokować mocniejsze spadki cen i poważniejszą korektę indeksów. Scenariusz ten staje się tym bardziej prawdopodobny, że część analityków coraz głośniej wskazuje na przewartościowanie sektora technologicznego. Taki scenariusz nie jest przesądzony, jednak staje się coraz bardziej prawdopodobny.